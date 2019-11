Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 25 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy estás muy empático. Te unes a la gente y las personas aprecian tu cariño y también interés. De ahí que, las atraes. Estás muy receptivo con todo cuanto pasa a tu alrededor. Alguien se te va a declarar lo que va a crear un enorme impacto en ti. Desde ese preciso instante, empezarás a meditar, tejer las cosas, anudar cabos sueltos. Todo virará en torno a ese ser. Nunca le habías prestado la mínima atención y por este motivo vas a procurar arreglar el agravio. Tu economía es insuperable. Estás es un instante espléndido de tu vida, no te puede ir mejor. La prosperidad está muy cerca de ti, la fortuna y la suerte llaman a tu puerta. Déjales entrar. Vas a ver de qué manera, de pronto, tu gran bloqueo económico y financiero explota. Se desbloquea y todo empieza a moverse, a saltar, a marchar. Avanzarás de manera rápida cara tus objetivos, va a ser una carrera bien interesante y, sobre todo, rapidísima. Te va a costar muy poco llegar al sitio de tus sueños. Aprovecha la coyuntura.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, cambia un tanto tu vida sentimental. Dale otro enfoque: tan esencial es renovar tu vida íntima como distanciarse de la monotonía del día tras día. Cambia tu rutina por el hecho de que, de no hacerlo, se extinguirá sin más ni más la llama del amor. Precisas cosas nuevas, sentirte vivo, amado y deseado. El amor cobrará una singular atención. En el caso de hallarte soltero, sin ningún compromiso, vas a estar rodeado de amigos y pretendientes, hombres o bien mujeres. No te van a faltar aspirantes para escoger pareja por el hecho de que va a ser algo sorprendente. Sabes que eres libre y la vida está hecha para gozar. De ahí que, actúa conforme los dictados de tu Libre Arbitrio. Te confundirás o bien no mas, te vas a sentir vivo. Es fundamental que te des cuenta de ello. En lo que se refiere a tus finanzas, no te confundas. Debes escoger el paseo conveniente y una vez bien puesto, haz lo que agrades. Todo va a suponer un éxito para ti. Diversifica tus inversiones, de esta manera vas a tener más posibilidades de ganar más.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy te ha llegado el momento de declararte a la persona de tus sueños. Bien esta noche, bien durante la tarde, vas a tener una ocasión de oro para hacerlo. No lo dejes pasar puesto que, perderías una noche de infarto. Tus dudas se disipan; sabes lo que deseas, con quién deseas pasar tu tiempo libre. Respecto al amor, tienes clarísimo lo que quieres y no vas a parar hasta lograrlo. Vas a vivir una historia excepcional con el ser indicado. Superará cualquier historia que puedas imaginar. Lo verificarás. Por otra parte, ten cuidado a lo largo del día de las personas que se te aproximan, que llegan a ti. Van a ser muy negativas y podrían no solo estropearte el día sino más bien la semana o bien la vida entera. Presta mucha atención a los llamados vampiros energéticos pues alguno podría dejarte durante la tarde con la energía por los suelos. Procura que no te pase. Por otra parte, en el trabajo, no hagas caso de tus compañeros y céntrate en tus obligaciones.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, te estás renovando. Tu vida está mudando poco a poco. Estás lleno de recuerdos, experiencias y añoranza. El pasado se ha hecho el dueño incontrovertible de tu presente. Y por este motivo, provocas o bien fuerzas un rencuentro. Vas a ver a tu ex- pareja deseando que algo vuelva a ocurrir. Inténtalo nuevamente. Jamás se sabe lo que va a ocurrir, solo considera que es una nueva historia. No pretendas calcarla por el hecho de que, esto es el tiempo presente puesto que, el pasado ya desapareció. Quizá los dos hayáis alterado, evolucionado un tanto. Vive cada instante tal y como si fuera el único y, sobre todo, considera que lo que la vida te quiera entregar ahora, es un regalo absoluto. No juzgues. Tú eres el dueño de tu vida, el capitán de tu navío con lo que, de ti depende si deseas que se hunda o bien no. Referente al ambiente laboral, nuevas ocasiones asoman en tu presente. No las desperdicies, adelante. Te esmeras al límite y consigues los mejores desenlaces. Por este motivo, vas a estar de manera plena satisfecho de lo logrado.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tus sueños y tu día tras día están llenos de imaginación, fantasía y inventiva. Y por este motivo, al despertar, al poner los pies en el suelo, te llevas unos sofocos grandes. Estos recuerdos, esta añoranza te puede llevar a entrar en estados depresivos o bien de gran ansiedad. Aprende a distinguir la ficción de la realidad. Es fundamental que lo consigas. Te vas a llevar menos sorpresas o bien desazones. Tienes que supervisarte, no tengas temor de la realidad, no debería atemorizarte puesto que no es mala. No temas sin motivo, estarías desaprovechando tu bella vida. Aclárate. Debes saber qué deseas o bien quieres y también ir a por esta razón. Mas ya antes, lógicamente, debes decidir tus planes futuros. Eres incesante y persistente con lo que, con mayor facilidad vas a poder continuar persiguiendo tus sueños. No tires la toalla a este respecto. Persiste y ve a por esta razón. En lo que se refiere a tu economía, hay múltiples logros destinados para ti, enhorabuena. Actúa con gran resolución. Triunfarás, no dudes, es algo innato en ti.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, sabes que, en ocasiones, las cosas cambian sobre la marcha. En ocasiones el destino retrasa nuestros sueños. Brotan imprevisibles que nos complican en exceso. Examina los hechos con una psique fría. Piensa qué es lo mejor de ti hoy . Sobre todo, no te dejes llevar por tu parte sensible y exageres en exceso la situación. Sé más objetivo y racional. Cuando el corazón se apodera de nuestra razón, de la lógica, no existe nada que hacer. Procura mirarlo todo desde afuera, desde una nueva perspectiva. Cuando somos protagonistas no vemos las cosas, estamos ciegos. Hay que salir un paso, subir 3 escalones para poder examinarlo todo desde la lejanía. Es la única forma. En lo que se refiere al campo laboral, en caso de que una parte de tu salario estuviese compuesto de propinas o bien comisiones, conseguirás un buen sueldo o bien vas a ganar una enorme cuantía en hoy. Te va a ir realmente bien, a nivel económico hablando. Si ahora te hallas en situación de desempleo, algo te va a salir.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, eres de nuevo el dueño de tu vida y de tus conmuevas y sentimientos, lo que es muy importante. Ahora, todo es diferente, tu planeta ha alterado. Tú eres tu único dueño, absolutamente nadie más tiene tu control. Tienes clarísimo que nada ni absolutamente nadie podrá contigo ni te va a manipular. Ha llegado el instante de pasar a la acción. En el amor, llega la calma, todo va a salir como deseas y te mereces. No va a haber ningún sobresalto, vas a llegar donde te plantees, tan lejos como desees con tu naciente relación. En lo que se refiere a tu economía, el dinero empieza a ser parte de tu vida. Sobre todo, este te va a llegar vía internet. Es realmente posible que tengas negocios en línea o bien algo afín. Lo que está claro es que, merced a dicho negocio, el dinero va a entrar en tu vida abundantemente. Prosigue explorando cualquier opción alternativa, hay grandes negocios por descubrir. La red es muy grande y nos ofrece multitud de posibilidades, es un planeta.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el amor entra nuevamente en tu vida. Hay un romance a la vista. Para ti, va a representar considerablemente más que una simple aventura o bien un enorme amor: es la válvula que te hace virar, mudar absolutamente todos tus patrones mentales. Desaparece el egoísmo, la soledad. Tu carácter se modera y suaviza y tu independencia se comparte. Hay alguien más en tu vida y decides compartirlo todo. En términos generales, comienzan a tener respuesta esas preguntas que te volvían orate o bien que tanto te preocupaban. Resuelves situaciones en múltiples campos de tu vida. Aprendes, sobre todo, a corregir fallos del pasado. Te renuevas aprendiendo la lección. En el campo laboral, tomas un nuevo paseo. Te va a ir realmente bien, no dudes mas, no te creas ganador ya antes de serlo, o sea, sé cauteloso y cauto pues, en un segundo de tu vida, todo puede mudar. Incluso de esta manera, la victoria final va a ser tuya, no temas por este motivo. Firma el contrato y revísalo bien.



Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy estás muy titubeante, considerablemente más de lo normal. Y fruto de esta situación podría surgir una posible rotura. Debes cuidar de tu pareja. Piensa en la relación como en una planta frágil. Si no se riega, charla, mima y da la luz conveniente, va a morir pronto. Hay que estar encima, saber qué hacer en todos y cada instante, de qué manera llevar la situación. No impongas tus criterios. Sabes que el Libre Arbitrio es nuestro mayor deseo: explica, si deseas tus puntos de vista mas, no fuerces. Además de esto, tu pareja no es una posesión, no te pertenece. Ten muy presente siempre y en toda circunstancia el respeto a otro humano y jamás lo pierdas. El día de hoy te sientes realmente bien, precioso por la parte interior y por fuera. Rebosas amor mas, no solo a tu pareja, sino más bien por norma general. Cada poro de tu piel desprende alegría, dicha y amor. Estás exultante. Tu carisma está al alza. El día de hoy tienes un magnetismo personal incontrovertible. Atraes a todos. Tu intuición está muy acertada. Empléala para tu beneficio.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás rodeado de bastantes personas que no te son convenientes en lo más mínimo. Sabes que el Ego es lo peor que tenemos, hay que instruirlo y supervisarlo a fin de que no nos juegue una mala pasada. No te dejes asombrar por la gente de tal forma. El planeta está lleno de zahoríes que te obsequiarán los oídos con tal de oír aquello que verdaderamente saben que deseas escuchar. Es muy simple. Vas a mudar tu punto de atención cara muchas cosas. Empieza un cambio en ti y con este tu percepción se modifica: nace una nueva realidad que nada debe ver con la precedente. En lo que se refiere al tema económico y financiero, tienes muchas cosas a la vista, proyectos de futuro, ciertos inmediatos. Baraja todas y cada una de las posibles opciones y examina tu situación particular. Además de esto, una posibilidad particularmente te va a hacer ganar mucho dinero, ingresos esenciales. La suerte está rondándote con lo que, asiéntala en tu vida y no la dejes escapar. Suerte, disfrútala.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, empiezas a solucionar esos inconvenientes incómodos que te perseguían en la vida. La inseguridad deja de formar parte de tu vida y de tu existencia. Y al desaparecer la duda y todo ese gasto de energía que acarrea, dejas paso a los hechos, a lo acertado. Tu energía se reparte de otra forma y llega a ti en forma de tus sueños y anhelos. Hazte una lista de objetivos y prioridades por el hecho de que, con total seguridad, la vas a cumplir. Vas a poder con ello. Vivirás una semana increíble, llena de ocasiones. Déjate llevar por la emoción, fluye con la vida. En lo que se refiere al campo de la economía y finanzas, bastante gente influyente va a hacer una aparición en tu vida. Deja que te asistan, déjate mimar por ellos. Sus consejos van a ser un tesoro para ti conque, abre tus 5 sentidos y, adelante. Por su parte, estás de enhorabuena. La fortuna te persigue y, si a lo largo del día jugases a cualquier juego de azar, tendrías grandes posibilidades de ganar. Prueba suerte.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, la vida prosigue conque, no te pares. El día de hoy debes continuar adelante con tu vida si bien haya cosas que te hagan parar. Una rotura sentimental no puede suponerte el fin del planeta. No es de este modo. En el trabajo, aclararás determinados temas que estaban en el aire, los que eran un tanto difusos, estaban desperdigados. Todo empieza a encajar en el lugar ideal, el conveniente. Las situaciones se dilucidan y se asientan. No temas por perder el trabajo por el hecho de que no va a ser de este modo. Se superará cualquier traba existente, no te intranquilices. Esta semana o bien la próxima, vas a hacer o bien empezarás a preparar un viaje. Va a ser muy prometedor. Las noticias que llegan a ti de tu futuro financiero son muy esperanzadoras. Tanto la fortuna como la suerte te sonríen, están de tu lado. Te hallarás, como siempre y en todo momento en la vida, algún inconveniente o bien incidente. Sabes que son una parte del proceso, de la vida conque, no te amedrantes. Al revés, lucha por tus sueños. Si todo te lo diesen hecho, si no hubiese esmero por tu parte, no sería lo mismo.

Fuente: Astrocanal