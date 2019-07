Horóscopo del día 20 de julio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 20 de julio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, si te preguntas cada día qué es la dicha, nunca la vivirás. Estar feliz o estar triste son momentos de la vida, estados de ánimo que se intercalan y, por tal razón, como no son eternos, en el instante en que nos sentimos de esta forma, en especial en el momento en que nos embarga la dicha, no debemos desperdiciarla, todo lo opuesto, hay que aprovecharla segundo a segundo. Lo que proyectas, te resulta devuelto. Si proyectas tal actitud mental, te será devuelta en mayores dosis. Todo el planeta quiere ser feliz, para ello hay que pensar siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia en positivo. Sabes que hay una unión entre lo que piensas y lo que sucede pues, lo atraes, lo generas. Hoy debes decirle a quien amas lo que tu corazón siente. Sé sincero, es lo mejor. Si conversas desde el corazón, todo llega. No esperes más, sabes que hasta el amor más bello se fatiga de esperar. No pierdas tal ocasión. Recibirás bastante dinero; no lo proclames pues te quedarías sin nada. Sé inteligente.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no sería inteligente por tu parte asociarte con gente que no sea afín a ti o que sea compleja o muy negativa. Las personas que siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia se lamentan, no aportan nada bueno, solo desdicha a tu vida. No permitas que te arruinen la vida y mucho menos con un negocio que ni siquiera ha arrancado. Sería un desastre. Desecha de tu vida la energía negativa, es veneno puro. Alejaría a cualquier persona de alta vibración, es decir, positiva. Tu vida sentimental irá mucho mejor si te arrimas a personas vitales y llenas de dicha interior. De lo contrario, no esperes atraer nada bueno. Con respecto a tu trabajo, concluirás cuestiones que te han preocupado mucho. Temas legales se resuelven en tu favor. Por su lado, recibirás un documento que certificará que tienes un nuevo empleo, quizás te llegue una copia o boceto del contrato. Te llegarán noticias, probablemente la próxima semana, a partir de mañana. Tu intuición se acrecienta.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, se te presentarán muchas ocasiones en el amor. Serás quien deba seleccionar. Debes mudar tus pautas, tu comportamiento generalmente. A veces, de repente, lloras o explotas. Tu reacción es infantil y asimismo inmadura por el hecho de que, no sabes de qué forma llevarla ni de qué forma inspeccionarla. Eso te hace enclenque y débil a los ojos de el resto. Deberías mudar ciertos patrones de comportamiento. Tú, realmente eres sensiblemente más fuerte, con una muy grande fuerza interior, pero aún no has aprendido a encaminar tu energía de una manera conveniente. Si lo hicieras de una manera positivo, el inconveniente se solucionaría en el acto. Con respecto a tu economía, no pasas el mejor momento de tu vida, por esta razón, debes tomar medidas radicales. De esta manera te rendirá algo el poco dinero que tienes. Verás de qué forma te da muy, muy buenos resultados puesto que, entre otras cosas, aunque no tengas capital, tu claridad mental al respecto, en tus finanzas, es excelente.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy es un día para tu vida íntima, de pareja. Hoy podréis disfrutar de la atemorizad que os toca. Cualquier inconveniente precedente queda archivado en la carpetita del olvido extrayendo su experiencia. Despreocúpate por nada. Ahora, debido a los movimientos planetarios dominantes, hacen mella en tu interior. Conmoviéndote y haciéndote mudar el modo perfecto perfecto de ver la realidad. Esta nueva forma es sensiblemente más creativa y sobre todo, hace mucho hincapié en tu belleza interior. La belleza está en el corazón. Conócete a ti, explota tu interior y descubre todo lo bueno que hay en ti. El dinero incluso está por venir pero, se comienza a atraer de ningún modo. Muy, muy pronto lo generarás o llegará a tu vida por cualquier cauce. Los primeros indicios, ya se hacen querer. Todo se resolverá en un corto lapso de tiempo. Si acabas de perder tu empleo, ten por seguro que en este nuevo ciclo aparecerá el trabajo indicado.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, cualquier complicación habida en el campo sentimental, ahora se desvanece. Podrás sacar adelante tu relación, olvidarte de cualquier equívoco o solventar cualquier enredo por el que hayas pasado. En estos momentos, comienzas un ciclo de desarrollo sensible. Una persona ideal para ti aparecerá en tu camino. Respecto a tus finanzas, al tema monetario, conseguirás reunir un montante esencial de dinero. Este, lo utilizarás después para una adquiere de primera importancia. Aflorarán dificultades, retrasos o algún otro inconveniente de última hora. Deja de preocuparte más de la cuenta. Sabes que la vida son pruebas y ciertas son más simples de pasar que otras. El grado de complicación aumenta a la par que lo hace tu evolución. Ten paciencia pues, para finalizar, recaudarás el dinero pertinente. El trabajo está verdaderamente bien augurado, y, aunque la compañía no esté en su mejor momento, nada hace pensar que vayas a perder tu puesto.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, rechaza de tu mente las ideas negativas. Aparta de tu vida el fatalismo pues, no conduce a nada bueno. Sabes que todo lo que siembres, será después recogido por ti. Lo que lanzas o proyectas al Universo, automáticamente, cuando sea, se te devolverá aumentado. No estés triste pues generarías a tu alrededor una tristeza sensiblemente mayor, todo te comenzaría a ir mal. Por tal razón, haz lo opuesto, sonríe y el Universo te devolverá de vuelta la mejor de sus sonrisas. Las aguas, tras la tempestad, llega la calma y todo se asienta y vuelven a su cauce. Por tal razón, ese deseo que tan guardado tienes, está a puntito de cristalizar. No lo olvides, será todo para ti. Con respecto al trabajo, a tu situación laboral, va a haber cambios. Seguramente brote sobre la marcha la posibilidad real de otro trabajo, no muy bien remunerado o de carácter temporal, cercano a tu casa el que te podría quizá interesar. Sería ideal para ti, en esta temporada veraniega. Sería un dinero simple o ganado veloz.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, la verdad siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia sale a la luz y, lo sabes. Te encuentras ahora en un ciclo de afirmación. Estás conquistador. Tus rasgos propios y positivos aún están más en alza. Desde mañana, comenzarán los cambios a nivel financiero. Así verás que debes hacer lo que has estado aplazando todo este tiempo. Más vale tarde que nunca. Tienes muchas inquietudes y quieres realizar muchas tareas al tiempo y no puede ser. Afloran contradicciones en tu vida, se solapan cosas y hechos. Te pasa en ocasiones que, cuando ya consideras que está todo resuelto, vuelve a surgir algo que te hace dar un paso atrás, retroceder. Cada vez que mejoras, llega un accidente para volverte a sustituir de tu sitio, de tus logros. No te desesperes más de la cuenta. Son cosas de la vida más, gracias a Dios, todo pasa. La vida es un ir y venir, está en incesante movimiento. Es viable que hagas un viaje de negocios esta semana próxima.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, debes crecer y hacerte adulto si pretendes estimar. El amor es mucho más; tienes que saber recibirlo más además dar. Sé responsable. Aunque previamente quizás no estabas listo para esto, ahora la vida te vuelve a dar otra ocasión. Has aprendido mucho en este tiempo y ahora sabes apreciar y valorar a las personas en su justa medida. Estás incluso preparado para comprometerte con tu pareja. Adelante, hoy, , es el día ideal para dar el paso. De igual manera que debes crecer y madurar en lo sentimental, también debes hacerlo en otros campos de tu vida. Debes aprender que, en la vida, no todo sucede como deseamos. A veces, imprevisibles o reveses nos quitan los sueños de las manos. Aunque estés molesto o decepcionado, míralo como una nueva experiencia de vida, una lección que debes aprender, otra prueba más. Aunque estés en uno de esos días o ciclos donde todo sale al contrario, al revés de de qué forma quisieras, ten confianza. Todo cambiará.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, las cosas que de verdad mereces y valen la pena comienzan a llegar a tu vida. Por esta razón, estás alegre y feliz, por recuperar ciertas cosas que dabas por perdidas. Lucha con lo que es tuyo, verás de qué forma consigues todo lo que deseas. El amor está en la palma de tus manos. Puedes hacer lo que realmente desees y te apetezca. Tú tienes el control. Tu intuición está en auge; hoy, cualquier cosa que sientas, así será. No te vas a confundir en absoluto. En el caso de estar pasando un plácido de verano, sin trabajo, descansando, en un caso de esta forma, aprovecha un rato para planear la próxima semana. Verás de qué forma, el tiempo empleado hoy, entonces te hace ganar un buen tiempo libre a lo largo de la semana. No pienses que es una mala inversión o un tiempo perdido. Por si no fuera suficiente, descubrirás cosas asombrosas. Mañana comenzarás cargado de nuevas tareas y obligaciones. Comienzas una temporada laboral diferente donde nuevos retos y responsabilidades han de ser asumidos. Suerte.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, la vida te pone en frente de una encrucijada de caminos. Te toca elegir la opción conveniente, la recomendable. No te precipites, tienes todo el día para estudiar las diferentes opciones. Sabes que, hay resoluciones que pesan más y por esta razón, hay que sopesar con mayor precisión lo que se hace. En lo referente al amor, debes dialogar, expresarte. Si te quedaras mudo, perderías una magnífica ocasión que la vida te ofertando. Decídete: vivirás una relación inusual. Si tus deseos son sueños irreales para ti, verás de qué forma la realidad supera de sobra tu imaginación. Va a ser una relación de ensueño, créelo. Eres Capricornio, actúa como tal, con firmeza y determinación. Tu panorama económico te ofrece una magnífica ocasión financiera. No la desaproveches. No te precipites, haz las cosas bien, como sabes hacerlas. Eres disciplinado, por consiguiente, examina todas las ventajas de dicha oferta. Si casan contigo, adelante, no te detengas. Los cambios prometen, atrévete.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, comienzas una nueva etapa en tu relación sentimental. Verás que ahora todo es más apacible, formal, sin sobresaltos. Has decidido basar tu relación en el respeto y la confianza. Verás que todo llega a buen puerto y que, obviamente, vas por el camino indicado. En lo referente a tu trabajo y economía, todo está creado, el engranaje del mecanismo que te conducirá al éxito, está esperando que lo empujes. Irá todo rodado. Conseguirás conseguir tus sueños, tus metas, todo lo que tienes en tu cabeza. Tus ideas irán materializándose progresivamente. Ha llegado tu hora. Esta semana próxima, tendrás bastante trabajo por hacer. Por tal razón, ahora, si tienes un instante deberías ordenar tu casa, poner bien tus papeles y temas laborales y buscar cualquier documento o recibo o bien factura que pudieras especificar en breve. En estos momentos reina el caos absoluto. Tal vez te plantees mudar de actividad laboral. Tómate tu tiempo. Es algo para meditar.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el amor todo lo puede con lo que, nada es imposible, nadie puede resistirse en frente de un amor tan grande y puro. Tu voluntad es de hierro, eres un ser con mucho amor propio, empeño y fuerza interior. Conseguirás lo que quieres puesto que te dejarás la piel en ello. No lo vaciles. Le conquistarás. Por si no fuera suficiente, tu vida sensible está en alza, es buen momento para ti en el amor. Tu magnetismo es único, increíble, hoy,. No puedes pasar inadvertido para nadie, es imposible. En estos momentos, tus cualidades personales se acrecientan. Con respecto al hogar, hoy es uno de esos días en los que sabes que debes hacerlo: tu casa precisa ser ordenada. Debes limpiar, tirar, recoger y ordenar. Es un ideal para efectuar tal dura tarea. Tú dispones de mucha energía y eso te va a facilitar las cosas, te cansarás menos. Aparte de esto, te puedes llevar alguna sorpresa interesante: tal vez descubras en algún baúl objetos de valor. Tu economía prospera.

Fuente: Astrocanal