Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 2 de febrero de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, La Luna estará entrando en Tauro, así que aprovecha para comer rico, sano y natural. Cuida tu alimentación y tu salud integral y disfruta de masajes corporales que armonicen tu cuerpo y mente. Es un día para que estés en calma y en quietud.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Siéntete segura contigo misma y con las decisiones que estás tomando. Te sentirás situada en tu propio ser y con la fortaleza interior para hacer lo que sea necesario para resolver los asuntos cotidianos y laborales. El poder está en tu interior.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Sigue adelante con tus proyectos. Es un mes de bastante movimiento y actividad. Trata de no estresarte y realiza las cosas paso a paso. Concentra la mente en tus objetivos y no te desanimes si algunos detalles no salen todavía como a ti te gustaría.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Hoy el día se presentará más tranquilo y seguro. Podrás disfrutar de las comodidades de tu hogar, sintiendo tus necesidades satisfechas. Prepara ricos y nutritivos alimentos y tómate el día con calma, que el tiempo corra lento, sin apuros.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Quererse a una misma es una decisión. Es una elección e implica una gran transformación interior. En un mundo que te inunda de mensajes de falsa perfección, cultivar el amor propio es una verdadera revolución.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Seguramente, tengas muchos sueños en tu mente desde hace mucho tiempo. Recuerda que puedes hacerlos realidad. Así que comienza hoy mismo a accionar para concretar aquellos anhelos tan íntimos e importantes para ti.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, La Luna entrará en Tauro, así que la energía de Venus estará presente en tus relacionamientos amorosos y en tus actividades cotidianas. Déjate transformar por la fragancia de las flores y enamórate de la vida. Deja que tu naturaleza interior se libere.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Anímate a abrir cada vez más tu corazón y a confiar en el amor. Es tiempo de amar incondicionalmente y ya estás preparada para pasar a un nuevo nivel de entendimiento en el plano del amor y las relaciones. ¡Entrégate al fluir de la vida!

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Ten cuidado con los excesos. Cuídate con las comidas y bebidas. Cuida tu salud y practica regularmente alguna actividad física que otorgue armonía a tu cuerpo, mente y alma. ¿Probaste realizar yoga, pilates o tai chi?

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Tómate el día con calma. Es posible que necesites algo de descanso y más quietud interior. La Luna estará entrando en Tauro, así que come rico, aliméntate saludablemente y disfruta de tu cuerpo. Te mereces más paz y tranquilidad.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Baja un poco a la tierra, conéctate más con tu cuerpo físico y deja la mente a un lado. Haz las cosas con tranquilidad y olvídate de la ansiedad y el stress. La Luna hoy está en Tauro y te pide que te relajes y enraíces en la tierra.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Sentirás que la energía amorosa está por todos lados. Esa energía amorosa sale directamente de tu propio corazón y abarca todo lo que te rodea. Sé compasiva con las personas que necesitan de tu ayuda y aprende a servir a todos.

Fuente: Astrocanal