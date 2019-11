Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 23 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, es realmente posible que a lo largo del fin de semana surja algún inconveniente con tu ser amado: quizá un malentendido, una sutileza o bien algo afín. Subsánalo lo antes posible. Un desazón sin ser hablado puede llevar a una futura rotura. Charla, solicita perdón, deja las cosas claras. En esta vida, es indispensable charlar, además de esto, deberías llegar en el fondo del tema y no quedarte en lo superficial. Tened esa charla pendiente. El día de hoy ha llegado el día ideal para esto. En el aspecto laboral, debes ser incesante y actuar con determinación. Márcate desafíos, enfréntate a ellos y, los lograrás, van a ser tuyos. Los éxitos hay que trabajarlos por el hecho de que, si no cuestan esmero, no merecería la pena batallar por esta razón. El día de hoy es un día para reposar con tu familia y seres queridos o bien, en cualquier caso, con tu pareja en calma. Si el día de hoy tuvieses que trabajar, tu día sería un éxito, especialmente si estás al cargo de personas de la Tercer Edad.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no es bueno autosugestionarse. Es muy posible que tu ser amado te esté escondiendo algo. Tal vez te ronde por tu cabeza la idea de una separación o bien rotura e inclusive infidelidad o bien nuevo amor. Sabes que algo pasa mas, tampoco te quieres enterar. Prosigue con la vida, vívela y déjate de coyunturas. Si de veras lo quieres saber, bien sabes qué hacer. Tu economía está realmente bien auspiciada, es cierto que las semanas precedentes has andado justísimo de liquidez mas, ya vas remontando. De todas maneras, cualquier tema monetario está realmente bien aspectado, conque, aprovéchate de ello. Eres una auténtica máquina de producir dinero. Siempre y en toda circunstancia tienes una idea o bien un as en la manga a fin de que de esta forma sea. En lo que se refiere al campo laboral, un imprevisible ha conseguido sacarte de tus casillas durante esta semana inacabable. Para ti ha sido esencial y desapacible ese incidente. Apunta y aplica las ideas que te surjan: resolverás todo con positividad, entusiasmo y emoción.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, eres un especialista en perder el tiempo, se te escapa de las manos. Y te ocurre siempre y en toda circunstancia lo mismo. Mas, no solo tienes que organizarte y planearte, entonces, debes cumplir la planificación. Y esto es fundamental en el terreno laboral. No desperdicies el apreciado tiempo puesto que, es oro y después, no haces todo cuanto deberías hacer. La próxima semana vas a conocer a gentes cautivadoras. Este nuevo conjunto, va a ser para ti de una relevancia absoluta. Te vas a sentir querido y comprendido: estas amistades te van a apoyar mucho, sobre todo en los instantes frágiles. En el amor, tienes tu pareja conque, no procures nada con los nuevos conocidos. El trabajo ha sido conflictivo en los últimos días. Posiblemente mañana prosiga exactamente la misma situación o bien que por último la situación explote. De todas formas, procura poner lo mejor de ti, concentrarte al límite y centrar tu energía en la resolución de ese inconveniente. Si aun se te resiste, emplea una nueva estrategia.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy tienes muy activada la imaginación y la parte íntima o bien sexual. Sé realista y, si con lo que fuere, te sintieses triste y melancólico y solo pensases en negativo, activa tu otra parte. Por el otro lado, en comparación con amor, no deberías desatender un encuentro o bien un romance en hoy. Si pretendes que este sea durable, si deseas ahondar en la relación, usa tu dulzura y sensibilidad. Este encuentro concluirá con todos y cada uno de los miedos de la vida. Al fin vais a estar juntos. Ha llegado tu tiempo, tu hora. Ahora toca desmelenarte en todos y cada uno de los sentidos. Esta relación, te va a dar la tan ansiada estabilidad sensible. Respecto a tu situación laboral, es muy posible que debas buscar un segundo empleo. Precisas producir más dinero para abonar tus facturas y deudas. Con un trabajo no llegas a final de mes. Va a ser algo temporal, no te intranquilices por este motivo. Además de esto, al tener más liquidez, aumentará tu status social lo que te dejará hacer cosas que ya antes no podías.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, respecto al amor, a tu relación sentimental, el pasado, pasado está, haya sido hace media hora o bien 3 años. Sé listo y, si estás bien con tu pareja y gozando, no traigas situaciones desapacibles del pasado a la actualidad pues, estropearían y ensombrecerían tu presente. En el momento en que un inconveniente ha sido solucionado mas ya antes ha sido causa de disputa, nunca hay que regresar a charlar de ello por el hecho de que, al recordarlo, vuelves a producir pensamientos negativos y resquemor. Déjalo estar. O sea, ábrete al amor, disfrútalo y también crea todo cuanto puedas con tu pareja. Explora tu amedrentad, tu relación. En lo que se refiere a tu relación con el dinero, eres un gastador nato, Leo. Por este motivo, si de noche deliras con apuestas, no se te ocurra gastar el dinero del mes para arruinar a tu familia. En tu relación, disfrútala y también improvisa. Siempre y en todo momento, cuida de tus intereses. No seas impaciente: desde una inversión a otra, debes dejar por lo menos unas semanas entre medio. Si deseas invertir, puedes adquirirte un turismo o bien un piso.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, desde el día de hoy entras en una etapa llena de felicidad; todo es posible en la esfera sentimental. Tus mayores sueños cristalizan, se hacen realidad. Vas a conocer la dicha y la totalidad. Respecto al tema económico, empiezas un nuevo ciclo que te va a traer prosperidad y fortuna. Enhorabuena. Por su parte, en el campo laboral, van a acontecer muchos cambios, a mejor, muy positivos para ti. Un proyecto te va a traer éxito y mucho dinero, va a ser un bombazo. Además de esto, vas a conocer la fama y el prestigio debido a tal evento o bien acontecimiento. Tienes muchos rasgos positivos mas, una enorme característica tuya es que tienes una gran capacidad de trabajo. Si a esto le sumas tus dotes organizativos, alcanzas de forma rápida la perfección. La próxima semana tus jefes o bien superiores te anunciarán una subida de sueldo y por su parte, de responsabilidades. Verdaderamente vas a vivir una temporada magnífica, sobre todo en materia laboral. Disfrútala, sácale partido.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, debido al destino y a la casualidad, la casualidad no existe, vuelves a localizarte en un acontecimiento o bien asamblea con alguien de tu pasado: una ex- pareja de hace muchos años. Podrían ocurrir 2 cosas; si estás soltero ahora, sin pareja, podrías procurar un acercamiento. Si, al contrario, estás comprometido, déjalo estar, no remuevas un pasado, ni recuerdos ni historias de las que charlar. Sé prudente en todo instante y, lógicamente, evítala si no deseas complicarte la existencia. Aprovéchate de los astros y sobre todo, de las ocasiones que te van a poner delante de tus ojos. Sabes que las ocasiones hay que cogerlas al vuelo por el hecho de que en cuestión de segundos se evaporan, ya no están. Tu personalidad, como siempre y en todo momento, relumbra. Tienes ese magnetismo mezclado con un toque de lozanía y dinamismo, tu personalidad se enriquece con ello y esto es un imán de atracción para muchos ojos. Crea tus negocios. El éxito está asegurado.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, es el instante ideal de administrar negocios por cuenta propia. Si eres autónomo o bien te harás, ve planificando todos y cada uno de los pasos a entregar. Cualquier negocio va a salir a flote y, si pones de parte tuya, triunfará. Tienes ánima de empresario, en consecuencia, no vas a tener inconveniente alguno. Las ganancias están aseguradas con esto con lo que, solo te queda iniciar. Vas a ser un enorme empresario. Dedica múltiples horas a meditar, crear y también imaginar. Cualquier iniciativa propia, plásmala en un papel. En unas semanas, vas a poder al fin materializar el mayor de tus sueños: la adquisición de una casa propia. Enhorabuena, es una adquiere fundamental puesto que afirma mucho de ti. Además de esto, se van a dar las circunstancias a fin de que de forma rápida te vayas a vivir a ella, o sea, te mudes. Por ende, todo va a ir excelente, todo anda sobre ruedas: una casa para entrar a vivir, un negocio rentable que te va a hacer vivir bien y muchas ganas de vivir y de gozarlo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, tu economía y finanzas van viento en popa, marchan adecuadamente. Un nuevo negocio nacerá, dándote muchos ingresos y satisfacciones. Tantas que, al fin, conseguirás adquirirte la casa de tus sueños, esa residencia con la que tantas noches has soñado. En el momento en que la adquieras y la arregles, ya vas a poder mudarte a ella. No desesperes, ya no queda un buen tiempo. Las ocasiones están ahí fuera, de ahí que hay que investigar siempre y en todo momento el mercado. No las dejes pasar. Emplea tu intuición, te orientará en los pasos a entregar. Además de esto, tienes buen olfato para el dinero: vas a saber dónde invertir, no te confundirás jamás. Tienes buen humor y el optimismo es una parte de ti, de ahí que, cualquier cosa que te ocurra en la vida, vas a sacar siempre y en toda circunstancia lo mejor. Si algo te resulta interesante de la vida, ve a por ello; si algo no te agrada nada: ni lo psiques, va a ser una energía negativa potente. Si no tienes empleo y buscas ahora, no desesperes. Algo va a salir a tu paso.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, si hay una oferta de empleo que debe ser tuya, ten por seguro que lo va a ser. No debes tirar la toalla nunca y menos por una oferta laboral hecha a tu medida. Apuesta por ella, centra tu energía, visualízate allá y lo lograrás. Insiste hasta lograrlo. Grábate en tu psique que eres el aspirante más capaz, el mejor, el conveniente para el puesto. Sabes que la vida está llena de obstáculos y que cuanto más quieres algo, más piedras ponen para llegar. Es la vida: debes aprender a sortearlos o bien saltarlos, es cuestión de práctica. Al final, brincas por inercia, sin pensarlo. El día de hoy es un día idóneo para que pruebes suerte en el azar. Estás muy intuitivo y eso te puede hacer jugar al número ganador. No dejes de procurarlo. Eso sí, en todo instante, tienes que saber retirarte a tiempo. Acostumbra a pasar que las personas pierden más dinero que lo que han ganado; no cometas el fallo del principiante. Suerte, inténtalo, ve a por todas y cada una.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, te marchas a llevar un enorme chasco. Tu amigo o bien amiga va a proseguir siendo eso mas tú en tu cabeza te habías hecho a la inventan de que tu amigo podría transformarse en algo más: amigo singular, íntimo, tu media naranja o bien como lo quieras llamar. Estás absolutamente desilusionado pues dabas por hecho de que de este modo iba a ser. Sabes que tanto la amigad como el amor es cosas de 2. Y los dos 2 tienen que estimar lo mismo en exactamente el mismo instante de sus vidas mas, cada quien es un planeta y evoluciona a su ritmo. No le puedes forzar. Libre Arbitrio. Sabes que la vida está llena de lecciones y experiencias y en ocasiones sinsabores. Normaliza la situación, de este modo seréis de nuevo lo que erais otrora. Si la situación se enrarece, lo vas a perder como amigo. Tómate la vida con humor, por fin ay al cabo, todos somos iguales, a todos nos pasan exactamente las mismas cosas si bien a diferentes tiempos. Aprende a reírte de ti, es esencial para poder estar siempre y en toda circunstancia con una sonrisa en el semblante. Hay que quitarle dramatismo a la vida.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, si deseas continuar con tu pareja, llévale entre algodones. Trátale de una forma sutil y frágil. Sobre todo, cuando charles, no lo hagas de una forma irónico. Sabes que una oración dicha con determinada entonación, puede transformarse en mofa. No lo hagas, además de esto, considera que es tu pareja, el ser al que amas. Debes tener tus ideas clarísimas, saber lo que deseas. Cualquier malentendido anterior, debe ser perdonado y subsanado; de no hacerlo, se va a ir quedando un resquemor que, con el tiempo, va a crear mucha falta de confianza. El día de hoy guíate para actuar en todo instante de tus corazonadas. Sabes que jamás fallan. Por si fuera poco, cualquier duda que tengas, háblale a tu corazón. No te va a fallar ni te engañará. Tú puedes engañarte a ti, hacerte opinar lo que no es más, el dictado de tu corazón es único, no engaña. Tu economía empieza una temporada de transformación. Va a ser positivísima para ti. El dinero te va a llegar por diferentes vías. Apunta tus sueños, son premonitorios.

Fuente: Astrocanal