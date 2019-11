Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 22 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, es hora de tener una relación satisfactoria en el terreno sentimental. Ahora es el instante de iniciar una nueva andanza si de esta forma lo quieres. Tu capacidad de querer es enorme, gigante; por esta razón, ha llegado el instante de buscar una nueva compañera. El paseo es largo conque, hay que gozarlo en buena compañía. Deseas gozar y buscas una pareja con la que puedas compartir instantes agradables y desapacibles, el día a día. En lo que se refiere a tu salud se refiere, si eres una persona inquieta que padece algún género de inconveniente en el sistema digestible, ahora es tiempo de restauración. Referente al trabajo, trázate tus metas y objetivos. Teniéndolos realmente bien definidos, va a ser considerablemente más simple que vayas a por ellos, que los alcances. Sabes que las apariencias engañan y esto no es relativo solo a las personas. Como es lógico un negocio asimismo puede llevar a engaño. Puede ser un horrible fraude. Si la persona no es de fiar, rompe cualquier vínculo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy es un día muy singular para ti. Vas a percibir noticias de tu ser amado del que hace bastante tiempo que no sabes nada. De ahí que, te alegrarás en exceso. Si te ha localizado es que tiene algo bueno que decirte. Ha dado señales de vida. Respecto al campo laboral, ahora estás compartiendo oficina con gente muy joven. Son grandes talentos, son muy creativos y te chifla y te da vida esa forma de trabajar. Ellos saben de qué forma producir dinero de una forma veloz, están habituados. Tauro, eres una persona muy activa y también inteligente conque, organiza realmente bien tu tiempo para poder llegar a todo. No te dejes manipular en ningún instante. Tú puedes con todo, sabes que la última palabra la tienes . En el trabajo, presta mucha atención a que todo esté en orden. Observa, examina y, sobre todo, entrega tu trabajo de una manera impecable. Hazlo bien y no pienses en el resto. Todo cambiará mas, mientras, no te dejes ni manipular Presta mucha atención.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estás muy atractivo en este que empieza. Tu carisma, magnetismo personal o bien el brillo de tus ojos, hace que estés irreprimible. Estás rodeado de amor y pasión. Los sentimientos pueden ser duales. Al tener tanta fuerza interior, consigues tener más confianza en ti. Tienes que vencer la vergüenza y la timidez: no te dejan ser mismo. Mira tu esencia, busca tus principios y actúa siempre y en toda circunstancia con respeto y tolerancia. Tienes que aprender a admitirte y valorarte. Como bien sabes, eres tu peor contrincante, el más atroz. Respecto al campo laboral, si estás buscando un empleo, el día de hoy se va a poner en contacto contigo una persona para la que has mandado una petición. Puede ser realmente aconsejable. Quizá sea para un puesto temporal, para ganar algún dinero extra. De todas y cada una maneras, sea lo que desee ser, si te encaja con tu vida, tómalo. En este momento, tu predisposición personal es absoluta conque, conseguirás el éxito de una manera definitivo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, no prosigas perdiendo tu apreciado tiempo. Acá no hallas lo que precisas, ni buenas ofertas de empleo, ni proyectos interesantes. Sabes que tu vida o bien cuando menos tus posibles ganancias, están fuera de tus fronteras, en otro sitio, en un país lejano. Por su parte, esto es mutuo puesto que, el Cosmos te ha hecho contactar con unas personas que desean negociar contigo, tienen un enorme interés a este respecto. Los dos 2 vais a ganar con el trato. El día de hoy estás deseoso, inquieto. Todo empieza a moverse y eso te pone un tanto inquieto. Ve paso a paso. No desees hacer 3 cosas a la vez: cuando termines de solucionar un caso, entonces empieza otro nuevo. No los mezcles, va a ser peor para ti. Por si fuera poco sabes que, cuando se centra la energía en una sola cosa, esto sucede con mayor velocidad. Estas viviendo un ciclo de meditación. Carecería de sentido tirar tu vida por la borda. Haz las cosas mas siempre y en toda circunstancia con sentido y anudando realmente bien todos y cada uno de los pasos a entregar. Si te marchas, que sea para mejor en todos y cada uno de los sentidos de tu vida.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy proponte muy de verdad la adquisición venta de joyas, antigüedades, recursos raíces o bien cualquier otro objeto de clase afín. Todo ello estaría realmente bien auspiciado en hoy. Por otra parte, debes aprender a compensar tus conmuevas. Sabes que, a veces, te ha podido entregar algún desazón. No dejes que los prejuicios te marquen, no lo permitas, ni tan siquiera si bien sean juicios equivocados emitidos por ti en algún instante. Debes ver la realidad tal y como es, no disfrazada ni con ideas preconcebidas. Utiliza tu experiencia anterior, aplica tus conocimientos de la mejor forma y, sobre todo, no te precipites. En la esfera laboral, cumple con tus obligaciones de una forma perfecta. Cuando las cosas se acaban pronto y mal, hay obligación de rehacerlas. No puedes hacer un trabajo mal. Todo acarrea su tiempo y, como es natural, es esencial tu profesionalidad en el momento de ejecutarlo. No permitas que absolutamente nadie arruine tu reputación.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy numerosas puertas se van a abrir frente a ti preparadas a asistirte en el aspecto económico. Hazle caso a todas y cada una, estúdialas bien y después, escoge la más recomendable. El éxito está en tus manos, solo debes proseguir por el paseo marcado. Estás muy optimista, lo que es idóneo para salir de un estado pantanoso. De esta forma, vas a poder salir de la situación en la que te hallas. La situación es atípica y, embarazosa. Vas a ver de qué manera un negocio que estaba atascado, empieza su andanza nuevamente. De pronto va a ser un local lleno de posibilidades mas tal vez no el ideal para hacer tu actividad. Por último, lograrás una productividad general. Respecto a tu trabajo, a tu campo laboral, es realmente posible que empieces a darle vueltas a la cabeza: debes mudar de empleo. No lo hagas, ni se te ocurra. Estos días o bien aun semanas, tu vida está revolucionada. Por este motivo, hasta el momento en que no aclares tu psique y, por lo tanto, charles con quien debas charlar, no hagas nada a este respecto.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, esta noche te enojarás un tanto. Te van a dar un plantón y, como no estás habituado a ello, va a salir lo peor de ti: tu balanza va a dejar de estar en equilibrio. Tienes 2 opciones, o bien quedarte y gozar solo de la noche o bien, bien, volverte a tu casa tras el plantón recibido. Va a depender de ti. Mas, debes saber que a miles y miles de personas día a día les ocurre esto. Practica la empatía, aprende a saber tratar y entender al resto. Hazte un tanto más alcanzable a el resto, dales una ocasión. Por esta razón, el día de hoy estaría clarísimo cuál es el mensaje. A lo largo del día, vas a tener múltiples encuentros con personas del pasado. Aprovecha la coyuntura pues, seguramente, alguna de ellas haya sido alguien muy singular en tu juventud. Las ocasiones económicas empiezan a atisbarse en el horizonte más próximo. Eso sí, para poder producir más dinero, deberás hacer un notable esmero por tu parte. Se te demandará mucha perseverancia. Para esto, empieza el día en horas considerablemente más tempranas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, tu familia ha estado revuelta a lo largo de toda esta semana. Al fin el día de hoy se solventa ese malestar tan grande que os estaba mustiando. La energía existente en el entorno, ahora, os asistirá a tal resolución. Dicho arreglo, va a ser una solución feliz y perdurable y con esto, toda la casa va a estar en armonía. Cuando todo vuelva a estar al 100 por ciento , cuando todo esté en orden, arreglarás otra cosa. Recobrarás, al lado de tu pareja, el equilibrio sensible perdido. La calma se volverá a instituir en tu vida. Tu gran fuerza de voluntad triunfará y, sobre todo, te va a hacer resistir y ganar la victoria. La inestabilidad laboral va a desaparecer y recobrarás tu espacio. Y, en el caso de haber discutido con compañeros o bien colegas de profesión, ahora va a ser el instante indicado a fin de que las aguas vuelvan a su cauce. Todo se tornará agradable y positivo. Cualquier mala cara o bien situación desapacible va a desaparecer del entorno. Todo se asienta.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy gozarás de una bella noche de amor. No dejes que los celos te jueguen una mala pasada, sería realmente triste para ti. Va a haber celos y malentendidos mas, todo va a quedar allá. Cualquier inconveniente existente, queda sepultado para poder gozar de la vida real. Aprovecha cada segundo o bien te arrepentirás. Incluso de este modo, con pareja o bien sin, miras cara un futuro en busca de tu príncipe azul. En lo que se refiere a tu economía, tienes unas ideas refulgentes. Con lo que, cualquier boceto, idea o bien inventiva, no la dejes escapar. Es más, si eres autónomo, estudia de forma directa la implementación de los productos. Es posible asimismo que alguien se interese por tu producto. Por si fuera poco, tu panorama laboral trae consigo la ocasión de un trabajo en el extranjero o bien quizá un viaje de negocios. Las mejoras en este campo están a la vista, a la orden del día. Por consiguiente, vas a lograr que los dos ámbitos crezcan: vas a mejorar tu economía a la par que tu puesto laboral. Aprovecha la ocasión.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, las cosas, para superarlas, hay que aceptarlas, reconocerlas, aprenderlas y, por último, dejar que abandonen nuestra vida. Si cada fallo que hubieses cometido en esta vida lo trajeses todos y cada uno de los días al instante presente, sería una genuina pesadilla. Absolutamente nadie puede vivir de este modo, no serías libre, más bien, todo lo opuesto. Debes dejar hueco y espacio libre al presente a fin de que se pueda producir una nueva relación, alguien que entre a tu vida. Estás más intuitivo que jamás, Capricornio, y, merced a eso, vas a poder solucionar cualquier inconveniente duro y bien difícil. No seas impaciente debido a determinadas influencias planetarias; bien sabes que las situaciones tienden a retrasarse en el tiempo mas, no por este motivo expiran. Esto es, padecen un ligero retraso para después, cristalizar y ver la luz del sol. Arregla tus temas pendientes. Tu economía cambia, por si fuera poco, ha sido un cambio veloz y vertiginoso, a mejor. Ahora, los fallos se transforman en triunfos, algo bonito. El éxito entra en tu vida, no dudes.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, eres una persona sumamente intuitiva y lo sabes. Siempre y en toda circunstancia ha sido de esta forma, no es nada nuevo. Ahora, teniendo presente esa premisa, trata de organizar tus agendas, tanto personal como laboral. Tienes que poner en orden tus temas personales. De esta forma, al tenerlo todo en la cabeza, sabes qué hacer en todos y cada instante. La vida te va a mudar, ya lo vas a ver. Tu economía y finanzas están realmente bien auspiciadas. Ahorra lo máximo puesto que, una enorme cuantía de dinero va a llegar a ti de una forma inopinada. Adquiere solo aquello que sea completamente indispensable. Con esta cuantía, vas a poder invertir en un futuro próximo. Respecto al tema sentimental, te van a llegar, el día de hoy noticias sorprendentes sobre tu amor. Son muy alentadoras con lo que, no te quejes puesto que, prometen. En los negocios, deberás observar a tus asociados. Hay algo extraño puesto que, no resulta normal tanta insistencia por su lado frente a una firma, eso resulta un tanto sospechoso. Te obligan a firmar. No lo hagas, haz investigar tal contrato.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, hay bastante gente negativa a tu alrededor y eso se aprecia. Empiezas a llenarte de su negatividad puesto que te mandan todo lo malo. Sabes que opinar es crear y que sus vidas nada deben ver con la tuya. Si consiguieran traspasarte todo lo malo, consigue conjuntar de una forma conveniente todo tu lado positivo con aquellos rasgos negativos que en ocasiones brotan. Debes gozar en todo instante de la vida puesto que esta es un presente, un regalo que debes vivir y gozar. Sé siempre y en toda circunstancia agradecido, eso es indispensable. En lo que se refiere al amor, permítele a tu corazón que hable, tiene muchas cosas que decir. Referente a tus inversiones, a tu economía, tienes que meditar y planear realmente bien qué hacer con ellas. No inviertas todo, guarda siempre y en todo momento un remanente para el mes próximo. Solo con el dinero excedente, si deseas, ahórralo en una cuenta diferente. Planea una cuantía esencial para arreglar la casa. Hay ciertas cosas que merecen una reparación. Tus recursos aumentarán.

Fuente: Astrocanal