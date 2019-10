Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 6 de octubre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy, estás muy sensual, más de lo normal. Vibras en una alta vibración, la del amor y de ahí que atraes el amor a tu vida. Estás conquistador. Vas a ver de qué manera el día de hoy diferentes personas te procuran conquistar; no te lo vas a creer mas, compruébalo, es cierto. El día de hoy muestras un enorme magnetismo personal, dejas ver tus mejores cualidades. En el caso de tener pareja hoy día, igual el día de hoy sería el día ideal para hacer el cómputo de tu vida amorosa: quizá debas concluir tal relación si no te llena lo bastante. En lo que se refiere a tu economía y negocios, ahora es el tiempo idóneo para proponerte empezar o bien proseguir algún negocio de clase familiar, bien con progenitores o bien hermanos o bien con familiares más lejanos. Posiblemente esta semana algún familiar tuyo que no ves desde hace un tiempo te llame para proponerte algo. Escucha con atención: podría ser interesante para ti. Espera aun unos días más. Una buena cantidad de dinero está al caer.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy estás magnífico. Dejar ver tus rasgos más positivos. Has decidido crear en tu vida cariñosa, mudar ciertas pautas, conocer otras personas y otros lugares. O sea, de una vez por siempre, deseas salir de la monotonía que te oprime. Posiblemente termines buscando el amor en los sitios menos aconsejables o bien convenientes. Ten los pies en el suelo en todo instante pues, entonces, las consecuencias, se pagan caras. No desatiendas la realidad. No mezcles jamás ocio con negocio; placer y dinero, amor y trabajo. Saldrías perdiendo como realmente bien sabes si te enamoras de la persona equivocada. El sexo te haría perder mucho dinero puesto que se aprovecharían de ti. Sería poco aconsejable para ti. Por esta razón, procura separar realmente bien los dos ámbitos. Mantén al lado de todo esto tu vida laboral y tu dinero, tus finanzas. Teniendo esto clarísimo, después, goza de tu vida íntima con quien consideres.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, has pasado una temporada terrible, terrorífica. La tristeza, la sofocación y la inquietud han mermado tu energía. Todo ha estado oscurísimo a tu alrededor, no has levantado cabeza. Aun has rozado un estado depresivo. Ahora todo cambia. La vida está en perfecto movimiento y ahora te trae alegría a tu vida. Has pasado muchas pruebas y ahora toca disfrutar del desenlace. Tu premio es tu dicha. Tus frutos van a ser el trabajo y el amor. Los dos 2 llegan a tu vida para instalarse en ella. Empiezas a sentirte fuerte, positivo, a apreciar que despiertas a la vida. El amor te llama, déjale entrar. Es tiempo para gozar de cada pequeño detalle que la vida te quiera ofrecer. Aprovecha todos, vívelos. En el trabajo, si eres un trabajador por cuenta propia, es el instante de probar al planeta lo que vales, lo que guardas en tu interior. Lánzate. Si, por contra, trabajaras en una compañía, prosigue allá, no te muevas de ella.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy es un día idóneo para hacer contactos nuevos y nutrir aquellos que ya tienes. Charla, mantente en constante comunicación. Queda con ellos si fuera menester. La gente es fundamental para ti, jamás pierdas el contacto social. El día de hoy muestras tanto tus debilidades más profundas como tu lado fuerte. Te sientes franco y transparente. Tu vida sentimental va viento en popa, sin inconvenientes. Estás más positivo que jamás, rebosas energía y dicha. En el caso en el que hubiese alguna riña o bien inconveniente pendiente que solucionar con tu ser amado, el día de hoy tendrías la ocasión de hacerlo. Tan solo con usar tu espontaneidad y gracia lo lograrías. Esta noche, vas a poder disfrutar de una perfecta y también intensa noche de amor. Prepárate para ella. En el terreno económico, arrímate al hombro de aquel que sabe y te puede asistir. Deja que te echen una mano. Te va a ir mucho mejor. Atraes la riqueza y la suerte.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy déjate llevar por tu los pies en el suelo, experiencia y sobre todo, tu intuición. Vas a llegar a buen puerto si haces caso de ello. Sabes realmente bien que las apariencias engañan y ciertas personas no son lo que semejan. De ahí que deja que sea tu instinto el que te ponga en aviso. No te confundas. Busca alguien alegre y simpático, con una vida resuelta y sin grandes inconvenientes internos. Ahora, no precisas gente compleja cerca de ti, todo lo opuesto. Acuérdate siempre y en toda circunstancia de lo vivido, de tus experiencias y vas a ver y recordarás lo feo que resulta achacarle a alguien todo el rato cualquier cosa. Escoge bien y cambia tu modo de actuar. Las recriminaciones no llevan a nada. No seas orgulloso. En el aspecto laboral, organízate. Al hacerlo, vas a llegar a todo, triunfarás. Empieza esta semana haciendo una plantilla con citas y labores. Examina tu agenda. Cuanto más orden lleves, más veloz vas a sacar el trabajo. Producirás más beneficios.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, separa de tu vida a la gente compleja y frustrada. Solo traen desgracias y producen malísimas vibraciones. Te arruinarán tu día y el resto de la semana. El día de hoy, te sientes exultante, lleno de vida y de entusiasmo. Vas a escuchar en el trabajo comentarios demasiado negativos y hoscos: no les prestes más atención de la que verdaderamente debas. Si entras en ellos, si opinas, terminarías muy mal, te repercutiría de manera negativa. Guíate por ende en todo instante de tu sexto sentido. De esta manera, no errarás. En lo que se refiere al tema económico, debes ser realista, y no soñar. Sé todo lo objetivo que puedas ser. El dinero es fundamental para poder vivir y no puedes jugar con esto. Las resoluciones que tomes el día de hoy van a ser determinantes para tu futuro financiero, tenlo muy presente. Por todo ello, empieza asentándote y plantando realmente bien los pies al suelo, a la tierra. La realidad debe dominar. Asesórate con especialistas si fuera preciso. Vas a llegar a cumplir tus objetivos.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás ocupadísimo y lo sabes mas, asimismo eres siendo consciente de lo esencial que es tener bien atendida a quien ocupa tu corazón. Haz un hueco para ella, te lo agradecerá en exceso. El amor es cosa de 2 y como tal, hay que gozarlo de forma conjunta, en pareja. Tu vida cambia a pasos desmedidos, solo debes dejarte encararte a la realidad con una psique totalmente positiva. Tu fuerza interior es enorme y tienes el poder de transmutarlo todo. No lo olvides, puedes tu crear tu realidad. La palabra es ley conque, retira de tu léxico cualquier crítica, mofa o bien palabra humillante. Hacen daño mas asimismo te hacen daño a ti. La dicha está muy cerca de ti, aliméntala, no la destroces puesto que, estando feliz la vida adquiere otra dimensión. De súbito, todo tiene sentido y entonces lo esencial es lo que prima. Despréndete de las banalidades. La vida es considerablemente más que eso. El día de hoy vas a recibir un dinero que no aguardas. Piensa realmente bien qué hacer con él. No te precipites.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy desprendes amor por cada poro de tu piel. Vas a ver de qué manera consigues pasar un día imborrable lleno de experiencias excepcionales. El día de hoy, va a ser un día digno de rememorar. Estás en un instante fabuloso de tu vida, Escorpio. La vida te devuelve la mejor de sus sonrisas, te llena de cosas buenas, de experiencias fabulosas. No puedes solicitar más al Cosmos. Lo tienes todo. Olvídate de las pequeñeces pues es demasiado grande lo que tienes. El poder está en la palma de tus manos. Concentra tu energía en gozar de la vida, no la desperdicies. Separa de tu vida la impaciencia, es lo único que te llevaría a actuar de una forma errado. No lo dejes. Tu realidad es única, sé siendo consciente de ello. En el campo laboral, un colega tuyo del trabajo te podría poner las cosas complicadas. Trata de sortearlo en lo posible. Si no pudieses, ponlo en su lugar. Actúa con solidez y determinación. Prosigue tu rumbo y cumple con tu obligación.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el amor es de las cosas más frágiles de este planeta. Es un sentimiento mágico y único mas puede ser tan fuerte como débil. Piensa en él tal y como si de una flor se tratase. Cuídala y mímala. Riégala y atiéndela. Cualquier inconveniente existente se puede mitigar con amor. El amor es el motor que mueve el planeta y asimismo tu relación sentimental. Despreocúpate, lo conseguirás. Volverás a tener el amor de tu ser amado, todo se marcha a solventar. Desde este momento, dedícale el tiempo que sea preciso, el que requiera y preciséis. Mantén viva la llama del amor, es fundamental que de este modo sea. Usa tu intuición. Te servirá para acrecentar tus ingresos. Tienes buen ojo para la economía, déjate guiar por tus instintos. Vas a llegar lejísimos. Tu energía es fundamental, tanto para tu trabajo para ti en lo personal. No la desperdicies con extraños o bien con gente que no te merecen. Olvídate de las personas negativas que no te aportan nada. Persigue tus sueños, se van a hacer realidad.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy, prepara una velada singular para tu ser amado. Sorpréndele con una cena romántica. Tu relación está a puntito de disolverse mas con un detalle de esta forma por tu parte, lograrás remontarla. Debes llegar al corazón de tu ser amado, hazlo si le quieres. Todo es posible en esta vida, no te rindas, inténtalo. La vida te ofrece una ocasión de oro, ve a por ella. El cariño, la pasión y el amor volverán si luchas por este motivo. Jamás pierdas la esperanza. Respecto al campo laboral, si deseas prosperar, deberás organizarte considerablemente más y sobre todo, investigar realmente bien cualquier cosa que pase a tu alrededor, sobre todo en tu campo. Lee, descubre, examina y también estudia. Estudia lo que haga falta. En una palabra, ponte al día para ganar a la competencia. Escalarás puestos, triunfarás. Hoy día, esta es la clave del éxito: estar siempre y en toda circunstancia por delante de la información, de la nueva. Sé el primero en tu campo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy con el inicio de semana, es un día ideal para comenzar a mudar tus patrones mentales. Los programas nos los creamos y, traten de culpa, temor o bien castigo, vamos a ser asimismo los que lo transmutemos por su contrario. Haz una nueva aseveración, indícale al cerebro tus nuevas opiniones, solo de esta forma conseguirás alterar tus hábitos y tu vida. Las relaciones sentimentales son cosa de 2 y no marchan si los dos no sois capaces de hacerla marchar. La vida está llena de cosas esenciales, préstales atención. Si esa persona no es para ti, no le des más vueltas, ya va a venir alguien mejor. Goza de esta regalo llamado vida, es un presente y es tu obligación vivir cada instante de ella. Podrías vivir asimismo alguna infidelidad. Arregla de una vez tus inconvenientes sentimentales, haz lo que proceda. Respecto a tu trabajo, debes estar al límite, entregar lo mejor de ti. Olvídate de la gente que te circunda y haz tus labores, no dejes que te distraigan más de la cuenta.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy, te propones avivar tu relación sentimental. Ahora hace aguas. Es tu resolución procurarlo o bien no. Te apetece vivir el amor con mayúsculas. Tú prosigues creyendo en el romance, las citas y el amor. Deseas que te sorprenda día tras día, que te alegre la vida. Precisas recobrar el optimismo y la ilusión. Por esta razón, decide si lo das todo o bien no. De hacerlo, olvídate de la gente que te circunda, de lo que charlan o bien del qué afirmarán. Te debería entregar igual. Propónte por su parte qué hacer con tu vida. En el terreno financiero y laboral, hay una actividad que practicas como mero ocio, como un simple pasatiempo mas podría pasar a ser tu trabajo primordial. Te sientes a gusto y te divierte mucho y, por si fuera poco, podría ser una perfecta fuente de ingresos, bien secundarios o bien primordiales. Decídete, estudia el ambiente y tus circunstancias y piensa qué hacer. Sería una alternativa estupenda, muy a tomar en consideración ahora de tu vida.

Fuente: Astrocanal