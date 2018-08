Horóscopo del día 18 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 18 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, esperar realizar tu sueño, que finalmente tu deseo más intenso logre materializar lo antes posible. Necesitas señales, pasos a dar, no equivocarte de camino y que no se alargue: tomar el camino más corto para alcanzar la consecución de tu sueño. Quieres que así suceda pero tú solo no puedes, necesitas una ayuda por parte del universo. Cada vez lo ves todo más difícil y piensas que a día de hoy necesitas que un milagro suceda para ello. No pierdas la fe ni las fuerzas. Es factible y realizable. Lo puedes imaginar, sentir y oler por lo tanto, sigue en tus trece porque lo vas a conseguir. Tu vida es tan fácil o tan difícil como tú quieres que sea. Has de ser consciente de que tú eres responsable directo de las cosas que te suceden por lo tanto, trata de que éstas sean aquéllas que de verdad quieres que sean.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, por estos días tu carácter cambia, eres todo nervios y ansiedad. Deja de ser ansioso pues no te hace ninguna falta, es más, te genera un malestar general. Hoy, y en los días pasados, tu pareja te está agobiando y piensas que vas a estallar. Cada día te repite sin cesar que quiere vivir contigo, formar pareja de hecho y pasar el día pegada a ti. Y tú no quieres por mucho que la ames. Quieres sentirte libre, que se respete tu libertad, tener tu espacio. Cada vez que habláis del tema, la cosa se pone fea y sabes que si hoy vuelve al ataque, dirás cosas muy feas que quizás generen la ruptura definitiva. No sabes si quieres comprometerte, no te ves junto a ella el resto de los tiempos pero a día de hoy, sí que la quieres a tu lado, como pareja. Ella sabe que te ama pero tú no estás seguro en absoluto de tus sentimientos.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, un imprevisto te dejará fuera de juego. Estabas muy feliz con tus vacaciones y tu veraneo pero no podías ni siquiera imaginar que hoy sería el último día en la empresa. Tus vacaciones van a ser más largas de lo normal. Por lo tanto, poco importa ya dónde irás. Acabas de recibir tu carta de despido y sientes rabia y frustración, incluso energía negativa alrededor. Te parece muy injusta la postura de la empresa pero realmente no está en tus manos cambiarlo. Sabes que tras el sofocón te calmarás. Te han arruinado tus vacaciones, te tendrás que apretar el cinturón y el relax se convertirá en sufrimiento. Así será pero, no olvides que en el universo nada pasa porque sí. Así debía de ser para liberarte de esa cadena o esclavitud que era tu trabajo. Mira el lado bueno y positivo de las cosas. Vas a volver a ser feliz.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, buscas sabiduría, conocimiento y discernimiento para hacer las cosas bien. A veces eres muy torpe y lo sabes porque no actúas como se supone que has de hacerlo. Sabes que no ha de ser así pero una fuerza extraña te impulsa a actuar de la peor manera posible. No quieres hacer las cosas mal, no es tu intención pero a veces, tu propia comunicación te juega muy malas pasadas. Por lo tanto, aprende a discernir el bien del mal y actúa siempre dentro de la luz. Deja tu egoísmo a un lado, sea emocional o sea material. A veces te vence y es algo pésimo que todavía has de solucionar. La vida te va poniendo pruebas pero últimamente no las estás pasando. Puedes hacerlo bien, cuesta un poco más de esfuerzo pero, se puede.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, apartar de tu vida esa agresividad constante, esos cambios de humor. Sabes que a las personas no les gusta la gente que se altera por todo. Te alteras poco pero cuando lo haces sacas tu genio a relucir y, lo tienes, no hay duda de ello. Por lo tanto, has de limar ese carácter tan cambiante. Eres como una montaña rusa emocional. Tan pronto estás arriba como abajo y no puedes actuar así, no es bueno para tu salud. Además, afecta a los que te rodean. Trata de equilibrar cuerpo, mente, alma y espíritu. Te irá mucho mejor en la vida, con tus familiares y amigos. Ese carácter ha de ser transmutado, ha de mejorar bastante. Hoy deberías de tomártelo muy en serio y hacer el firme propósito de haber eliminado de tu vida esa agresividad manifiesta para la próxima Luna Llena. Tienes una ardua tarea por delante.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, estás bañado de energía densa y negativa, es imposible llegar a ti. Te rodea un velo negro y tus ojos están tapados. Te sientes que caminas a ciegas por la vida. No ves nada, te sientes completamente frustrado. Una vez que esa capa que te quita la visibilidad se vaya de tu camino, podrás ver, y andar e incluso correr. Estás en proceso. En primer lugar, has de hacer una acción muy importante. El cielo te manda señales cada día: síguelas, tienes que hacerlo, es una prioridad. Has de decidirte a luchar, tus fantasmas y entidades son muchas, has de liberarte de todas ellas. Hasta que no estés libre de energías que te absorben tu vida y tu propia energía, no estarás bien. Limpia todo tu karma. Necesitas una sanación a un nivel muy elevado. Busca a la persona idónea pues hay que trabajar mucho.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, has decidido comenzar a hacer una limpia de varias cosas: archivos de ordenador, amistades de redes sociales que no lo son y amigos de la vida real que ya no lo son ahora. Al cambiar y evolucionar como ser humano, cambias tu realidad y ahí están implícitas tus amigas y amigos. Cuando los temas comunes que os atañen dejan de serlo, tus intereses cambian y se transmutan, ya no hay diálogo con ciertas personas. Y tampoco vas a permanecer en silencio o forzar una conversación. Es que ya no hay conversación, no existe. Es todo falso. Por eso has decidido tomar cartas en el asunto. Quieres seguir elevando tu vibración y vas a quitar de tu vida a personas, trabajos, situaciones o circunstancias que te aten al momento presente y no te dejen evolucionar. Quieres ir hacia Quinta Dimensión, quieres dar el salto evolutivo que te corresponde.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy, esperas salir con esa persona que te gusta mucho. La respuesta será afirmativa como bien suponías. Aquí empieza una aventura que dará mucho que hablar y que escribirá muchas hojas del libro de tu vida. Has aprendido que, sólo con pensar las cosas no suceden, todo se queda igual. Por lo tanto, en vez de pensar y elucubrar, directamente hay que actuar. No gastes toda tu energía en pensar, en decidir si actuar o no. Ve directo al grano. Sabes que las palabras se las lleva el viento pero los hechos quedan, nadie los puede deshacer. Así que, sigue haciendo en vez de diciendo. Ahora ya has dado el primer paso, muy importante. Ya darás el segundo cuando toque pero, no te precipites, siempre hay que actuar en un momento preciso.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, eres un auténtico hechicero para tu propio beneficio: tener más dinero, más amores, que te ame o lo que sea. Borra el Yo de tu vida, ya cansa tanto afán de protagonismo. Has de cambiar. Tus patrones nocivos son pésimos. A esta luna le podrías pedir un buen terapeuta para que te bajara los humos y te hiciera ver la realidad. Te irían muy bien las Flores de Bach. Trata de hacer terapia porque en tu caso, es absolutamente necesario que la hagas. Empieza a actuar con moderación, sin aversión y sin dañar a los que te rodean. Cuando pisas, pisas fuerte y a veces a tu paso destrozas todo. Sé cuidadoso con los hechizos que formulas porque eres hechicero de libro, lo que lees lo haces y podrías tener un disgusto.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, empieza a sanarte ya, aun no te has dado cuenta de que te dedicas a la sanación pero que ni sanas ni puedes sanar. Para empezar, hay que predicar con el ejemplo. Si tú no puedes ser honesto contigo mismo ni amable con los demás, si no perdonas a tus padres o rechazas a tu familia, no te amas ni a ti ni a los demás. Un terapeuta no puede tener problemas, lo que ha de hacer esa sanarse antes. Ten muy en cuenta que la teoría es muy fácil darla, todo el mundo sabe hacerlo pero decir y asegurar algo y hacer lo contrario, es ser poco honesto con los que te rodean. Deberías de dejarlo todo y empezar a sanar: estás lleno de ira, odio y frustración, la ira te devora. No puedes transmitir paz pues hay venganza dentro. Aprende a disimular o sánate a ti mismo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy deseas pedir algo. Esta vez lo tienes claro: vivir, le pides vivir la vida y no vegetar, hacer cosas y sentir. Siempre estás de mero espectador pero ahora quieres estar en el otro lado, como actor principal. Llevas años viendo la vida pero sin estar metido en ella, sin vivirla. Por eso ahora tienes muy claro que lo que te quede de vida, vas a disfrutarlo al máximo. Tú quieres ser visible, estar, salir y divertirte. Quieres ser alguien a quien aman, que les guste estar contigo, te vean interesante y además de todo eso, lo importante es que tú te rodees de gente encantadora afín a tus gustos, a tus cosas e intereses. Hoy has sentido que estás vivo, que quieres seguir sintiendo eso el resto de tu vida. Algo ha cambiado en tu interior.

Piscis, necesitas un poco de chispa en tu vida. Sal y diviértete, hace años que no sales a cenar o a bailar. Estás en la playa, es noche Luna Llena. Sal y te sorprenderás. Igual te lo pasas genial. Necesitas endulzarte, ser feliz, hacer algo diferente. Sal solo, con amigos o amigas, da igual. Ve a un bar y aparecerán varias extranjeras. Lígatelas, reacciona, haz algo, pellízcate a ver si estás vivo porque nadie sabe nada de ti. Es como si hubieras muerto para todo el mundo. Reaparece. Es increíble como un ser humano es capaz de encerrarse en sí mismo hasta el punto de llevar tres semanas solo en su apartamento de la playa y sin salir. Es una heroicidad con un punto de masoquismo. Da señales de vida, tus amigos te lo agradecerán.

Fuente: Astrocanal