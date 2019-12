Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 19 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás deseoso, aunque con determinado desasosiego. Las cosas no salen como esperas y eso te crea un malestar general. Deja de preocuparte puesto que, nada es terminante en esta vida. Estamos en incesante movimiento con lo que, cambia la sofocación por una sonrisa. Goza de este , ariano y déjate de sufrimientos. En el trabajo, y en la vida generalmente, los planes pueden ser cambiados y remodelados sin pasar nada por este motivo. Sácale partido a cada hecho de tu vida sea bueno, malo o bien regular. De todo se extrae una enseñanza, una lección. Tienes que aprender a amoldarte con mayor velocidad, aun sobre la marcha. Cuanto más veloz fluyas con la vida, más gozarás de ella. Busca otras alternativas, nuevas opciones alternativas. Solicita al Cosmos y, si debe ser, te va a ser concedido. No te quedes con las ganas; hay de todo para todos, es la exuberancia plena y absoluta. Ahora eres capaz de comprender mejor las cosas, con mayor profundidad. Abre tu psique, triunfarás. a tu vida laboral se refiere, va a tener mucho que ver con tus finanzas: Empiezas a tener buenos contactos con personas de negocios, lo que te va a producir contratos y trabajos próximamente.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, goza de este hermoso fin de semana. No lo desperdicies con estupideces. En ocasiones, vuestras riñas de enamorados son dignas de un quinceañero. Sé adulto, madura. La vida no es una continua riña o bien recriminación. Estamos para vivir y transformarnos en seres mejores, entregar pasos evolutivos. No vayas cara atrás, pasea siempre y en todo momento cara el frente. Goza de la amedrentad de tu ser amado. Sé feliz junto a él o bien puesto que, posiblemente de este modo sea. No estropees instantes mágicos: vívelos intensamente. Sé flexible mentalmente, da tu brazo a torcer. No seas un ser tan cuadriculado y terco: eso te hace atascarte. Avanza. Olvídate de las personas negativas, gafes. No te van a traer nada bueno, es más, espantarán al mundo entero, aun a tu ser amado. No te resultan convenientes, retírate. En lo que se refiere al tema laboral, empezarás, desde la próxima semana, el primer día de la semana, con nuevas obligaciones por hacer; nuevas labores te van a ser encomendadas. Esmérate.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy , estás muy inquieto. Ha surgido una situación que te ha preocupado en exceso. Resuélvela, no dejes que te atormente ni un segundo más. Sabes que las cosas, lo antes posible se arreglen, mejor. No dejes temas pendientes sin solucionar hasta el primer día de la semana, arréglalos el día de hoy. Vas a pasar un fin de semana más apacible. Sé moderado y prudente. No te enerves más de la cuenta. Actúa siempre y en toda circunstancia de una manera adecuado. No des brida suelta a tus conmuevas, geminiano, puesto que podría peligrar tu relación. No lo hagas puesto que, es demasiado preciosa para ser destruida. No creas en los trabajos mágicos, aquellos, que, sin trabajar, te haces rico de la noche a la mañana. No existen. Por consiguiente, ante cualquier oferta prodigiosa, deséchala de tu existencia: es falsa, una enorme patraña. Céntrate en un fin, un trabajo específico y ve a por él: que tu dedicación sea exclusiva. Vas a ver qué pronto te produce los primeros ingresos. Y estos, fruto de tu esmero y trabajo, te van a saber a gloria.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, encamina, el día de hoy , la energía en la dirección adecuada. No te desvíes de tu paseo puesto que, sería realmente difícil recular. En el momento en que atraviesas ciertas puertas, ya no hay vuelta atrás. Nunca hay que mirar atrás o bien lamentarse, salvo que mires para poder ver el paseo andado. La persona amada está a tu lado, Cáncer, y, por ende, te hallas cómodo, a gusto con la situación. Olvida, como siempre y en todo momento, aquel pasado lejano que jamás más volverá, regístralo y prosigue con tu vida. Este fin de semana, va a ser de gran intensidad sexual. Si bien estés sin pareja, alguien vas a tener, sea de forma ocasional o como el inicio de una enorme amigad o bien más. No te distraigas, estás todo el rato abstraído en tus pensamientos. En el trabajo, te muestras ausente, ido. Debes fijar más tu atención en las labores que efectúas. Podrías errar en tus tareas. Presta mucha atención. Aparta realmente bien el campo personal, tu casa y hogar, del ambiente laboral. Es indispensable que de esta forma sea.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, lo mejor está por venir, tenlo por seguro. Días claves en tu vida llegarán. Empiezas a aclarar las cosas, el día de hoy, en el terreno sentimental. Defines situaciones que estaban en el aire, las dilucidas. Vas a ver de qué forma, en muy pocos días, tu panorama sentimental cambia substancialmente. Todo se marcha a convertir de una forma preciso y preciso. Los ojos con los que miras la realidad han alterado, tu ángulo es diferente. Al fin, has aprendido entre las lecciones más esenciales de la vida: borrar aquello que ya no interesa o bien aun que hace daño, hiere. Gasta tu energía en vivir y gozar de tu presente y edificar tu futuro. Respecto a tu panorama económico y financiero, se atisban grandes posibilidades. Aprovéchalas cuando lleguen, es fundamental que lo hagas. Sé disciplinado, recto, trabajador y estate siempre y en toda circunstancia al tanto o bien a cargo de todo cuanto concierne a tu economía. No lo dejes a cargo de terceros.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, si has pasado unos días tristes y dolorosos, te ha llegado el momento de ponerles fin. Es realmente posible que un enfado con tu ser amado te haya puesto realmente triste y angustiado. Mas el día de hoy, decides poner las cartas encima de la mesa y reparar la situación. Ten tacto si pretendes recobrar a tu pareja. Sé suave, sutil, actúa con amor. En el momento en que lo hagas, bien sabes lo que te corresponde: mudar esas actitudes que te han llevado a ello. Mas, sobre todo, aprende asimismo a poner los límites. Tú conoces tus fallos, lo sabes realmente bien mas, no te dejes usar o bien despreciar por la otra persona. Una cosa es hacer las cosas bien y saber corregir y otra muy, muy diferente es el sometimiento a un humano. No lo dejes si se diese el caso. Absolutamente nadie manda en ti, la pareja es un pacto a dos bandas, jamás lo olvides. De todas maneras, sabes que alguien que te humille o bien menosprecie, no debería ser nunca tu pareja. Estás en un instante de parón en tu economía, no es buenísima si bien, tampoco es deplorable. Cambiará.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, día tras día estás más orgulloso de la pareja que tienes. Sabes que es excepcional. Ves, cada día, más cualidades que no conocías, las vas descubriendo poquito a poco. El día de hoy, será un día muy íntimo para ti. Va a estar lleno de confesiones, de hablas interesantes. Vas a pasar un rato muy bello en compañía del ser que amas. Tu relación se afianza poco a poco más, se robustece. A lo largo del fin de semana, posiblemente te halles con un ser que lo creías totalmente olvidado: déjalo pasar, no charles, no te traería ningún recuerdo bueno. Prosigue por tu nueva ruta y te va a ir mucho mejor. No debes intranquilizarte, librano: el trabajo va a entregar un giro absoluto. La situación va a mudar, no te agobies tanto. No te hace ningún bien, no te favorece en lo más mínimo. Todo se marcha a activar, las ocasiones asimismo. Prosigue edificando tus sueños pues, prontísimo, cristalizarán y te producirán muchos ingresos. Los frutos van a ser excepcionales.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, deja de postergar las cosas. En el amor, no marchan así. Tienes que delimitar muy con seriedad tu relación. Hazlo ya, no juegues con los sentimientos de absolutamente nadie. Estás ofuscado y eso es malísimo. Deja de comportarte como un pequeño: absolutamente nadie puede tener la verdad absoluta, ni tener todo el rato la razón. Sé congruente y escucha. Abre bien tus oídos y medita y examina los consejos que te darán, que recibirás. Esta tarde de , dedícala a tus negocios. Vas a tener encuentros y asambleas. Aprovecha al límite para cerrar las últimas firmas del año. Es fundamental que te esfuerces. Da lo mejor de sí, el negocio depende de ti, de lo que te muevas y hagas. Establecerás nuevos nudos y contactos, van a ser bien interesantes para ti. El día de hoy, laboralmente hablando, va a ser un día redondo. Celébralo esta noche con tus colegas o bien ser amado. Tus contratos habrán sido un éxito. Enhorabuena. Tu economía va en incremento.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás con una persona que terminas de conocer. Estáis empezando y no sabes exactamente en qué va a terminar vuestra relación. No des un paso más, no te comprometas con él o bien . Sería una equivocación muy, muy grande. Haz caso a tus amigos, a los que te rodean. Vas a cometer una estupidez. Siéntate, piensa sobre estos pasados días y resume. Ahora, muy de verdad, piensa en tu futuro con ese ser. Tú vas a saber o bien tu corazón si es una parte de tu vida, de tu futuro próximo, si entra en tus planes. Examina tu situación actual. Proponte si verdaderamente es tiempo de estar en pareja ahora, si lo quieres o bien precisas. Tal vez sea solo un capricho. Hay bastantes personas negativas a tu alrededor. El día de hoy, durante la tarde, te hallarás con ciertas de ellas. Van a hacer que te enojes. Procura evitarlo. Réstales relevancia, obvia sus crudas palabras. En el trabajo, aprovecha realmente bien las horas: de esta manera, no vas a dejar nada pendiente por concluir. Libérate de cargas laborales.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy , robusteces tu vida sentimental. Estabas titubeante y confuso puesto que, creías que tu pareja te había traicionado, te había sido infiel. No te quedes jamás con la duda. Ve a la fuente, mírale a los ojos y estos te responderán. Te vas a quedar más sosegado. Son tus temores los que te llevan a meditar que tu pareja no te ama, que te engaña. Y no es de esta manera. El temor es lo opuesto al amor, es un sentimiento de bajísima vibración. Tienes que reemplazarlo por el amor. Desde este momento, aprende la lección: en la vida, las suposiciones son muy problemáticas y dolorosas. No hagas mucho caso a determinados amigos: son muy variables y también impetuoso. Son deplorables para ti, te desestabilizan y, en estos instantes, es lo peor que te puede suceder. Referente a tu economía, controla tus cuentas, revísalas. Posiblemente debas empezar a ajustar tus gastos, a apretarte el cinturón. Vienen datas malísimas y el dinero escasea. Toma medidas específicas. La Navidad está a las puertas.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, te enamoras de las piedras, de todo el planeta. Cálmate, estás demasiado apasionado y eso no puede ser. Céntrate en tu vida. En la vida, hay algo más que lograr pareja. Tú no eres de este modo, estás fuera de ti. Tienes que compensarte en todos y cada uno de los sentidos. Te sobrepasas en tu comportamiento. El día de hoy, deberías supervisar un tanto tus actos. Actúa, siempre y en toda circunstancia, en todo instante con los pies en el suelo, sin perder el norte. Sé moderado y también inteligente, es esencial que de esta forma sea. Eres una persona activa, sociable y embriagadora. Transmites entusiasmo allí por donde pasas mas, sosiégate un tanto. Ten, en todo instante, realmente bien anclados los pies en el suelo, no delires. Compórtate en cualquier lugar: de no hacerlo, esta velada de , podría ser una genuina insensatez. El trabajo te puede entregar algún quebradero de cabeza puesto que, es muy posible que otra persona más opte por tu mismo puesto. Muéstrate, en todo instante, fuerte y muy estable.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, confía en ti. Tú eres el ser más esencial de tu vida. Haz caso a tu intuición, a tus corazonadas. Guíate por tus sentimientos. Si tienes alguna duda sobre el amor, deberías preguntarle a tu corazón. Este no engaña jamás. Empiezas, el día de hoy , una nueva etapa de tu vida. Ahora van a poder celebrarse múltiples realizaciones materiales y personales. Apuesta por tus sueños, los lograrás. Si deseas a alguien, no lo dejes pasar: ve a por él o bien ella; no te defraudará. Esfuérzate y lucha por tus metas puesto que, es el único procedimiento de atraerlas. Ley de la Atracción: centra aquello que amas y emprende una acción para lograrlo. El Cosmos guiará tus pasos hasta aproximarte a tu destino o bien meta. Respecto a tu economía o bien finanzas, el dinero va a llegar a tu vida por diferentes caminos. Ábrete a cualquier sugerencia, te va a ser más simple lograrlo. Eso sí, estate con los 5 sentidos en alerta; de no hacerlo, las ocasiones pasarían junto a ti sin darte cuenta de ellas. Atrápalas.

Fuente: Astrocanal