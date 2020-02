Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 26 de febrero de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, La Luna entra de vuelta a tu signo de Aries, así que será un día en el cual te sentirás más conectada contigo misma. La suerte está de tu lado, así que todo lo que hagas te saldrá bien. Es un buen día para empezar cosas que vienes pensando bajar a tu realidad.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Hoy si sentirás que la energía está cambiando. La Luna entró en Aries y te activará un plus de energía vital para terminar esos asuntos sobre los que vienes trabajando hace un tiempo. Recibirás ayuda o apoyo de otras personas y no te sentirás sola con todo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Conéctate con tu pareja. El deseo y la pasión estarán potenciados. Aunque traten de no pelear por temas innecesarios. Conserven la calma y la serenidad. Son días en donde será necesario estar en tranquilad y en concentración interior.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, La energía de la Luna en Aries se hace presente el día de hoy. Activa tu energía vital y atrévete a ser valiente y a ir directo a los objetivos que deseas conseguir. Los deseos que tienes en tu mente pueden ser alcanzados, pero tienes que poner fuerza e inspiración e ir hacia la acción.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Cambiar la manera de pensar es un gran desafío. Esto implica que modifiques los patrones mentales que están muy asentados en tu mente. El primer paso es que observes, con consciencia, los pensamientos dominantes que tienes sobre distintos temas. Obsérvalos y no los juzgues.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Existen tres caminos para dejar la queja atrás. El primero es cambiar algo en ti, como por ejemplo, tu manera de pensar. El segundo, es alejarte de las situaciones o personas que te molestan, y la tercera, es aceptar que a veces no todo puede cambiarse. Eso da paz.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Cuida tu salud física, mental, emocional y espiritual. Comienza la mañana con pensamientos positivos, de agradecimiento y merecimiento. Pronuncia frases positivas que le den fuerza a tu mente e intelecto para creer en ti misma y para confiar en el destino.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Cree en el poder de la magia y la alquimia. Todo puede transformarse con las buenas intenciones y la mente positiva. Deja los rencores y frustraciones a un lado y toma la fuerza necesaria para hacer los cambios que deseas hacer en tu vida.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Te haría muy bien practicar deporte. Hoy la Luna estará entrando en Aries, así que tu energía vital volverá a encenderse. Expande tu energía y modela tu figura. Si logras mantener una disciplina, verás los resultados en muy poco tiempo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Toma más tiempo en contacto con la naturaleza. Te hará bien abrazar árboles o caminar descalza sobre la tierra. Sentirás que te enraízas en ella y le entregas todas las cargas a la madre tierra. Conéctate con su divina energía.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Cuídate de no entrar en ansiedad o inquietarte demasiado si las cosas no salen hoy como a ti realmente te gustaría. Procura no ser impaciente ni intolerante con los errores de los demás. Tienes que aceptar que no todos somos iguales.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Tu misión y propósito de vida comienzan a ser más claros y los visualizas con más madurez interior. Confía en tu intuición y en las sensaciones que provienen de tu propio interior. Si sigues tu instinto interno, serás bien guiada hacia lo que buscas y anhelas.

Fuente: Astrocanal