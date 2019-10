Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 23 de octubre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, deberás tener bastante paciencia en el terreno laboral. En el caso de estar en situación de desempleo, ahora no se dan las mejores esperanzas. Prosigue insistiendo por el hecho de que, como bien sabes, el que la prosigue, la logra. Si, al contrario, hoy, estuvieses trabajando, tuvieses un empleo fijo, debes saber que cada vez vas a progresar más. Tu situación va a mudar mucho. Todavía te quedan obstáculos por superar, bastantes mas, ten la certidumbre de que lo vas a hacer, lo conseguirás; vas a poder con todo, ya lo vas a ver. El día de hoy vas a recibir buenísimas noticias a este respecto, te alegrarán el resto de la semana. Si bien todo vaya viento en popa, procura no malgastar mucho. Tiendes a gastar más de la cuenta y eso es perjudicial para ti, bastante dañino. Procura ajustarte a las cosas precisas y no adquieras caprichos sin ningún sentido, objetos que no precisas. No te endeudes sin motivo, sería una tontería por tu parte.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el trabajo es algo fundamental para ti. Ahora, no te hallas a gusto en él y eso te provoca un enorme rechazo y un enorme malestar interno. Para remediar eso, lo mejor que deberías hacer, es buscar tu actividad ideal. Siéntate, medita y decide qué deseas hacer con tu vida, cara dónde se dirigen tus pasos y para qué exactamente sirves, qué estás capacitado para hacer. Hazte un listado, estudia el mercado y, cuando lo tengas claro, ve a por esta razón. Ten la certidumbre de que aparecerá frente a ti el trabajo de tus sueños. Habrás centrado la energía de tal modo que, seguro que lo logras. Céntrate en tu objetivo y ahorrarás tiempo. Todo va a ir más veloz. Tu actitud debe ser positiva en todo instante. Por ende, ten claro que durante estos días, concluirás con tu empleo para mudar de forma brusca de vida. Va a ser positivísimo para ti. Empiezas a producir dinero. Ahórralo, no lo gastes de una forma absurda. Lo agradecerás en un futuro.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, todo cambia y mejora para ti. Esta etapa laboral que termina de empezar, será muy próspera. Cualquier inconveniente inopinado a este respecto se remedia. Si ahora tienes algún inconveniente con algún colega, ten por seguro que no va a durar en el tiempo. En ocasiones, uno se enoja por estupideces o bien futilezas. Desde la próxima semana, todo volverá a la normalidad en tu empresa, la situación se tornará apacible, como es frecuente. Por si fuera poco, tu situación allá se afianza cada día, no tienes nada que temer a este respecto. Estás en una fase de observación. Examina bien todo y anota. Aprende de la situación, todo sirve en esta vida, cualquier experiencia engrandece nuestra ánima. Ante cualquier inversión de peso, espera, todavía no ha llegado el instante ideal para esto. De ahí que, cualquier inversión como la adquisición de una casa, un vehículo o bien inclusive un buen PC, deberá aguardar su instante.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy es un día idóneo para ordenar tu vida. Posiblemente debas trabajar más de la cuenta, hacer horas extra mas, si consigues encaminar tu trabajo, vas a ir más relajado. Procura dejar todo terminado antes que la semana concluya. Hazte una lista de tus labores y no pares hasta haber concluido. A veces, hay que parar para saber todo cuanto nos queda por hacer. No comiences nada nuevo hasta resolver todo cuanto llevas entre manos pues, verdaderamente, es mucha cosa. Por si fuera poco, vas a ver de qué forma, con el tiempo, consigues conseguir más tiempo libre para tu empleo y disfrute. El orden y la planificación son esenciales en tu cada día. No lo olvides jamás. No gastes en exceso puesto que, tu economía tampoco es muy boyante. Procura ajustar tus gastos al límite. Por si fuera poco, en este periodo de tu vida, dichos caprichos te costarían muy caros: empezarías nuevamente a deber dinero, solicitar créditos o bien préstamos o bien a endeudarte. No lo hagas.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, deseas hacer tanta cosa que, realmente, no llegas a hacer nada. Decídete, escoge tus prioridades y ve a por ellas. Carece de sentido hacer diez cosas al unísono pues, con total certidumbre y seguridad, no lograrás hacer nada de lo que debes. Deja de planear y ejecuta, ponte a hacer lo que verdaderamente desees. El día de hoy es el día ideal para tomar las bridas de tu destino, por lo menos en el plano laboral. Deberías quitarte determinados temas pendientes. Usa tu energía vital y, con un tanto de fuerza de voluntad por tu parte, lo conseguirás. Además de esto vas a ver que, al ir concluyendo algunos aspectos, todo empezará a encajar a la perfección. El rompecabezas de tu vida va a tener sentido, de la misma manera que tu existencia. Nada es casual en la vida y todo sucede en el momento en el que debe acontecer. Y, ahora, es el instante de que muchas cosas se asienten claramente. Tu vida por norma general se afianza aportándote una dicha extrema. Cuida tus ahorros.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, las cosas empiezan a mudar. El día de hoy, va a dar un giro tu situación laboral. El día de hoy o bien mañana vas a recibir una nueva que has estado un buen tiempo aguardando. Posiblemente una entrevista de trabajo te haga ser merecedor absoluto de ese puesto. Todo está a favor tuyo conque, no es de preocupar. Asimismo podría tener suerte alguien próximo a ti que esté buscando y combatiendo por un puesto actualmente. Empieza tu fortuna y tu suerte. Buenos tiempos se acercan. Ahora es instante de darlo todo, de batallar y dejarte la piel. Sabes que cuanto mayor sea el terreno sembrado, mayor va a ser la cosecha recogida, no te olvides de ello. Tenlo muy presente. Haz caso a tu intuición y a tu sexto sentido. Prosigue en todo instante tu voz interior. Te va a ir realmente bien si lo haces. Tanto en los negocios como en el campo laboral, no te asocies con la gente equivocada. Escoge realmente bien a tus colegas o bien asociados si no deseas que te jueguen una mala pasada. No sería agradable para ti. Perderías mucho dinero.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, siempre y en todo momento estás a la última, reciclándote en tecnología, creando en tu trabajo, creando novedades. Eres una cabeza pensante que no puede parar. El día de hoy, vas a hacer alarde de semejante cualidad. En tu trabajo, eres la única persona presta a mudar, a amoldarse a las nuevas tecnologías, presto a abordar nuevos desafíos. Eso te hace tener una situación privilegiada sobre el resto. Eres un estudioso nato, te apasiona aprender, la lectura, conque nada va a impedir que seas el mejor de tu promoción. Resaltas en tu puesto laboral, de ahí la envidia insalubre de tus supuestos compañeros. Eres asimismo muy dado a la improvisación; no lo hagas con algo que no dominas: errarías. Si decides sentarte, pensar y meditar las cosas de una forma lógico, razonando, alcanzarás un éxito definitivo. Te precipitas en las cosas, con las situaciones, no lo hagas. Tu economía prosperará, vas a hacer inversiones con gente pudiente. Un negocio productivo se deja ver en tu horizonte financiero. Juega al azar, vas a ganar.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, no muevas ficha, quédate en tu puesto laboral. Hoy, cualquier cambio de trabajo sería muy inoportuno. No es el instante de moverse sino más bien de soportar de la mejor forma posible. Sabes que todo se mueve y se recicla. Debes saber hallar la parte buena de tu puesto laboral. Es muy posible que puedas lograr acá mismo nuevas metas, diferentes, escalar situaciones y decantarse por mayores responsabilidades. Todos estos años trabajados, te servirán de trampolín para futuros puestos mas, por el momento, todo puede mudar y mejorar. Te vas a sentir más efectuado con tu trabajo, más útil. Sabes que vales mucho, no lo olvides. La vida es una carrera de fondo y aun te queda mucho por caminar. No tengas tanta prisa, concédete tiempo para finiquitar bien cada etapa ya antes de un futuro cambio. Empiezas a tener bastantes deudas mas pronto vas a poder solventar tus inconvenientes monetarios: un nuevo proyecto o bien negocio va a ser la clave para esto. Se pone en marcha una enorme etapa financiera.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy debes ser fuerte y no dejarte amedrentar. Brotará alguna situación frágil en lo laboral que deberás saber llevar o bien sortear. No te amedrantes frente a la adversidad: aprende a saber estar, a saltar obstáculos. Tú puedes y, lo vas a hacer. Cree en ti, tienes mucha capacidad, bastante más de la que verdaderamente piensas. Actúa con determinación, dando pasos al frente, sin regresar la vista atrás. Probablemente, tu cambio en el ambiente laboral sea inminente, sea por otro sitio o bien quizá debido a una rescisión de contrato mas, todavía de este modo, no te dejes intimar por nada ni por absolutamente nadie. Emplea tus experiencias anteriores, que son muchas y vas a ver de qué manera lo llevas mejor. Será más simple de lo que te imaginas, Sagitario. No padezcas por esta razón. El día de hoy va a ser un día complejo mas mañana, te vas a sentir satisfecho de ti. Un dinero llega hasta ti en el instante clave para hacer en frente de un pago inminente. No apures tanto, expones innecesariamente. Organízate.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, debes marcarte una meta y entonces, ir de manera directa a por ella. Tienes mucha disciplina, eres una persona muy organizada y te esmeras en exceso. Por todo ello, cualquier objetivo que te plantees, lo lograrás, no dudes. Conque, si es el trabajo lo que más quebraderos de cabeza te está generando, pronto te va a dar alegrías y satisfacciones muy grandes. Vas a recoger tus frutos, no dudes. Prosigue, como hasta el momento, trabajando intensamente, dejándote la piel. El día de hoy, te sientes inspirado, lleno de inventiva. Observa muy de cerca tu esfera financiera pues va a haber acciones a tomar, cambios inopinados. De ahí que no te distraigas. Sabes que no se puede jugar con el dinero invertido. Todo cuesta mucho. Escucha a tus amistades o bien colegas en el terreno financiero: te van a dar buenísimos consejos. Síguelos y vas a ver de qué manera cambian las tornas. Actúa con prudencia y medida, pensando realmente bien las acciones a entregar. Tu economía prosperará.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy vas a vivir algún incidente. Recientemente tu vida está llena de imprevisibles, unos buenos y otros no tan buenos. De ahí que, tienes que aprender a amoldarte a lo que la vida te quiera ofrecer. No sirve de nada agachar la cabeza o bien esconderse: hay que enfrentarse a la vida y a tus temores. El miedo es lo peor que existe en la vida: te bloquea y atasca, paraliza tu existencia. Eres un ser dotado de una intuición deliciosa y lo sabes. Aprovéchate de ella. Te va a hacer el paseo más simple y soportable. Importantes cambios se aproximan dentro de poco, te sorprenderán y te sorprenderás de tu capacidad de reacción. Tu economía está en movimiento, dirígete por el paseo adecuado para no mudar. No te desvíes. Tienes que ir por una ruta para llegar a buen puerto. De esta manera, conseguirás ganar dinero con facilidad. Vas a ganar más. Todavía te quedan unas semanas de sacrificios y trabajo duro mas, al fin, alcanzarás tus sueños. Ya lo vas a ver.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, estás enojado, colérico por el hecho de que en tu trabajo tus jefes no te tratan como verdaderamente te mereces. Sabes que no hay derecho, que es una situación muy injusta y que no puede proseguir de esta forma. Es tal el agobio que has decidido lamentarte. Está realmente bien tu resolución mas, cerciórate de que tienes todo a tu favor: pruebas, razonamientos o bien los papeles precisos que puedan entregar fe de tus palabras. El día de hoy, te lanzarás a charlar. No olvides, ya antes de demandar, tener en tu poder cualquier prueba que precises. De no hacerlo, todo sería en balde con lo que, si estimas que el día de hoy no es el día por no estar listo para ello, no lo hagas. Espera a tenerlo todo bien atado. No pierdas tiempo y dinero, actúa sobre seguro. El día de hoy podrías percibir un regalo de una parte de tu ser amado. Te va a hacer mucha ilusión. Tu vida irá a mejor, no lo olvides, cualquier cambio que suceda en tu realidad va a ser para hacerte progresar de vida. Enhorabuena, la fortuna te sonríe.

Fuente: Astrocanal