Horóscopo del día 13 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 13 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy vas a descubrir algo que te fascinará. Es una actividad que jamás habías visto pero la vida te ha llevado a hacer un taller y te ha dejado prendado. Sabes que eso era exactamente lo que tú le pedías a la vida. Ya lo has encontrado, ya lo tienes. Lo has descubierto y ya sabes lo que es. Hoy ves cómo se te abre una puerta gigante y lo mejor es que ya la has pasado, la has atravesado. Así que, a partir de ahora, ya tienes una nueva ilusión, un motivo para plantearte tu futuro. Sabes que esa actividad es parte de tu plan de vida, no tienes la menor duda así que, ponte las pilas y empieza a practicar y a aprender cuanto antes. Necesitas adquirir unos conocimientos previos. Estás pletórico, con un rostro diferente, expectante, pidiéndole a la vida que te dé una nueva oportunidad.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy pasará algo que no te puedes esperar. Te lo tomarás fatal, así que intenta respirar diez veces antes de decir cosas de las que te arrepientas el resto de tu vida. Tu pareja, sin darte explicación alguna, hoy te abandonará, te dejará por otro. No te dará razones, tan sólo que la relación ha cambiado y que ya no es lo de antes. Y te lo creerás. Te costará días descubrir la verdadera razón. Te sentirás triste y desdichado, como perdido, sobre todo porque en dos días te ibas con ella de vacaciones. Lo verás como una gran traición y anularás el viaje aunque pierdas la mitad del dinero. Piensa bien las cosas, quizás puedas ir solo o con algún familiar. Si se ha ido, seguro que es porque alguien mejor aparece pronto en tu vida. Sabes que hay que dejar siempre hueco para lo bueno porque si está lleno, nada más puede entrar.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, dentro de unos días vas a retomar un asunto o negocio. Es un local de tu familia y te has decidido a darle vida, volverlo a frecuentar y abrirlo al público. No es nada fácil la labor que tienes. Has de limpiar muy bien ese local de energías, es necesario que así sea. Haz las cosas paso a paso, no te atolondres. Haz el papeleo, limpia las energías y comienza a transformarlo. Siempre hay que limpiar los cimientos, aunque lo tires por completo. Las fuerzas telúricas te podrían jugar una mala pasada. Haz un estudio de mercado para saber el impacto que tendría, las posibilidades reales de que ahora funcione ese lugar. Los negocios son muy traicioneros y no siempre responden como uno considera. Trata de dejarte la piel para que todas las energías positivas estén presentes y empieces con buen pie esta nueva etapa.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, eres una persona alegre, simpática y dicharachera así que deja de discutir con tus compañeros de empresa. Si quieres pasarlo bien, no montes una fiesta en el trabajo, espera a la salida. Últimamente te lo pasas muy bien sacando de tus casillas a tus colegas, te lo has tomado a gracia pero realmente tu jefe está a punto de explotar. Sabe que todo lo que ocurre está firmado por ti y no quiere a nadie así en su trabajo. De seguir haciéndote notar, te quedan los días contados, quizás no llegues ni a fin de mes. Aprende la lección y deja trabajar. Nadie tiene la culpa si tú te aburres o hay poco volumen pues eso no significa lo que verdaderamente haces: incordiar a los demás sin parar. Tú decides: o cambias o la puerta está muy cerca de ti.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy viene tu familia a pasar el día contigo así que, sé un buen anfitrión. Sabes hacerlo muy bien, para eso eres el alma de la fiesta y de este lugar. Pasarás un día extraordinario con los tuyos disfrutando al aire libre del mar, la piscina y una buena barbacoa. Esta vez los agasajarás como es debido, sabes muy bien obsequiar a los demás cuando quieres. Tu madre es tu debilidad así que no la agobies mucho porque tanta caricia y beso la pone nerviosa. Trata a todos por igual. De no hacerlo, luego surgirán envidias y recelos. Tu mujer estará celosa de tu familia: te dirá que a ella no la tratas igual. Una madre no es una esposa y lo tienes muy claro. Haz que todo el mundo disfrute de la fiesta, de tu casa y de la estancia. Da gusto tener un anfitrión tan servicial.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, estás gastando muy alegremente el dinero y no te lo puedes permitir. Has empezado cursos muy caros que, aunque estés entusiasmado con hacerlos, no puedes ni pagarlos. Lo harás a plazos pero vas a ir alcanzado muchos meses. No puedes vivir por encima de tus posibilidades. Ahora mismo, no dispones de liquidez y es un problema considerable. No hagas eso porque un curso puede esperar pero alimentarte no. Estás siendo demasiado desapegado con un tema que debería de ser vital para ti. Si vives solo, tú corres con todos los gastos, si es cosa de dos, es posible que vayáis apurados. Todo tiene un límite y en el caso de la economía, es muy claro: los gastos no pueden superar a los ingresos, tal cual. Piensa más detenidamente la próxima vez.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy pasará algo que te alegrará el día, el mes y el año entero. Has pasado unos meses realmente malos, de una incomprensión absoluta hacia los tuyos y con muchos malentendidos. Tú no eres así, adoras a tus allegados, te desvives por ellos y este mal rollo existente, este silencio que hiere algún día tenía que terminar. Hoy va a ser el día en que el universo te ponga en bandeja de oro tal oportunidad. Te reunirás con parte de tu familia. Será una sorpresa que te darán. Te chocará, te extrañarás mucho pero te sucederá de improvisto, sin poder actuar ni reaccionar. Por eso mismo, no podrás pensar estrategia alguna y hablaréis durante horas. Así lograréis terminar con todas las rencillas de los últimos meses. Han sido muy dolorosas para todos, ha habido muchas lágrimas y mucho dolor. Hoy podrás solucionarlo todo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, recíclate. Has de sacar de tu vida y de tu cabeza todo lo que ya no te pertenece. Has de mover muebles, tirar ropa, dar libros e incluso quemar esas cartas de amor que ya nada tienen que ver contigo. La verdad es que has de hacer limpieza de material de cosas que te rodean. Tu casa está repleta de objetos, papeles y libros. Tira algo, libera espacio para que la energía pueda circular. Cuanto más te liberes de cosas, más relajado estarás. La energía se vicia en objetos y rincones que no se usan o limpian a menudo. Trata de quitar esas cajas que tienes debajo de la cama. No te permiten dormir bien, la energía no fluye como debiera. Sabes que cualquier cambio, por pequeño que sea, provoca otro cambio. Si tu exterior cambia, se limpia, ordena y libera significa que a nivel interno estás cambiando, ordenando y tirando viejos patrones. Transmuta.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy estás de muy buen humor, como en los viejos tiempos lo cual se agradece mucho. Hoy estarás tranquilo en tu casa con tu hijo y tu mujer y vendrán de visita vuestros padres. Estaréis encantados, viendo al niño y estando un rato en familia. Se te hace raro verlos aquí porque generalmente siempre vas a casa de tus padres, pero esta vez ha surgido así. Comeréis o cenaréis en la terraza y pasaréis un día de lo más agradable. Disfrutaréis en la piscina con el niño y será un día de lo más familiar. A veces, echas en falta que estos días no pasen más a menudo. Sabes que lo tienes muy fácil: proponles más veces venir a comer o a cenar. Tú tienes piscina y ellos no. Tan sólo depende de una simple llamada. Además, les puedes ir a buscar y traerlos tú mismo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, eres un ser muy exigente, demasiado. Todo te parece poco, siempre te fustigas más, y te gusta. Hoy te darás cuenta de tu evolución personal. Estás trabajando mucho tu cuerpo y mente y eso se debe de notar o al menos es lo que esperas de tal sacrificio. Por ello, te observarás y analizarás al milímetro para ver tus progresos. Tan importante es tu salto evolutivo a través de la espiritualidad como esa apertura intelectual sobre todas las cosas que te rodean. Estás feliz aunque aún puedes hacer mucho más. Te consideras alguien muy espiritual, para ello lo tomas como una manera de vivir. No puedes separar la espiritualidad de tu día a día. Aunque no te pongas notable ni sobresaliente hoy te das un aprobado alto en tu esfuerzo y en tu estudio sobre el tema. Te queda un largo camino por avanzar, sobre todo porque ahora sabes que no sabes nada.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, no tienes fuerzas, el trabajo te ha dejado tan mal que te cuesta levantar cabeza. Te encantaría llamar a un amigo y salir o a tu pareja pero no te sientes capaz de nada ni mucho menos de tener una velada romántica. Ella esperará la llamada con muchas ganas pero tú solo piensas en dormir. Parece que no sientes nada por ella, no es así, es que para ella tú eres la máxima prioridad y para ti el amor no lo es todo en la vida. Por ello, hay un pequeño conflicto de entendimiento. Hoy no saldrás, no puedes. No tienes ni ganas de hablar, pues trabajas cara al público. Estás ronco y agotado. No te queda energía para el amor y, además, tampoco tienes ningún deseo de acostarte. No te apetece, te da igual. A veces te preguntas qué haces con ella.

Piscis, habla con tu pareja y dile lo que sientes. Hace mucho que no os sinceráis. Ella ha tomado la costumbre de cotillear con sus amigas sobre vuestra relación y tú te quedas en casa sintiéndote completamente impotente hacia el tema. No quieres que cuente lo que hacéis en la cama ni vuestras discusiones. Te parece fatal que tenga más relación con su amiga que contigo. La conoces desde que erais críos, lleváis toda una vida junto al otro. Te sientes traicionado. Tienes celos de su mejor amiga y no porque pueda ocurrir algo, es porque te ha cambiado por ella. Tú eras su vida y ahora te ha desplazado. Estás cabreado, te enfada la situación pero si se lo cuentas quizás os aleje todavía más. Le amas muchísimo pero a ella parece habérsele olvidado todo vuestro amor.

Fuente: Astrocanal