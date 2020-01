Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 4 de enero de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Te sentirás inspirada a salir a pasear por el barrio, acompañada de tu amor o de alguna buena amiga o amigo. Pon el cuerpo en movimiento y respira profundo. Aprovecha para abrazar y ser abrazada. Energízate y renueva tu energía vital.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Hoy podrían concretarse algunos asuntos que llevan un tiempo estancados en el ámbito laboral. Por suerte, las cosas empiezan a moverse y a verse los resultados. Así que alégrate y disfruta esta nueva etapa que está comenzado. Te lo mereces.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Proyecta las nuevas metas que quieres desarrollar este nuevo año que comienza. Escribe tus ideas y proyectos y guárdalos en tu agenda. Verás como de a poco, irás cumpliendo todo lo que te propones. Si lo escribes, sentirás que tu mente se ordena y se organiza.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Te sentirás con bastante energía como para emprender esos proyectos que hace tiempo vienes pensando. Algún día hay que empezarlos y hoy es un buen día para eso. Los astros del cielo te acompañan con discernimiento y decisión. ¡Acciona!

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Activa tu energía vital saliendo a caminar en compañía de alguien especial o en soledad. Lo importante es que estés en movimiento y no dejes que los pensamientos negativos te conquisten. Mantente en calma interna, pero en movimiento físico.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Sería buena idea que busques más conexión con la belleza que se encuentra en la naturaleza. Percibe el aroma de las flores, siente al viento sobre tu rostro, camina descalza sobre la tierra. Siéntete parte de la abundancia de la naturaleza y disfruta de la libertad.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Si aún no logras tomar algunas decisiones importantes en tu vida, entonces podrías pedir la opinión de alguna amiga en quien confíes. Aunque si a pesar de eso, no logras convencerte, no sería mala idea solicitar una consulta a las cartas del tarot para obtener respuestas y guía.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Anda detrás de tu deseo más íntimo. Tienes el potencial y la fuerza para alcanzar tus metas más profundas. Aprovecha el principio del año para escribir todo lo que deseas vivir en tu propia realidad. Has una lista de objetivos claros y específicos.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Dedícate más al deporte, a actividades físicas que le den destreza, fuerza y elasticidad a todo tu cuerpo. Tu energía vital debe ser canalizada. Te sentirás con mucha más energía si comienzas una rutina en el gimnasio o haces caminatas diarias.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Prueba recibir masajes corporales y baños de inversión. Dale al cuerpo físico una renovación energética, invocando su salud integral. Además, cuida de los alimentos que ingieres y elige tomar más líquidos naturales.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Sigue tu deseo más interno. Déjate llevar por esa energía que te guía hacia lo que realmente estás buscando en la vida. Los secretos serán develados y tú eres la protagonista de tu propia historia de vida. ¡Confía y sigue adelante!

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Tu sensibilidad y delicadeza podrían hacer que te sientas vulnerable a la energía fogosa del día. Es posible que sientas algo de violencia a tu alrededor, por eso, refuerza tu aura, usa algunos protectores energéticos, como por ejemplo, piedras preciosas.

