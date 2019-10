Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 13 de octubre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, es el instante idóneo para efectuar un viaje, quizá una pequeña escapada. Precisas mudar de entorno, de aires. Es indispensable que te rodees de naturaleza, que respires aire puro. Tu cuerpo te lo solicita a voces. Este, lo empezarás con el pie izquierdo mas, conforme avance el día, van a mejorar las circunstancias. Procura supervisar tus nervios, no pierdas la calma. El día de hoy deberás decidir algo que te va a suponer muchos nervios. Medita bien tu situación, los pros y los contras puesto que afectará a tu vida por norma general. Vas a deber decidir qué hacer respecto a tu vida sentimental. Ha llegado el momento de poner orden a todo este desconcierto. Arregla tu situación, actúa como consideres oportuno. Evita los nervios y trata de tener paciencia. La vida te está probando. Respecto al campo laboral, empieza a organizarte y planear tus labores. El día de hoy, planea toda la semana. Ahorrarás bastante tiempo, debes repartirlo bien. Tu economía va a mejorar pronto.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, esta será tu semana del amor. La pasión se instituye en tu vida de la misma manera que la intensidad. Vivirás tu relación al límite. Exprímela, goza. Es hora de hacerlo en consecuencia, juega, déjate llevar por tu imaginación. La chispa del amor debe ser activada y en tus manos está conseguirlo. No escatimes en mimos y caricias. Vas a ser realmente bien retribuido. Esta noche va a ser histórica, digna del recuerdo. Estás demasiado revolucionado, inquieto. Tu interior es como una bomba a puntito de explotar. Por este motivo, durante este, trata de no charlar más de la cuenta o bien decir cosas impropias: tendría sus consecuencias. No te dejes llevar por la pasión del instante o bien por tu ímpetu o bien energía por el hecho de que, podrías errar. En los negocios, la fortuna llama a tu puerta: una asamblea va a mudar tu panorama financiero. Enhorabuena. Te sientes realmente bien, pleno, efectuado como humano. En lo personal, vives una etapa perfecta. Tu trabajo te produce calma y confianza.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, es hora de que, al fin, tomes el control de tu vida sentimental. Te lo mereces y además de esto, va a significar una enorme liberación para ti. Tu vida va a conocer la armonía, va a finalizar el desgaste al que estás habituado. Te restituyes para poder hacer otras cosas con tu vida. La inventiva va a penetrar en tu cada día. Tienes muchas cualidades, pon en marcha tus recursos personales. Lo agradecerás con el tiempo. Sé paciente: en ocasiones, las cosas no salen bien a la primera o bien tal vez, como pensabas. No seas duro contigo, no te juzgues. Aprende a no ser tu peor juez. Estás más seguro de ti, tu autoestima ha subido con lo que ahora no te va a ser bien difícil obviar a personajes maleducados que tan solo desean liarte y hacerte daño. No lo dejes, no es preciso. Te llega el amor auténtico. No desesperes si existe algún pequeño malentendido. Va a pasar. Aparta realmente bien estos del terreno cariñoso. En el trabajo, céntrate.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, la vida cambia a cada instante. En consecuencia, no te ancles a experiencias del pasado pues, por mucho que pienses en ellas o bien que lo desees, ya no volverán. Ahora, tu única obligación es proseguir avanzando desde el día de hoy. Y eso es lo que debes hacer respecto al amor: aun te quedan por redactar muchas páginas en tu Libro de la Vida. Con lo que, cualquier capítulo precedente ya está leído. Crea páginas nuevas, enriquecerán tu existencia. Siempre y en todo momento hay un modo de lograr la dicha, solo, propóntelo y lo lograrás. Aprende a amoldarte a los cambios, a las nuevas circunstancias, Cáncer, es preciso que lo hagas. La fortuna y el dinero llegan a ti en forma de posibilidades financieras. Aprovecha cada puerta que se te abra esta semana, no renuncies a nada. La exuberancia y la prosperidad llaman a tu puerta, no las dejes escapar. Tu capital aumentará y tu vida va a ser bastante más simple de llevar. La vida te sonríe, aprovecha el instante.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy sé prudente y no charles más de la cuenta. Prosigue este signo de inteligencia y no te confundirás. Tienes que tener siempre y en toda circunstancia presente los buenos modales y el sentido común: ciertas cosas, por muy acertadas que sean, no se pueden decir, es pura lógica. Mantente en un segundo plano y no adquieras estrellato por una metedura de pata. Respecto al amor, si te agrada alguien, díselo. De no hacerlo, nunca descubrirá tus sentimientos y vas a perder una espléndida ocasión, la vas a dejar escapar. No tengas temor de la respuesta, solo podrías conseguir un no mas, lo habrías intentado. Piensa en positivo. En el campo laboral, te esmeras cada días un poco más y más y esta actitud prontísimo va a darte los primeros frutos: tus superiores querrán retribuirte por este motivo. Verificarás de qué manera un incremento de sueldo tiene sitio de la misma manera que una nueva situación laboral, un cambio interno. Prosigue de esta manera pues, tu triunfo va a ser increíble. No te desatiendas y prosigue trabajando como hasta el momento.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy podrías iniciar una nueva relación sentimental. De hacerlo, con el tiempo, todo iría excelente. Es una persona ideal para ti y, por esta razón, vuestra historia sería muy durable en el tiempo si de este modo lo quieres. Pon todo tu ímpetu y energía en este nuevo inicio y no dejes que gente extraña te llene tu cabeza de humo con estupideces sobre diferentes temas. La persona que has escogido es idónea para ti y las creencias del resto no cuentan. Solo pretenden hacer daño. La envidia es malísima y están movidos por ella. Obvia esos comentarios malintencionados. No llevan a nada. Tampoco te dejes llevar por sus actitudes negativas. En tus manos está que tu vida sea un éxito conque, no pierdas tiempo en oír semejantes futilezas. Vive tu vida acá y ahora, no te arrepentirás. Te aguardan días intensísimos. El trabajo se marcha a acrecentar conque, aprovecha bien estos días sobrantes antes que se impere un enorme cambio en tu actividad. Cuídate y centra bien tu energía.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás brillante, feliz. Empiezas la semana cargado de energía positiva. Tu aura reluce, eres un imán para el resto. Olvídate de cualquier inconveniente o bien preocupación y sonríele a la vida. Te lo mereces. Poquito a poco, estás recobrando tu estabilidad y armonía perdida. Ahora todo vuelve a su ser, a la normalidad. Como buen Libra, eres equilibrio y armonía, integridad y justicia. Tu autoestima y confianza están de nuevo realmente bien enraizadas. La vida nos da golpes para aprender de ellos. Todo obstáculo o bien caída es una lección aprendida. La vida es más ligera, fresca y simple ahora. El éxito llama a tu puerta, ábrele las puertas completamente, tu economía te lo agradecerá. Apártate de las personas ególatras o bien ambiciosas, no estáis en exactamente la misma onda vibrátil. Deja a tu corazón que exprese tus sentimientos. Estás en tu derecho a querer y ser amado. Haz caso a tu intuición, jamás te falla. En tu paseo, aparecerán múltiples opciones en diferentes campos. Examina y medita bien el paso a entregar.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy es un día idóneo para prepararle una pequeña sorpresa a tu pareja. Sorpréndele con una cena íntima. Vas a ver de qué manera te lo agradece en exceso. A las personas hay que cuidarlas y probarles cariño, es el mejor procedimiento de preservar el amor. Debes afianzar tu amor, esos nudos que os unen. Dedica tiempo a quienes más deseas. En el trabajo, un pequeño incidente podría desconcentrarte. No lo dejes, sabes que las cosas ocurren de una manera inopinado mas todo tiene arreglo en esta vida. No le des más relevancia de la que verdaderamente tiene. No la merece. No exageres. Sabes que, pasadas unas horas, o bien días, las aguas siempre y en toda circunstancia vuelven a su cauce. No procures nadar ahora. Espera. Te complicarías innecesariamente. Además de esto, los trabajos no se pierden por una futileza. Tú eres bueno y eficiente y tu experiencia lo acredita. No produzcas, por consiguiente, negatividad. Aprende a sostener la calma y entregar a cada cosa la relevancia que requiere.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy empieza una nueva semana y la tienes que aprovechar. Hazlo y de este modo dispondrás de un largo fin de semana para gozar en compañía de los tuyos o bien de tu ser amado si tienes pareja en nuestros días. Precisas estar en contacto con la naturaleza, que tomes aire puro. Debes respirar una atmosfera relajada y llena de positividad. Precisas rememorar quién eres, nutrir a tu Pequeño Interior, salvarlo. La vida, a veces, es demasiado seria y hay que quitarle hierro al tema. Aprende a sonreír a la vida y esta te va a devolver la mejor de sus sonrisas. Es hora de robustecer tu relación sentimental; no aguardes más. Llevas bastante tiempo sin entregar un paso, sin avanzar. Ahora, ha llegado el instante ideal de hacerlo. Si hoy día trabajas, asimismo te ha llegado el momento de un cambio laboral. Busca otro empleo. El día de hoy hallarás ofertas interesantes en internet, aprovéchate de ello, estúdialas bien. Empieza una temporada auspiciosa para ti.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, posiblemente tu relación sentimental se tambalee. Si es el caso, deberías hacer algo a este respecto, alentar la situación a fin de que mejorara. Sobre todo, ten en todo instante una actitud receptiva y positiva. No te sientas triste o bien decaído pues no sirve de nada. Es más, empeoraría la situación. Cualquier inconveniente se puede reparar si uno desea y pone su ánima en ello. Por consiguiente, no creas que la situación es peor de lo que verdaderamente es. Tu inquietud y ansiedad deberían desaparecer progresivamente. No logras nada con esto. Si bien tu situación laboral penda de un hilo, esté en la cuerda floja, mira cara delante y no te dejes vencer por tu negatividad o bien fatalismo. No te compliques más la vida con sentimientos pesimistas puesto que solo te echas piedras contra tu tejado. Para esto, prosigue tu intuición y tus corazonadas. Cualquier trabajo efectuado desde el domicilio, está realmente bien auspiciado.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás organizando y planeando tus labores laborales. Hazlo todas y cada una de las semanas y te va a ir mucho mejor la vida. Rendirás más, no dudes. Al planearte, al meditar anticipadamente las cosas, aprovechas más el tiempo, te cunde más y rindes el doble. Todo debes hacerlo a su debido tiempo. Es preciso que te equilibres en todos y cada uno de los campos de tu vida. Si eres por su parte ama de su casa y mujer trabajadora, deberás conjuntar con perfección las dos labores. Ahora es tiempo de querer, de buscar el amor y conquistar a la persona amada. No dejes pasar ese tren. La dicha no aguarda. Ve a por ella; vas a saber hallarla. Para esto, déjate guiar por tu sexto sentido. No te defraudará. En lo que se refiere a tu economía y finanzas, nuevas puertas se abren para ti desde el día de hoy . Aprovecha dichas ocasiones puesto que te solventarán tu economía. No las desaproveches por el hecho de que son unas ocasiones de oro. Poquito a poco, van a desaparecer tus inconvenientes económicos.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, comienzas la semana en un tono muy romántico, más de lo que habitúas frecuentemente. Aparte de ser tierno y sensible, como siempre y en toda circunstancia, aun tienes más marcado el amor, ese sentimiento que te envuelve en todos y cada uno de los campos. Aprovecha esta sensibilidad singular que te cautiva en todos y cada paso que das. Olvídate de las personas que te hacen perder un tiempo fantástico. Goza de la gente que te merece, de los que de veras te importan. La vida es cortísima para perder el tiempo con personajes extraños. Se te presentarán inconvenientes de una forma inopinada. Trata de arreglarlos y, sobre todo, no los hagas más grandes. No te serviría de nada; sería mucho peor para ti. Por este motivo, relájate y todo va a ir mejor. El día de hoy, es un día en el que deberías dejarte fluir, dejarte llevar. El Cosmos es listo y va a saber guiarte por el buen paseo. Además de esto, siempre y en toda circunstancia te va a poner delante aquellas cosas para las que estés preparado conque, confía. Todo es más simple de lo que semeja.

Fuente: Astrocanal