Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 23 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy, te sientes exultante, lleno de energía y fuerza vital. Además de esto, estás totalmente receptivo, con gran hipersensibilidad, con tu canal muy abierto. Aprovéchate de ello para vivir experiencias nuevas y diferentes. Fluye con la vida, con el Universo: seguro que te sorprenderá. Sobre todo, siente esas nuevas sensaciones en tu interior, deja que la energía y la intuición hagan mella en ti. Ahora te ves fuertemente para dejar atrás situaciones de un pasado que no te agradan, los enfrentamientos quedan sepultados y la lección aprendida y superada. Ahora que has conseguido pasar la prueba, solo tienes que seguir. El paseo es largo, lleva por nombre vida pero, tienes fuerza suficiente para encararlo. Escoge las distintas opciones que te enseña la vida frente a ti. En lo que se refiere al amor, a tus relaciones sentimentales, llega a tu vida una temporada de desenfreno: el sexo va a ser la prioridad respecto a tus parejas o bien pareja. Tu vida sexual va a ser muy promiscua.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, sabes que eres tu peor contrincante. Son tus barreras y temores los que, a veces, no te dejan actuar. Sabes que puedes, que todo cuanto te manda el Cosmos es una prueba a fin de que avances y evoluciones y, si no lo pudieses soportar, esa prueba no estaría puesta o bien impuesta. Por este motivo, tómate la vida como un enorme juego donde eres un actor, el primordial. Es tu juego de rol particular. Debes aprender a administrar las conmuevas, a supervisarlas. No te puedes atemorizar frente al peligro: a la inversa, debes superarlo, hacerle frente. De eso se trata, de pasar las pruebas. Es cierto que a veces te vas a caer pero, no pasa nada, te vuelves a levantar. Ten presente que se trata de que no te caigas más, que brinques los obstáculos o bien los rodees. Lo conseguirás. Tiempo al mismo tiempo. El día de hoy, vas a recibir un regalo de un colega. Te sorprenderá en exceso. Admítelo con gratitud. Ahora es tiempo de cuidarse un tanto. Procura hacer un tanto de ejercicio para mitigar toda la ingesta de atracones navideños de estos días.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, haz caso a tu intuición, jamás falla. Sobre todo, ten muy presente tus experiencias de vida anterior, pasadas puesto que, te asistirán mucho en el presente, en el día tras día. No te amedrantes por las contrariedades pues, merced a tu gran fuerza interior, conseguirás salir de cualquier apuro, sea económico o bien de cualquier otra clase. Prosigue de esta forma, como ahora pues, vas por el buen paseo, no dudes. Te prosigues haciendo preguntas pero, conforme van pasando las semanas, las respuestas van brotando solas y, por lo tanto, las soluciones a tal rompecabezas que es la vida. Tu realidad está mudando, tal vez no lo puedas querer aun con tus ojos mas, ya vas a ver de qué manera todo tiene su razón de ser y, sobre todo, si bien todavía no lo puedas ver, todo surge de súbito mudando todo cuanto te circunda. Si bien veas una enorme tormenta sobre tu cabeza y las nubes te cieguen, pronto va a pasar. Mantén una salud equilibrada. Presta atención a los excesos.



Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy , vas a tomar buenas resoluciones. Tienes que concentrarte en lo que verdaderamente deseas hacer, centrar y centrar tu energía en ello. Eres un ser realmente intuitivo con lo que, emplea esa intuición y sexto sentido para tomar las resoluciones pertinentes sin confundirte. Concéntrate bien, sabes de la relevancia de decidir consecuentemente. Ten siempre y en toda circunstancia realmente bien puestos, anclados los pies en el suelo, no te dejes llevar por tu imaginación. Desde el día de hoy, empieza un cambio en tu vida laboral: es algo inopinado que, evidentemente, te afectará en exceso. Saca el mejor provecho a la situación que vas a vivir. Las cosas pasan por algo, no suceden por el hecho de que sí, es algo más profundo. No te lamentes y, adelante, al mal tiempo, buena cara. Todo tiene su lado positivo. Haz caso a tu Ser Interior, sabe lo que precisas. Fluye con la vida, déjate llevar: es lo que más te es conveniente hacer ahora. Procura vivir en armonía con la naturaleza. Goza de ella lo máximo posible.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, procura no herir a tus seres queridos. Sabes que, a veces, tienes el don de ser inadecuado, de hacer daño, de decir aquellas cosas que te deberías haber mudo. Tal vez es tu Ego el que lo hace y no lo sabes supervisar. Inténtalo y jamás hagas a el resto lo que no desees que te hagan a ti. El trabajo padece retrasos, no te intranquilices por este motivo. Los obstáculos hay que superarlos y, de no hacerlo, tomárselos con deportividad. No eches más leña al fuego, a la inversa, procura apagarlo. De tu actitud va a depender el resto. Aprende de tus fallos, sabes que la vida es un enorme libro lleno de enseñanzas. Procura extraer el máximo posible de ellas y aprenderlas. Medrarás, evolucionarás como humano. Ya antes de actuar, cerciórate de todo cuanto pasa a tu alrededor. En lo que se refiere a los excesos de estos días, tanto de comida como de bebida, sé moderado en los límites posibles. Procura compensar tu cuerpo y, si una comida va a ser copiosísima, cena menos. No lo cargues más.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, empiezas a dejar el lastre del pasado por el paseo lo que te favorece en exceso. Ya iba siendo hora de que borrases acontecimientos tan desapacibles que te minaban por la parte interior. Tú eres cuerpo, psique, ánima y espíritu y no puedes estar mal. Recuerda que eres un Todo y tienes que ser feliz en conjunto. Curas las heridas del amor, cicatrizan y curan, se olvidan. Ahora, el día de hoy, te ves presto a regresar a abrir las puertas de tu corazón. Estás muy receptivo y tu sensibilidad está a flor de piel. No te precipites en tus resoluciones. Puedes hacerlo bien. Mantén la calma en todo instante. La chispa del amor está a puntito de encenderse, activarse nuevamente. No tengas prisa, todo llega a su debido tiempo. Una nueva relación sentimental va a marcar tu futuro. Piensa en que tus pensamientos crean tu realidad en todos y cada uno de los niveles: te llevan a la dicha más absoluta o bien te hacen conocer la enfermedad. Eres lo que piensas, creas tu futuro. Limpia tu psique de malos pensamientos. Curarás.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el día de hoy , estás muy sentimental, más de lo frecuente. El amor te hace comportarte de una forma diferente y singular. Tu sensibilidad es manifiesta. Practicas la empatía de una manera impecable, sabes de forma perfecta de qué manera ponerte en la piel del resto. Comprendes sus vidas y lo que sienten, de qué forma se sienten. Entiendes sus inconvenientes y comportamientos. Por este motivo, sabes entregar en el clavo, asistirles si lo precisan. El día de hoy, deberías relajarte, tomarte el día de asueto. Sobre todo, no tomes resoluciones radicales por el hecho de que te confundirías. Tu juicio no sería el adecuado. Procura postergar los inconvenientes a mañana, sobre todo en los referentes a tus finanzas o bien a tu relación sentimental. Vive siempre y en toda circunstancia en armonía: procura actuar en todo instante de una forma equilibrado. Para esto, para asistir a armonizar tu cuerpo y ánima, come de una forma saludable: nútrete bien puesto que, como bien sabes, eres lo que comes. Los comestibles son esenciales para nuestro estado anímico.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, desde el día de hoy, te tocan unos días para corregir los fallos antes que este año concluya. Debes iniciar el año con la cuenta a cero, el marcador a cero. Es el único modo de iniciar con buen pie. Deja todos y cada uno de los cabos sueltos bien atados. Arréglalos. Remedia cualquier sutileza, de este modo te la quitarás de la cabeza. Es hora de suprimir cualquier memoria limitante, que te sobre y no te deje seguir. Siéntete libre, el dueño de tu vida. Si has dejado algún amigo de lado o bien has cometido algún acto indeseable, solicita perdón. Limpia todo cuanto puedas a cualquier nivel para iniciar el año como se merece. La mochila hay que vaciarla cada poco tiempo mas es obligatorio hacerlo de año en año. Todo se va a solventar. El principio de año va a ser increíble, te va a asombrar en exceso. No fuerces a tu organismo. Si bien las datas no acompañan, mantén una actitud saludable. Frénate y no te des muchos atracones. Tu estómago te lo agradecerá.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, ha llegado el momento de saldar las cuentas pendientes. Tu final de año está realmente bien presagiado, de la misma manera que el principio. El día de hoy , las vibraciones que te envuelven son espléndidas, espectaculares. El amor te sonríe en hoy. Sal, pasea, déjate ver. Tienes que socializar un tanto más. Reanuda tus contactos y viejas amistades en estos días de Navidad. Empieza a hacer múltiples listas de propósitos y aseveraciones para el Año Nuevo. Debes opinar en ellas si deseas que sean eficientes y concluyente. Cree en ti, eso es lo esencial, como realmente bien sabes. El poder está en ti. Cambia tus viejos hábitos, abre tus perspectivas, tu modo de mirar la vida. Sé observador de ti y corrige tus fallos. Posiblemente tu estómago esté resentido, tal vez tengas un malestar gástrico. Tras estos días, todo va a pasar. Es una temporada excesiva en lo que se refiere a la nutrición se refiere. Te recobrarás pronto, no le des más relevancia de la que verdaderamente tiene. Procura cuidarte.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, te ha llegado el instante idóneo para abrirte al amor. Ama y deja que te amen. Hay que saber entregar y percibir. Sabes que el amor es el sentimiento más grande que existe, todo lo vence y todo lo cura: es mágico. Entrégate y vas a ver de qué forma esa persona te prueba lo mucho que te ama; no pongas límites al amor auténtico, confía de manera plena en tu ser amado. Respeta siempre y en toda circunstancia a el resto y no hagas a absolutamente nadie aquello que no te agradaría que te hiciesen a ti. El día de hoy, vas a tener noticias de determinados temas legales que te llevas entre manos. Prontísimo se marchan a solventar a favor tuyo, no tengas dudas a este respecto. No seas impaciente, todo va a salir como es debido. Sobre todo, no fuerces situación alguna: las cosas van a suceder por su peso. Ahora, haces muchas cosas al unísono, demasiadas, lo que hace que dejes todo incompleto. Rectifica: haz lo que puedas mas, hazlo de una forma impecable. No te tires piedras sobre tu tejado.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, pon orden en tu cabeza y, por consiguiente, en tu vida. Tu situación es embrollada. Debes ordenar tu vida, tus horarios, tu trabajo y tu agenda generalmente. Debes aprender a organizarte. No puedes proseguir de esta forma o bien tu vida te va a pasar factura, más bien tu salud. Cuídate, respétate pues eres el ser más esencial de tu vida, absolutamente nadie más que , grábatelo bien en tu psique. El inicio del nuevo año será idóneo para iniciar una nueva vida: diferentes hábitos y horarios van a marcar la diferencia. Debes comer saludable, practicar deporte y llevar una vida ordenada, con unos horarios en lo tolerado. Trázate planes específicos mas que, sobre todo, sean realistas. De no serlos, ten por seguro que los abandonarás al segundo día. Tú sabes tus capacidades, te conoces realmente bien. Sabes cuáles son tus límites. Sé libre y creativo, cultiva tu imaginación, es fundamental para ti. Aprende a efectuarte y a lograr tus metas. Conseguirás lo que te plantees.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, en esta vida, de nada sirve enmudecer cuando hay que charlar. Charla, di, exprésate. El amor no comprende de silencios; es más, son peligrosísimos, demasiado por el hecho de que, por norma general estos se interpretan del modo equivocado. Charla mas, de una forma sutil, sin resultar violento ni muy estresante. Tampoco seas muy directo, podrías atemorizar a tu ser amado. Lucha con lo que es tuyo, lo que te resulta de interés, frente a las injusticias. Trata a el resto con todo el cariño del planeta y con empatía. Vas a ver de qué manera la vida se vuelve considerablemente más agradable. Estás lleno de energía, úsala para hacer el bien a el resto y para dirigir tu vida como se merece. El día de hoy, te las apañarás para salir de una situación frágil, comprometida. Lo vas a hacer realmente bien, vas a saber de qué forma manejar la situación. Ten cuidado con tu estómago. Va a estar resentido de todos y cada uno de los abusos de estos días. Modérate pues, todavía queda toda la Navidad por delante; trata cuando menos de ser equilibrado.

Fuente: Astrocanal