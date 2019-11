Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 26 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, deja de postergar las cosas esenciales de la vida. Debes actuar ya. No hay que meditar ni charlar tanto puesto que, pierdes una energía hermosa. Empléala para moverte, actuar y hacer cosas. Empieza a gozar de lo que ya tienes, de tus logros y avances. Fíjate en el lado positivo de todo cuanto te circunda. Hay bastante gente que está mal. Sé positivo, actúa y piensa siempre y en toda circunstancia desde una alta vibración. El día de hoy vas a recibir una nueva alucinante. Va a venir de la mano de una amiga y te va a hacer muy feliz. Te cambiará la vibración para toda la semana. De todas formas, relájate y no tomes resolución alguna tras tal nueva. Sabes que, en caliente, sea por defecto o bien por exceso, nunca debes tomar resolución alguna. Habrías aparcado claramente tu objetividad. Aprende a adquirir mayor seguridad en ti. Referente a tu campo laboral, si trabajas por turnos y esta semana debes ir de noche, presta atención a lo que haces. Estate muy alarma pues un mínimo desatiendo significaría un accidente.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, si pretendes solucionar situaciones inciertas, deberías hacer caso a tu intuición. Si te guías por ella, vas a tener mucho terreno ganado. Sobre todo, no errarás. Procura, el día de hoy no empezar ninguna discusión. Las riñas dejan muy mal sabor de boca. Por esta razón, trata de no discutir con la gente que te quiere y a la que aprecias en demasía: familiares, amigos o bien compañeros. El día de hoy te muestras más empático, comprendes más a el resto. Por esta razón, aplícalo a la vida real: ponte en su piel. No actúes por impulsos, te traería determinados inconvenientes. Examina ya antes de charlar aquello que vas a decir y, lógicamente, los pasos que vas a entregar. No actúes sin más ni más. Debes meditar realmente bien siempre y en todo momento las cosas antes de tiempo. Es el mejor modo de eludir equivocaciones. En el campo laboral, brotarán los inconvenientes y las sorpresas. Un compañero en el que nunca habías prestado atención alguna, te defenderá ante tus colegas de un malentendido. Te sorprenderá positivamente. Escucha los consejos de la gente que te circunda y te aprecia.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy estás muy inspirado. Tu creación y también imaginación están en el punto culminante, lo que es muy recomendable para ti, perfecto. Cualquier idea que proyectes el día de hoy bien un negocio nuevo, un servicio a entregar, va a ser no solo realmente bien recibido por el público sino va a ser un éxito definitivo. El día de hoy es tu día de gloria geminiano. No puede ser mejor. Expone puesto que, con toda certidumbre vas a ganar. No tengas temor de lo ignoto ni del qué afirmarán. No hay idea ida sino más bien ingeniosa. Tu inteligencia nata y tu saber hacer conseguirán lo demás. Alcanzarás el éxito. En el trabajo, te defines como alguien perfeccionista, entusiasta y gran trabajador. Es buena definición, tus superiores no pueden tener protesta alguna sobre ti puesto que eres el perfecto empleado: no te protestas, trabajas duro y siempre y en todo momento estás a su predisposición. La vibración que te circunda es la del éxito con lo que, sabes que prontísimo lo conseguirás, va a estar en tus manos. Admite la realidad y ajústate realmente bien a ella. No te distraigas.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tras las defraudaciones, se vuelven a forjar nuevamente las ilusiones. Cualquier promesa, deseo o bien objetivo que haya quedado en el aire, en la mitad del paseo sin cumplir, ahora es el instante de regresar a ello, a reanudarlo. Las equivocaciones en la vida, los fallos hay que aceptarlos con total naturalidad puesto que son la esencia de la vida, es algo muy normal. Sin ellos, no seríamos las personas que el día de hoy somos. Ahora, tienes que aprender a vivir la vida al máximo, a disfrutar de cada minuto tal y como si fuera el último. Cuando sujetes tu destino con las 2 manos, alcanzarás la dicha deseada. Lo esencial es gozar y sentirte vivo y útil. Estás por algo, cada quien desempeña una función en esta obra teatral que es la vida. No postergues tu dicha. En lo que se refiere al trabajo se refiere, precisarás una enorme dosis de paciencia para soportarlo. Van a ser días bien difíciles mas, muy productivos. Resiste, puedes. Haz tu trabajo y obvia todo lo demás puesto que no está en tus manos mudarlo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy es día de reparar embrollos y dudas. No sirve de nada vivir con inconvenientes o bien líos los que son de forma fácil eludibles. Por ende, en el tema del amor, resolverás el día de hoy un enorme misterio. Y, tras hacerlo, el resto de la semana vas a vivir una intensa y emocionante Luna de Miel. La vida es de los valientes por este motivo, tienes que desamparar tus temores y fobias por el paseo. Ralentizan la marcha y la hacen muy pesada. De ahí que vive sin temor, sé valiente, goza de cada segundo de tu vida de una forma intensísima. Respeta siempre y en todo momento a el resto. Y, como una parte de este respeto está el libre Arbitrio y la capacidad de cada humano de decidir su paseo y tener su pensamiento. No desees mudar a la gente, ni lo pretendas. Sé tolerante, es una enorme virtud que enriquece al humano. Por si fuera poco, con esto, conseguimos una vida llena de armonía, equilibrada. La prosperidad llega a tu vida y con ella el fin de tus deudas. Sosiégate, vas a poder con todo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, sabes que lo último que hay que hacer en la vida es desalentarse. Jamás tires la toalla. Si bien sea en el último instante, siempre y en toda circunstancia va a haber una solución para esto. Aparecerá alguien que te asista o bien anime, algo que te haga mudar de opinión; siempre y en todo momento hay algo a lo que sujetarse frente a la contrariedad. Por si fuera poco, frente a los incidentes hay que medrarse, evolucionar. Insiste siempre y en toda circunstancia en tu objetivo y lo alcanzarás. En el amor, el día de hoy se presagia una reconciliación. Todo será de nuevo como anteriormente o bien aun mejor. Respecto al aspecto laboral, el día de hoy deberías eludir cualquier género de disputa o bien enfado con los compañeros. Evítalos si te resulta posible. A s o bien vez va a haber mucho movimiento, va a ser algo caótico: un cambio de jefes, de administración va a celebrarse en hoy. Mas este cambio de dirección no va a hacer peligrar tu puesto, no tengas temor por este motivo. Tu empleo está realmente bien auspiciado. Prosigue tu intuición y tuis corazonadas: te van a dar múltiples sorpresas. Hay dinero aguardando para ti.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, eres una persona muy diplomática, sumamente equilibrada. El día de hoy vas a poder hacer empleo de semejante cualidad. En el amor, no procures a una persona tan cabezota como pues, si ninguno de los 2 cedéis, no existe nada que hacer. Para sostener una relación, hay que ser un tanto tolerante y respetar las manías del resto. Absolutamente nadie es perfecto en esta vida. Seguramente, cuando veas muchos defectos en el otro o bien seas muy crítico, aplícate la Ley del Espéculo. Entonces te percatarás de que, aquello que criticas del otro, son tus fallos. No defiendas lo insostenible. Ocúpate más de tu vida y de tus inconvenientes y deja a la gente que se solvente su vida, que se saque sus castañas del fuego. En ocasiones, no se pueden proteger ciertas conductas o bien a determinadas personas. Orienta y recomienda a quien te lo solicite mas, no te habitúes a dejarte la piel por los demás: jamás te lo agradecerán o bien, cuando menos, no lo bastante. Expresa tus ideas, te van a traer importantes beneficios.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, ten mucho cuidado en el amor. El día de hoy podrías hacer algo frágil para tu relación: empezar una relación esconde, o sea, jugar a 2 bandas. Sabes que los triángulos sentimentales al final son un nido de inconvenientes. Además de esto, la persona nueva escogida podrías ser realmente problemática. Considera que es una genuina ignota para ti. Por este motivo, podría ocurrir que dicha persona no fuese lo prudente o bien prudente que esperas que sea. Durante la mañana, los sentimientos te desbordarán: procura supervisarlos. Separa las preocupaciones de tu vida. Lo único que haces con esto es producirte negatividad y boqueo. No te estreses, ralentizas tu cada día, tu paseo de vida puesto que no te deja avanzar. El día de hoy vas a recibir un regalo de alguien, lo que va a ser totalmente inopinado para ti y de ahí que te va a hacer mucha ilusión. En el trabajo podrías tener algún ataque de ansiedad. Estás estresadísimo y deberías procurar relajarte en lo posible.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy empiezas a poner orden en tu vida laboral. Ha habido inconvenientes mas ya están en trámites de resolución. Con lo que, ahora que te has quitado de encima un enorme peso, ya puedes dedicar una parte de tu energía a otras cosas. Además de esto, verificarás que en la vida todo está medido, los inconvenientes vienen uno a uno y, cuando se arreglan, pasas a otra cosa. Todo lleva su fase de preparación, asentamiento y resolución. No procures correr ya antes de caminar, no te intranquilices por las cosas: ya van a suceder. Sabes que el Cosmos es muy sabio y va a hacer todo cuanto proceda a fin de que las cosas sucedan a su debido tiempo, ni un minuto ya antes, ni uno después. Escucha realmente bien los consejos y dales el valor que se merecen. Por su parte, tanto en la vida como en el terreno laboral, emplea una cualidad tuya: la perspicacia. Vas a ver de qué forma la gente te toca, está orgullosa de ti y valora mucho tu forma de actuar y de solucionar tanto los enfrentamientos personales como cualquier anomalía que se presente en tu puesto laboral. Tú vales mucho.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy vas a poner fin a una relación cariñosa que estaba a puntito de concluir. Era una relación sin vida, fruto de la inercia del cada día. Si bien no te hubieses dado cuenta de ello, desde mañana verificarás que la carga que te marchas a eliminar pesaba tanto que te ahogaba. La próxima semana, empezarás a sentirte liberado, con ganas de vivir. Apreciarás que un soplo de lozanía ha vuelto a ti. Renacerás de tus cenizas. Tu horizonte sentimental es refulgente, Capricornio. Ten cuidado con tu comportamiento. En ocasiones, consigues descolocar a tu pareja o bien amigos. Compórtate en todo instante. Rehúye de la gente negativa, no te favorece en lo más mínimo. Es más, tiendes a quedarte con todo lo negativo del resto, incluyendo la tristeza, de ahí que, únete a la gente vivaz y alegre: te va a ir mucho mejor en la vida. Piensa siempre y en toda circunstancia en positivo, haz de esto un leitmotiv. En el trabajo, a lo largo del día, brotarán inconvenientes, una situación inopinada de bien difícil solución: haz todo cuanto esté en tus manos por arreglarla.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, deja de dudar. Te pasas media vida dudando, lo que es una genuina pérdida de tiempo y, sobre todo, de energía. El día de hoy de pronto sientes que las dudas han desaparecido, no tienes ninguna inseguridad y te ves decidido para proseguir tu paseo con tu ser amado. Esto indica mayor madurez por tu parte. La seguridad y resolución son la prueba de ello. Empiezas a tomar, por ende, todas y cada una de las resoluciones que no has tomado en tu vida o bien, cuando menos, en años. Tu imaginación, el día de hoy va a estar al alza, tu psique va a ser una máquina a puntito de explotar. Aprovecha todo ese caudal, es oro puro. Bien es sabido que las buenas ideas producen muchos ingresos y, las tuyas, lo son. En verdad, una idea original te va a llevar al éxito. Precisas tener más fuerza de voluntad, de esta manera no te vencerás frente al primer agravio. Tienes que ser fuerte y no detenerte frente a los obstáculos o bien avatares que la vida te ponga por delante. Aprende a sortearlos. Tu economía se soluciona, enhorabuena.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, eres una persona muy vivaz y alegre, es una parte de ti. Tu positividad es infecciosa. Además de esto, tu actitud frente a la vida es encomiable: afable, alegre, receptivo y lleno de vida, no se puede solicitar más. El día de hoy el día va a estar lleno de gracietas y buenos instantes. En el trabajo, vas a sacar adelante cualquier labor que tengas por aburrida que te parezca. Separa de tu vida cualquier añoranza o bien melancolía. Hay instantes en que tu alegría se desmorona transformándose en amargas lágrimas. No hagas eso puesto que, te hace mucho daño, te genera un enorme dolor. En consecuencia, frente a la mínima posibilidad de sentirte deprimido, cambia de aires: muévete, cambia de sitio, haz cualquier cosa que te haga alterar tu estado anímico en cuestión de segundos. Si no lo logras, vas a pasar todo el día en un estado de pura melancolía. La añoranza es dañina para ti. Ten cuidado. Aprende a amoldarte a las circunstancias. Hazlo lo mejor que puedas y sepas.

Fuente: Astrocanal