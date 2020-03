Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 14 de marzo de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, ¿Cuánto tiempo hace que no te ocupas de arreglar las plantas de tu jardín o las macetas de tu balcón? Conéctate más con la jardinería y verás como la ansiedad baja y tu energía se equilibra. La conexión con la naturaleza da paz y armonía a tu espíritu.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Invita a amigos a tu casa. Compartan, pongan música, bailen, ríanse, diviértanse un rato. Hay días donde hay que festejar el estar viva. Inspírate para comenzar nuevos ciclos en tu vida, pero que nunca falte el festejo y la alegría.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, En el plano afectivo, empezarán a aparecer algunas situaciones buenas, las cuales te invitarán a abrir tu mente y corazón hacia nuevos sentimientos y emociones. Deja de lado tantos razonamientos y entrégate al misterio.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Sigue cultivando tu vida amorosa y obtendrás muy buenos resultados. Comparte con tus seres queridos más momentos de alegría y gratitud. Toma más contacto con la energía purificadora del agua y medita en la paz.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Deberás poner atención a varios asuntos de tu vida y tendrás que elegir con seguridad lo que te conviene seguir cultivando y lo que ya no. Hay asuntos que ya cumplieron su ciclo en tu vida. Anímate a cambiar y pierde cualquier tipo de miedo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, No dejes que las dudas entren en tu pensamiento. Tu deseo interno te guía hacia lo que deseas lograr hoy, aunque podrían surgirte dudas de si es correcto o no hacer lo que deseas. Confía en tu corazón y no le des lugar a la mente y sus miedos.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Hoy se podrían generar algunas situaciones en las cuales te sientas juzgada u observada por otras personas que encuentran en la crítica una manera de expresarse y molestar. Así que estate atenta y desarrolla tus facultades sabias e inteligentes.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Disfruta más de la vida y asiste a reuniones de amigos o familiares. Hay muchas personas que te quieren. Comparte con ellos. Debes conectar más seguido con tus seres queridos y disfrutar de los afectos sinceros.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, En el plano del amor, será necesario que compartas más tiempo con tu pareja y realices actividades fuera de lo común, como salidas de fin de semana hacia lugares nuevos y aún desconocidos. Anímate a programar salidas diferentes.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Es un buen día para asistir a una sesión con una astróloga. El estudio de tu carta natal astrológica espera ser descubierta y así es como comprenderás varios enigmas que te posibilitarán el acceso al conocimiento interior.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, El estudio de la filosofía te aportará conocimientos y herramientas muy necesarias para el diario vivir. Ponte ideales altos y refuerza con sabiduría, cada aspecto de tu vida. Eres especial y tu vida es lo más preciado que tienes.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, La vida te pide que te abras a nuevas experiencias y que expandas la visión. Limpia tu mente de prejuicios sobre personas, situaciones, y hasta sobre ti misma. Deja que las nuevas visiones ingresen en tu conciencia y alégrate de ser quien eres.

Fuente: Astrocanal