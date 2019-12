Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 4 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás nostálgico. Empiezas el día triste y melancólico lo que no es buenísimo para ti. En tu trabajo, te precisan, deberías estar al 100 por ciento pero, absolutamente nadie te puede obligar a mudar tus pensamientos. Eres mismo quien debe reaccionar por tu bien. Olvida un pasado que jamás más volverá y centra tu atención, esperanza y también ilusión en un presente que ya está acá. Tu presente va a ser una parte de tu nuevo futuro, todo cuanto ahora logres, todos tus logros, los gozarás en tiempo futuro. Concentra tu energía en estar bien, sano y saludable. Los pensamientos hacen mella y hasta pueden hacerte enfermar. Tu interior es hermoso y hermoso: déjalo ver, muéstralo. Transmuta las lágrimas en sonrisas, deja ver tu dicha. Retira de tu lista de prioridades todas y cada una aquellas sutilezas que no son precisas acá y ahora. Tu realidad económica va a convertirse, será algo absoluto, radical. Nuevos bríos llegan a tu vida. Disfrútalos.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, esta noche va a ser apoteósica, fuera de toda expectativa. Gozarás de lo bonito con tu ser amado, taurano. La pasión invadirá todos y cada uno de los poros de tu piel, te vas a sentir dichoso, exultante, lleno de vida. Esta noche desmandada la vas a vivir con quien agrades, sea tu pareja frecuente o alguien nuevo, recién conocido. Es una noche de placer. Además de esto, para ti va a ser gratísimo y también esencial descubrir de nuevo tu amedrentad, tan aletargada recientemente, te va a hacer liberarte de opiniones y prejuicios que no te dejaban ser mismo. Te vas a sentir con más confianza, con la autoestima considerablemente más alta. Todo va a ser ventajoso, ya vas a ver. El dinero penetra en tu vida por diferentes puertas. Te va a llegar una cuantía notable, colectarás buenos ingresos, esenciales y también inopinados ciertos. Tu vida financiera y económica recobran su esplendor siendo de esta forma posible hasta la adquisición de determinados caprichos o bien efectuando alguna inversión. Disfrútalo mas no derroches. Sé inteligente y tus ahorros te van a dar más ingresos.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tu vida puede mudar en cuestión de segundos. Un giro sentimental puede desarticular tu existencia, para bien o bien para mal. No pienses siempre y en todo momento en negativo. Tanto un regreso como una separación podrían celebrarse el día de hoy. Tu intuición, como es frecuente, está en su punto culminante, goza de ella para poder decidir determinados temas. Estás muy feliz, rozando la dicha. De ahí que, no te dejes un mal paso. Ya no puedes tropezar, ni caer. Debes estar fuerte y preservar todo lo que te has ganado con sudores y lágrimas. Sé siempre y en toda circunstancia prudente y ten la cabeza en tu lugar. En lo que se refiere al campo laboral, no creas que todo va a ir mal. Tú no tienes porqué perder tu empleo, no lo pienses. Los instantes bien difíciles son una parte de la vida, de la existencia humana. Son las pruebas que nos ponen para aprender lecciones. Todo se marcha a aclarar, todo va a salir bien, deja de preocuparte. Gastas mucha energía al hacerlo. Sé fuerte.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy estás de enhorabuena. Al fin, tras bastante tiempo, terminas de descubrir el tesoro que se hallaba en tu pareja. Hoy, descubres ciertas cualidades que aun no habías sido capaz de ver. Estás mudando a mejor, eso es seguro, estás madurando. Por esta razón, te sientes muy alegre y contento ante tan gran evento. Estás muy feliz, brillante. La belleza es parte integrante de tu vida y de tu existencia. No te olvides ni de tu intuición ni de tus corazonadas puesto que, te dejarán proseguir yendo por el buen paseo, sin confundirte ni desviarte. El planeta está en tus manos conque, escoge qué le solicitas a la vida. Referente al campo laboral, estás en una etapa buenísima, de desarrollo. Mas, no te distraigas por el hecho de que, te tienen muy controlado. Hay bastantes personas prestándote mucha atención, quizá más de la deseada. Ten paciencia y haz tu tarea de una manera impecable. Cualquier detalle puede marcar la diferencia entre tu trabajo y el del resto, no lo olvides.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, eres muy receloso y eso, hasta hoy, te ha ocasionado muchos y grandes inconvenientes. Ha llegado el momento de que cambies y te relajes. No puedes continuar de este modo, es dañino para ti, tu salud y los que te rodean. Tienes que quitar de tu vida esa gran preocupación. Los celos son fruto de tus inseguridades, consideras que eres menos que el resto y que por esta razón te van a dejar. No seas de esta manera. Tú vales considerablemente más de lo que piensas. Valórate y ámate, es tu obligación. Obvia los cotilleos que están en la calle, las habladurías de la gente. En esta vida, lo que importa son los hechos, puesto que las palabras se las lleva el viento. Sé coherente con tus actos. El día de hoy, atraes la fortuna y la suerte a tu vida. Prosigue concentrándote en todo instante en los aspectos positivos de tu vida, separa los negativos. Vas a ver todo de otra forma. Tu economía está a puntito de convertirse, de despuntar. Las buenas resoluciones te van a hacer llegar muy de manera rápida a la prosperidad. Producirás grandes cuantías de dinero.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, estás muy conquistador; el día de hoy, podrías revolucionar múltiples corazones. Contrólate y no pierdas la cabeza jamás. Probablemente consigas aproximar posturas con la persona que ocupa tu corazón. Ahora estáis alejados, inténtalo; el día de hoy, la fuerza del amor está contigo, en tus manos. Deja de dudar y actúa. Piensas tanto que no te mueves y mientras que, las ocasiones pasan, se evaporan. Si estás soltero, vas a vivir un romance pasional y también intenso. Respecto a las finanzas, ahora nuevamente la vida te ofrece la ocasión de reanudar un negocio o bien proyecto que lleva un buen tiempo parado, atascado. Ahora es su instante. Es tiempo de poner tus fuerzas, de concentrarte, de regresar a invertir nuevamente a fin de que dicha idea florezca, vea la luz del sol y medre, renazca. Medita bien tus pasos, piénsalo con cierta antelación para no errar. Todo va a salir bien esta vez, solo tienes que ser más cauto, eso es todo. Dale, por ende, esa justa segunda ocasión, triunfará.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, en ocasiones, eres muy obsesivo, no das tu brazo a torcer. Y tienes una idea, un patrón de comportamiento de otrora que no deseas mudar. Ni siquiera dejas opción a la duda. Sabes que cuando cambias tus pensamientos, tu vida entera cambia, se altera y, normalmente, para esto, has hecho el enorme esmero de quitar ciertas opiniones limitantes que no te dejaban medrar. Todo evoluciona muy positivamente, a mejor. De ahí que, solo debes examinar tu vida y tus pensamientos, hacer una lista, ver lo que no marcha y, poco a poco, hacer esa transición tan precisa. En el amor, consigues mudar esa inestabilidad sentimental por un compromiso formal. Te comprometes, dejas de dudar. Al fin has encontrado a la persona conveniente para ti. Se confirma por tu parte una relación sentimental con tu ser amado, te declaras. Por su parte, te sonríe el azar, no desperdicies tan fabulosa opción. Hay dinero aguardándote. Sé intuitivo: alcanzarás el éxito.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, deja de ocultarte, tienes que abrirte al planeta, a tu ser amado y a el resto. Tu corazón es enorme, no lo ocultes, compártelo. La persona con la que sueñas y te esfuerzas, siente lo mismo por ti con lo que, no temas que te dé un no por respuesta pues, evidentemente, será muy afirmativa. Cualquier malentendido puede ser solucionado, Escorpio, no seas tan trágico. Las cosas, hablando, tienen solución. Por esta razón, volveréis a quereros como siempre y en todo momento, resolveréis ese pequeño inconveniente o bien inconveniente que os tenía separados. Además de esto, eres un ser realmente intuitivo a la par que creativo conque, vuestro encuentro va a ser un acontecimiento: la emoción y el amor van a estar muy presentes, de la misma manera que la pasión desde el minuto uno. Estate dispuesto para cualquier imprevisible puesto que, todo puede suceder. Posiblemente este fin de semana efectúes un viaje, una escapada. Tal vez se retrase una semana más, incluso no es seguro: prepara todo, hasta el mínimo detalle. Lo gozarás mucho.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy , deberías aplicar en todo instante mantener los pies en el suelo. Jamás lo pierdas, no te olvides de él puesto que, es indispensable que lo tengas siempre y en todo momento presente. Haz empleo por su parte de tu inteligencia y de la experiencia pasada, te servirá de mucho. Sabes que en la vida, repetimos los fallos una y otra vez hasta aprenderlos. En ocasiones, al rememorar el pasado y sus consecuencias, abrimos nuestros ojos a la realidad mudando nuestras pautas de comportamiento. En lo que se refiere al amor, posiblemente tengas alguna riña con tu amor. Trata de silenciar y no charlar en exceso. Sabes que en caliente se afirman cosas que, verdaderamente no se sienten. Amplía tu círculo social, tus contactos y amistades: todo el planeta te aporta algo en esta vida, todos son tus maestros en alguna ocasión. En lo que se refiere a tu vida laboral y financiera, estás en el instante perfecto para sacar un negocio adelante. Va a ser un buen trabajo para ti puesto que, te ocuparás personalmente de este. Centra tu energía en él. Te va a ir maravillosamente.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, al fin se terminan esas angustias espantosas en lo que se refiere a tu relación sentimental se refiere. Esas inquietudes empiezan a quedar atrás, dejándote meditar y gozando de esta manera de la realidad. Al fin te resuelves a entregar el paso absoluto y terminante cara la máxima dicha. En tus manos está ser feliz, como siempre y en toda circunstancia, depende solo de ti, de lo que desees y desees hacer de tu vida. No pierdas tu energía en rememorar tu pasado sentimental. Guarda todo tu caudal energético para el presente, para gozar del amor en tiempo real. Tu economía va a convertirse substancialmente, lo que va a ser una enorme alegría para ti. Por su parte, vas a descubrir cualidades innatas a ti que ni tan siquiera sabías de su existencia. Y, además de esto, las vas a usar. Es muy posible que cambies de actividad y que esta sea fruto de tu gran descubrimiento. Ábrete a lo nuevo. Triunfarás. Verificarás por ti la capacidad del humano por reinventarse y forjarse nuevos caminos.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, sabes que absolutamente nadie es perfecto, lo sabes desde tiempos inmemorables. De ahí que, carece de sentido que procures al hombre perfecto o bien a la mujer de tus sueños y que estos sean, perfectos, sin defecto de factoría. Todo el planeta tiene su lado malo o bien negativo mas, el amor hace que respetes y admitas tanto lo bueno como lo malo. Absolutamente nadie es perfecto y eso es bueno. Hemos venido acá a aprender y progresar, es nuestro trabajo, nuestra misión. Con lo que, dejando a un lado tus demandas, podrías vivir una intensa historia amorosa. Sé fresco y espontáneo, no fuerces la situación. El día de hoy , un imprevisible que de entrada te fastidiará mucho, se transformará al final del día en algo positivísimo para ti. La energía está en movimiento, hay mucha acción alrededor tuyo y eso provoca muchos cambios repentinos. Tu vida va aun más veloz que el propio movimiento de las cosas. Produces mucha actividad y esto altera tu presente a cada momento. El azar te aportará beneficios.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, sabes que lo que crees, creas y que lo que piensas, se materializa tarde o bien temprano en algo positivo o bien negativo. Al recrearte en una pena del pasado, vuelves a crear en tu cerebro ese dolor del pasado y conviertes tu realidad presente, en la que no existía tal dolor, o sea, si repites pensamientos tristes si bien ya no estén, al imaginarlos o bien recordarlos, los vuelves a crear y a producir un nuevo daño en el instante presente: no lo hagas, es dañino para ti. Y es una pérdida absoluta de energía. Haz caso a tus corazonadas: te van a llevar directo a tu dicha. Vas a ver de qué manera en solo unas semanas, todo alrededor tuyo comienza a convertirse. Eres una persona con mucho planeta interior, pisciano. Tu sensibilidad, como es costumbre, está a flor de piel. Conocerás el día de hoy a una persona singular. Se transformará en amigo o bien amiga íntima o bien en algo más, el tiempo lo afirmará mas, de momento, vale la pena procurarlo. Vais a simpatizar realmente bien. Es tiempo de asentarse, de echar raíces. Adelante.

Fuente: Astrocanal