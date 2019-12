Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 8 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, la vida es pura transformación y movimiento. El día de hoy, tu vida está virando y alterando tus facetas. No te amedrentes ni preocupes. De esta forma debe ser para ti ahora. Vas a estar miedoso ante tanta inseguridad, es muy normal que de este modo sea. No tengas temor, puesto que, tras la tempestad viene la calma. No manipules, déjate llevar, fluye con el Cosmos, es lo mejor que te puede pasar. No te crees tus problemas: no hay razón para esto. En el amor, todo transcurre adecuadamente. No hagas nada en contra tuya, no cambies de actitud transformándote en un ser negativo o bien lleno de protestas. Olvídate de los celos, son malísimos compañeros, apártalos de ti. Tampoco reproches en demasía, a absolutamente nadie le agrada que le riñan. Si deseas preservar a tu ser amado, prosigue siendo mismo, como siempre y en todo momento lo has sido. En el trabajo, ten mucho cuidado con tus acciones, especialmente si tu trabajo acarrea un riesgo: podrías ocasionar un accidente laboral. Presta mucha atención.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy , te vas a proponer con seriedad si deseas continuar preservando a tu pareja. Si es de esta forma, deberías proseguir múltiples pautas, va a ser la única solución. Debes mudar radicalmente, Tauro, no te puedes comportar de esta manera. Mide tus palabras y calcula tus pasos y acciones. Actúa con resolución y determinación. En lo que se refiere a tu economía, esta se va a ver impulsada por una persona de tu pasado, por una amigad que hace unos años que no ves. Vuelve a ti mostrándote un proyecto muy rentable. No lo dejes pasar: aumentarás tus ingresos en exceso. Escúchale bien y haz caso a sus consejos puesto que su experiencia es muy grande y completa. Abre tus oídos a sus sabias palabras, te van a ser de mucha ayuda. El dinero aparecerá merced a negocios o bien inversiones on line. Adquiere un buen equipo y ponte manos a la obra. Prosigue las indicaciones aprendidas y tu trabajo va a ser una mina de oro. Goza de tu nueva economía: no te vas a poder ni tan siquiera imaginar lo lejos que vas a llegar.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy , te sientes lleno de energía y vigor. Aprovecha tu fuerza interior para entregar un empujón a aquellos temas que están un tanto parados. No te habitúes a dejar las cosas a medias o bien a retrasar las entregas: no es bueno para ti. Tienes que hacer las cosas cada día y no dejar para mañana lo que puedas hacer el día de hoy. Lucha contra la vagancia, te juega malísimas pasadas. En el trabajo, esmérate, trata de llevarlo al día, no lo acumules. Absolutamente nadie lo va a hacer por ti conque, lo antes posible lo comiences, ya antes lo acabarás. Un buen amigo te va a dar un sabio consejo. Hazle caso puesto que, es por tu bien. Efectúa las cosas con cabeza, jamás pierdas los pies del suelo. No hagas algo que no puedes hacer, sé en todo instante realista, va a ser mucho mejor de este modo. Sé en todo instante equilibrado, tanto en tu trabajo como en tu vida social e inclusive personal. Y sé asimismo prudente en tales campos. En el amor, mide tus palabras, no actúes de una manera equivocado o bien inadecuado, no es digno de ti.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, esta noche será muy pasional. El día de hoy, transcurrirá el día lleno de pensamientos y experiencias. Los recuerdos se apoderarán de ti, aun rozarás la melancolía. Vas a estar muy nostálgico todo el día. Y de noche te liberarás de cualquier experiencia y vas a decidir de una vez por siempre vivir en el acá y ahora. Pronto entenderás que es lo mejor que puedes hacer. El pasado ya no volverá. Ahora, te toca edificar tu futuro; para esto debes vivir el presente. Las buenas vibraciones se apoderan de ti nuevamente. Referente a tu economía, es tiempo de descubrir nuevas formas de invertir tu capital. Vas a ganar más y vas a poder ahorrar una suma esencial. Sé cauto en todo momento: jamás viene mal contar con de un remanente. La prosperidad llega a tu vida para instituirse en ella, Cáncer. Tu intuición está al alza en hoy. Te va a venir realmente bien puesto que, sabes realmente bien que las apariencias engañan. De esta forma, no errarás en ninguna faceta de tu vida. Juega al azar.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy , si de esta manera lo quieres, podrías reparar tu relación sentimental. Para esto, deberás charlar con el corazón en la mano, sin patrañas ni trabas, diciendo lo que verdaderamente deseas y sientes. No te engañes a ti y, sobre todo, no engañes a tu pareja. La patraña hace más daño que la propia verdad, si bien esta pudiera ser realmente dolorosa. Si deseas superar la crisis existente, vuélcate en ello. Puedes lograrlo si actúas con el corazón. Siente el perdón. En todo instante, ten clarísima la realidad, estate muy anclado al suelo, a la tierra. No dejes volar tu imaginación y sueñes irrealidades. No veas espejismos ni fantasías. En lo que se refiere a tu economía, aprende a planear mejor tus temas financieros. Sanea tus cuentas, préstales más atención. De todas y cada una formas, te hallas en una situación privilegiada en nuestros días, enhorabuena. Referente a tu trabajo, este está realmente bien auspiciado. Los días venideros van a ser fabulosos. Aprovéchalos para sacarle partido a tu productividad.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy , deberás tener considerablemente más paciencia de la frecuente. Se va a cruzar en tu paseo una persona que va a hacer todo lo que es posible por sacarte de quicio. Procura respirar hondo y no dejes que de esta forma sea. Tu paciencia ha de ser usada para otros menesteres, no para desaprovecharla con personas que no valen la pena. Separa de ti, tanto la negatividad de tal ser, como la de cualquier otra persona portadora de ella. Prosigue en todo instante tu intuición y tus corazonadas. En el amor, si ahora te encontrases sin pareja, esta noche puede ser determinante para ti. Aparecerá alguien en tu paseo. Estate abierto a cualquier novedad, no te cierres en banda. La positividad y la alegría se instituyen en tu vida. Respecto a tu trabajo, prosigue adelante con él y no te dejes desanimar por compañeros tristes y fatalistas que ven el futuro negro. Obvia sus protestas y lamentos. Ve a lo tuyo: ignóralos. Tu futuro es refulgente, triunfarás.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, ahora sabes lo esencial que es cuidar a tu relación. Todo cuenta, hasta el mínimo detalle. La vida te ha instruido sobre ello, no tienes ninguna duda a este respecto. Tus amigos y tu pareja son los más esenciales del planeta, te esfuerzas por ellos. Un amigo es tu mayor tesoro, haces gala de ello y lo tratas de la mejor forma que existe. En el caso de no tener pareja hoy en día, una amiga podría transformarse en algo más. Ve paso a paso, poquito a poco, sin adelantar sucesos. En esta vida, todo llega en el instante ideal, ni ya antes ni después. Exprésate, deja salir tus conmuevas, di lo que sientes si bien, hazlo con cabeza puesto que, si afirmas todo de vez, podrías atemorizar a quien amas. Sé moderado en tus palabras: hallarás las convenientes para decir que la amas. En lo que se refiere a tu trabajo, tienes que encaminar tu energía en lo que deseas hacer. Prosigue tus sueños y los lograrás, ve a por ellos y no los dejes pasar. Respecto a tus inversiones, diversifica tus ahorros, prueba en múltiples campos.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy , serás el centro de atención de todos y cada uno de los presentes. Úsalo a favor tuyo, sé inteligente: considera que tienes delante de ti la plataforma idónea para decir lo que piensas, sientes y deseas. Empléalo de forma positiva, para tu beneficio. Obvia cualquier persona negativa que esté a tu alrededor, no te resultan de interés en lo más mínimo. Respecto al amor, vas a escuchar críticas y cotilleos. No hagas caso de esos cotilleos si no deseas opinar cosas dudosas. Por si fuera poco, podrían afectar a tu relación actual. Deséchalos, no los escuches y no dejes que te influencien. Tú eres más listo que eso. Ha llegado un instante en la vida en el que deberás poner todo en una balanza. Examina tu trabajo, tus opciones, tus contraprestaciones y ponlo todo en una balanza: de esta manera entenderás si estás bien retribuido o bien no te vale la pena continuar allá. Proponte una nueva ocupación o bien un nuevo puesto laboral. Piensa en tu futuro: vas a ver las cosas más claras.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, desde el día de hoy , nuevas puertas se abren para ti. Ciertas de ellas han continuado cerradas a lo largo de largo tiempo mas, al fin, ya ha llegado el instante conveniente para su apertura. Tu sensibilidad está a flor de piel lo que te hace por su parte estar más receptivo. Tu percepción se aguza, tu lado más intuitivo se activa. Con ello, consigues estar abierto al infinito planeta de posibilidades que tienes frente a ti. Y adviertes de qué manera se marchan abriendo esas ocasiones cerradas en otros tiempos. Sé agradecido y aprovecha el momento: no lo puedes dejar pasar. Practica la empatía con el resto, es el instante ideal para esto. Incluso de esta manera, los ingresos y la exuberancia van a tardar un tiempo aun. Ahora empiezas a labrar nuevamente. En una primera fase, todo tu esmero se ha transformado en estas posibilidades reales; ahora, toca pasar las puertas y regresar a cosechar. Y después, van a venir los triunfos unido a los ingresos. Te quedan unos meses de trabajo duro mas, la mitad del trabajo ya está superado.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, no discutas con tu pareja. Evítalo. Posiblemente el día de hoy, tengas unas ganas inmensas de tener una riña o bien refutar a tu pareja: no lo hagas, no es recomendable. Algo que podría empezar como una genuina tontería, podría concluir siendo algo grave y frágil. Las gracietas pueden valer carísimas, por este motivo, se aconseja que el día de hoy no te comportes de esa forma. Trata, al revés, de ser afable y tierno con ella. No te compliques la existencia innecesariamente. Sé prudente en tus creencias. Tu panorama financiero te trae la posibilidad de embarcarte en un viaje de negocios. No dejes de hacerlo, va a ser positivísimo para ti. Sé productivo y, si la situación lo requiere, actúa con velocidad. En lo que se refiere al amor, tu vida sentimental te trae una sorpresa realmente agradable. La tensión va a desaparecer y vas a vivir una velada muy romántica y sosegada. Habrás conseguido manejar la situación. En comparación con campo laboral, un nuevo trabajo se anuncia, con mejor sueldo y más agradable. Enhorabuena.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, no te precipites. Procura el día de hoy, no adelantar sucesos puesto que te confundirías. Es muy posible que todavía no te sientas seguro completamente de tu respuesta, por este motivo, es mejor que te pares a meditar y meditar. Tómate las horas o bien días precisos para entregar una respuesta importante: requiere su tiempo, su estudio y análisis. No te intranquilices por la situación reinante, en unas horas todo puede mudar. La vida está en perfecto movimiento, no lo olvides. De todas formas, tu gran agilidad mental te va a dar la respuesta precisa y también ideal en escaso tiempo. Prosigue tu intuición, es acertada. En lo que se refiere al amor, empiezas a recobrar todo el tiempo perdido, Ve poco a poco, paso a paso. Referente al campo laboral, posiblemente deban intervenir abogados o bien especialistas en temas laborales. Te asistirán, deja de preocuparte. Asesórate bien ya antes de entregar el paso terminante, te orientarán como es debido. Invertirás un dinero con un asociado, todo va a ir bien.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy , estás positivísimo y empático. La gente se aproxima a ti, desea estar junto a ti. Les atraes como imán. Para ti va a ser extraño, te vas a sentir extrañado y sorprendido. Trata, en todo instante, de desarrollar la empatía y por si fuera poco, procura olvidar cualquier riña del pasado con esas personas: es el instante conveniente para hacerlo, esfuérzate. En el amor, no te dejes mentir de nuevo: ahora, bien sabes lo que hay y sus pretensiones, no seas estúpido. Básate en los hechos recientes y en tu experiencia anterior, aprende la lección. Un amigo podría darte el día de hoy un pequeño desazón. Podría ser debido a una pequeña desavenencia, un malentendido. La susceptibilidad de este en hoy va a ser demasiado alta y podría darse por mencionado y responderte alguna cosa fuera de tono, una grosería en toda regla. Déjala pasar y no le des mayor importancia: el día de hoy tenía el día cruzado, se había levantado con el pie izquierdo. En el trabajo, podrías lograr un dinero extra en hoy.

Fuente: Astrocanal