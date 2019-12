Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 12 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, deja de comportarte de una forma tan infantil y de criticarlo todo. No tiene ningún sentido que actúes de esta forma. El día de hoy, estás muy criticón. Juzgas seriamente a el resto sin aplicarte la Ley del Espéculo. Sabes que todo cuanto critiques en el resto, va a ser aquello que debes mudar. En consecuencia, piensa un par de veces lo que afirmes o bien aplícatelo a ti, te vas a hacer un enorme favor. No discutas el día de hoy. No te has dado cuenta mas, la energía de este día es muy especial y fuerte. El día de hoy, tu vida va a dar un giro radical y absoluto, siendo un genuino regalo para ti en tanto que te vas a ver favorecido en todos y cada uno de los campos. Sobre todo, vas a ser agraciado en la economía. Te va a llegar una documentación o bien nueva sobre una cuantía económica a favor tuyo. Ahora, vas a poder invertir tal cantidad si de esta forma lo quieres o bien gastarlo en otros menesteres. Organízate bien. Los gastos asimismo deben estar en orden como los ingresos. Guíate por tus corazonadas, te van a llevar por el buen paseo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy regresa a tu vida un personaje de tu pasado: una anterior pareja. Esta persona fue importante en tu vida, fundamental para ti. Ahora, el día de hoy, brota de la nada. Hay un pequeño inconveniente. Este sería conocido si tienes hoy en día una pareja estable. Ten, en este supuesto, mucho cuidado puesto que, un descuido rompería tal unión, más cuando tus sentimientos son puros y profundos cara el ser que ahora está junto a ti. Has madurado y has sentado la cabeza. Por todo ello, entiendes mejor ciertas situaciones de la vida y esta particularmente la comprendes perfectamente. Con todo el trabajo que te ha costado plantar los cimientos de tu relación y lograr la estabilidad que ahora tienes, carecería de sentido alguno romperlo todo por unas horas de pasión o bien tal vez, por dejarte llevar de momento extraño en sí. El día de ayer ya pasó. Recuerda asimismo la causa de vuestra ruptura; tal vez de esta forma se te vayan las ganas de poder caer en la tentación. Sé realista. No te endeudes sin motivo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, al fin recuperas la seguridad personal y solidez que tanta falta te hacían. Deja de postergar tus obligaciones y cumple de una vez por siempre con ellas. Los temas urgentes requieren ser hechos. Tu economía prosigue en estado de precariedad, no puedes gastar en nada que no sea de primera necesidad. Tiempos malos te tocan vivir, tal vez como una prueba que te pone la vida a fin de que reacciones y empieces a actuar y moverte sin parar. Tienes clarísimo lo que deseas hacer con tu vida, cara dónde te diriges y sobre todo, tu ocupación ideal. Todo está totalmente dibujado en el horizonte laboral y financiero mas, ni tan siquiera dispones del dinero preciso para poder realizar tus planes. Son espléndidos, no los cambies. Goza del amor, el día de hoy , si puedes estar a la vera de tu ser amado. Inténtalo. No remuevas el pasado, saldrían sentimientos dolorosos y tu pareja se sentiría heridísima. No le hagas daño gratis.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy , habrás puesto tus ojos en la persona equivocada, equivocada. Esta persona, para la que te hubiese agradado tener algo veloz, una aventura, tiene pareja, hijos o bien está casada. Sería doloroso para ti y para la otra parte juntarte con alguien que, suceda lo que suceda, si la aventura llegase a más, los dos 2 estaríais absolutamente atados. Carecería de sentido hacer padecer a tanta gente puesto que, habría bastante gente implicada de forma sensible. En consecuencia, si solo deseas pasar un buen rato y una noche desquiciada de pasión, busca a alguien libre, sin atadura ni compromiso. Ha llegado el momento de centrarte en las cosas esenciales de la vida, en las que verdaderamente importan. Tu tiempo, como el de todo el planeta, es oro, es lo más apreciado que tienes, inestimable con lo que, distribuye bien tu tiempo y no lo desperdicies. En el en caso de ser autónomo o bien trabajador por cuenta propia, te va a tocar trabajar largas horas pero, va a ser algo muy reconfortante puesto que, te vas a sentir absolutamente satisfecho de hacer lo que te agrada.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tienes frente a ti un fabuloso fin de semana para hacer algo fundamental. Hazte una lista con 2 columnas y aparta lo que deseas en tu vida y lo que ya no te sirve. Lo que rechazas, deshazte de ello, y lo que verdaderamente quieres, apunta los pasos para llegar hasta ello. No es tan bien difícil como puede parecer. Es cuestión de estimar. Respecto al amor, debes leer exactamente en qué lado de la lista se halla tu pareja, si la quieres o bien la rechazas. Aclárate. Tienes que tomar una determinación fundamental a este respecto. En estos instantes de tu vida, podrías estar jugando un doble juego, quizá hay otras personas vinculadas que saldrían heridas. Busca la situación menos dolorosa y la que de veras sea precisa. Haz las cosas con cariño y sé compasivo: a absolutamente nadie le agrada sufrir; minimiza los daños colaterales. La dicha, si bien ahora la veas lejana, penetra en tu vida prontísimo, cuando soluciones tus deberes. Ocúpate de tu hogar; asimismo precisa ser ordenado y reordenado.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, suceda lo que suceda en esta vida, no borres la sonrisa de tu semblante. Tienes que sostener ese espíritu tan alegre y lleno de dicha y dicha. En lo que se refiere al amor, el día de hoy , vas a poder tener algún encuentro interesante si bien va a ser más adelante cuando va a venir ese amor que tanto ansías, tu amor auténtico. No va a tardar mucho en llegar. Respecto a tu economía, un proyecto o bien negocio que tenías muy atascado empieza a moverse, a cobrar vida. Apuesta por él, ahora es su instante. En lo laboral, todo va a estar unido si eres autónomo y, por tanto, el dueño de tal negocio. Todo se mueve a la par. Algo que parecía completamente en ruinas empieza a ser fértil nuevamente. En ocasiones, la vida da giros inopinados y esta vez a favor tuyo. Eso sí, tu economía normalmente merece ser ajustada, debes hacer los cambios pertinentes a fin de que esta vez todo salga con perfección. Sé decidido. El día de hoy , muéstrate de esta forma. Tú eres el único y también incontrovertible dueño y responsable de tu destino y de todos tus actos.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra,el día de hoy , es un día lleno de recuerdos. En el caso de ser soltero, sin pareja, vas a estar todo el día preso de la añoranza y la melancolía. No te dejes vencer. Llama a tus amigos o bien sal a caminar, al aire libre, mas no seas mismo quien haga de este día un averno. Procura disminuir los daños, no los fortalezcas. La tristeza y las lágrimas, solo llevan a un pozo obscuro sin fondo, a una depresión. Ve cara la luz, no te dejes caer al orificio negro; rodéalo, en tus manos está hacerlo. La vida es alegría, dicha y dicha, grábatelo en tu psique. La vida es un presente, un regalo para ser gozado y exprimido. Si tienes a tu leal pareja, goza de ella en esta fantástica noche de . La vida es cuestión de la actitud que tomes ante ella. Sé positivo y el Cosmos te va a dar todo lo que precises. No dudes, tus desenlaces dependen de manera directa de tu actitud. Atraes lo que piensas, creas lo que proyectas, bien sea luz, bien obscuridad. Explota tu inventiva.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy , te ves de forma fuerte, con ganas y determinación para desamparar de una vez por siempre tu pasado. Eso significa dejar tu mochila sensible por el paseo, tu carga para liberarte y poder saltar, pasear y correr. En suma, ser feliz. Tu vida empieza el día de hoy, lo que terminas de hacer es el hecho más esencial y significativo que seguramente hayas efectuado en años. Por este motivo, esta noche de , vas a tener tu primera recompensa o bien premio: al haber dejado hueco para el amor, uno nuevo va a entrar el día de hoy mismo en tu corazón. Tómalo como un regalo del cielo, no lo desaproveches. Va a ser un encuentro absolutamente inopinado. En los negocios, en tu economía, se atisba en tu horizonte un viaje. Va a ser muy productivo, ya lo vas a ver. Te servirá de ocio y de relax y como es lógico, por su parte, va a ser de gran interés para tus finanzas. Aun la vida te dejará descubrir de nuevo el amor. Es el viaje de tu vida, no dejes de hacerlo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy , deberías moderarte. Eres capaz de armar una bronca muy desapacible a tu pareja, aun llegando a los insultos. No puede ser, no puedes actuar de esta forma. Los celos te juegan malísimas pasadas mas esta vez, podría transformarse en algo totalmente inaceptable. Por su parte, en el ámbito laboral, deberías proponerte mudar de actividad, de trabajo, no solo de puesto laboral, sino más bien de ocupación. Por una parte, precisas producir más dinero, por otro, este trabajo te quita tanto que ni tan siquiera te dejaría acceder a un trabajo extra para ganar más. Te tiene atrapado. Piensa, deja volar tu imaginación por el hecho de que ideas refulgentes pueden salir y hacerte ganar mucho dinero. Ponlas a marchar, si las dejas estar, jamás lograrás nada. Tienes que esmerarte. Debes aprender a amoldarte a las nuevas situaciones, a los cambios. Saca partido a todo en esta vida, sea bueno o bien menos bueno. De todo se puede extraer una lección, un aprendizaje. Sé inteligente.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, si te muestras inseguro tu pareja o bien pretendientes lo podrían apreciar o bien intuir. Eso te va a hacer más débil o bien enclenque ante ellos o bien . Por esta razón, si no deseas que te afecte de ninguna manera, saca esa seguridad y esa fuerza de en ti, de tu interior. Todo el planeta la tiene. No debes iniciar a dudar sobre el amor de tu pareja, sería algo absurdo. Lógicamente que tu pareja te ama, de no ser de esta manera, no estaría el día de hoy contigo. No afirmes estupideces, sobre todo pues, puede llegar un instante en el que tu pareja explote de escuchar tanta tontería. No insistas, separa el tema. Eres una persona muy prudente, equilibrada y racional, eres Capricornio. De ahí que, no dejes que ninguna cosa te impulse a hacer algo descabellado: eso no entra en tus patrones de conducta. Lo lamentarías en exceso puesto que, no eres de esta forma. Respecto a tu economía, deberías hacer caso a tus amigos: saben mucho de temas económicos y te podrían entregar las bases o bien indicaciones para independizarte, crear un trabajo como autónomo. Escúchales.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy , consigues solventar un pequeño inconveniente que te tenía nerviosísimo. Es bien difícil entremezclar trabajo con amor y eso es lo que te ha ocurrido. Sobre todo, lo frágil son los enfados puesto que, debes proseguir viendo el semblante desees o bien no. Al fin, tras el paso de la semana, consigues aclarar ese malentendido, ese tema sentimental que te ha tenido múltiples noches en desequilibrio. El día de hoy, tu intuición está en su punto culminante, altísima, intensísima. Fíate de ella pues siempre y en todo momento te guía apropiadamente. Una vez disueltas tus dudas y inconvenientes, podrías probar suerte este fin de semana en los juegos de azar. Inténtalo, no pierdes nada por probar. Eso sí, sé mesurado y no te gastes mucho dinero, no lo tienes. Prosigue por su parte tus corazonadas. Son asimismo muy acertadas y te van a hacer entregar con el número apropiado. Sabes que un dinero extra te vendría realmente bien puesto que andas escaso con lo que, esfuérzate. Trata de descubrir el número o bien la combinación. Hay un dinero destinado para ti, para tu bolsillo, adelante, haz tus apuestas.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, trata de hacerte un tanto más de caso a ti y quererte un tanto más. No te cuidas nada ni te amas ni te quieres. Tú tienes que ser siendo consciente de que, para poder querer a el resto, debes quererte a ti. Es indispensable que de esta forma sea. No puedes estar con absolutamente nadie si no te valoras lo bastante conque, desde esta noche comienza por quererte, quererte y agradarte. Todo cambiará, va a ser algo rapidísimo, solo debías admitirte, era indispensable que de esta forma fuera. Después, vas a poder asistir a quien desees mas recuerda siempre y cuando, la persona más esencial de tu vida eres mismo, absolutamente nadie más. No te compliques tu existencia. Piensa mucho las cosas ya antes de hacerlas, de realizarlas. Y, asimismo, presta atención a tus comentarios: sabes que las palabras inoportunas llegan siempre y en toda circunstancia a los oídos que no deben. El día de hoy, alguien muy querido por ti, amigo o bien amiga, te va a dar una sorpresa que no vas a poder olvidar. Va a tener relación con tu economía. Analízala en profundidad.

