Diciembre es un mes de cierres y comienzos. Es el momento de reflexionar sobre el año que termina y de prepararse para el nuevo año que está por venir. También es un mes de celebraciones, con la Navidad y el Año Nuevo.

Los astros tienen mucho que decir sobre lo que nos espera en este mes. Aquí tienes los mejores consejos para cada signo zodiacal.

ARIES (21 marzo al 20 abril)

Aries es el primer signo del zodiaco y está regido por Marte. Las personas nacidas bajo este signo son conocidas por ser enérgicas, valientes, y a menudo, líderes naturales. Tienen una personalidad dinámica y les gusta asumir desafíos. A veces pueden ser impulsivos, pero también son apasionados y llenos de iniciativa. Su símbolo es el carnero, representando la determinación y la fuerza.

Consejos para Aries

La Templanza nos enseña que todo acontece en su propio tiempo y momento. Por más que desees acelerar tus metas, las cosas sucederán cuando tu ser lo requiera. Invita a la serenidad y contempla las situaciones desde otra perspectiva. Detrás de tus anhelos se esconde una valiosa lección que te insta a confiar y fluir en tus procesos, respetando los tiempos divinos. Confiar en tus ángeles, compartir tus dudas y estar receptivo a sus señales puede ser de gran ayuda.

Número de la suerte diciembre 3 y 18

Color: Azul

Días mágicos: 1, 13, 18 y 23 de diciembre

TAURO (21 abril a 21 mayo)

Tauro es el segundo signo del zodiaco y está regido por Venus. Las personas nacidas bajo este signo son conocidas por ser prácticas, confiables y poseer un fuerte sentido de la estabilidad. Valoran la seguridad y tienden a buscar ambientes y relaciones que les proporcionen confort y constancia. Su símbolo es el toro, representando la resistencia y la determinación.

Consejos para tauro

El Diez de Copas te anima a celebrar y a dar la bienvenida a la energía del gozo y la alegría durante toda esta semana. La vida no tiene por qué ser un camino lleno de tristezas; es crucial que aprendas a reconocer tus éxitos y a expresar gratitud por todo el amor y la abundancia que te rodean constantemente. Comparte tu luz con quienes te rodean, dedica tiempo a aquellos que más aprecias y atrévete a seguir los impulsos de tu corazón. No restrinjas tu alegría; permítele expandirse sin importar la opinión de los demás.

Número de la suerte diciembre: 2 y 27

Color: Verde

Días mágicos: 4, 10, 15 y 22 de diciembre

GÉMINIS (22 mayo a 20 junio)

Géminis es el tercer signo del zodiaco y está regido por Mercurio. Las personas nacidas bajo este signo son conocidas por ser versátiles, curiosas y comunicativas. Tienen una mente ágil y disfrutan de la variedad en la vida. Los Géminis son sociables y pueden adaptarse fácilmente a diferentes situaciones. Su símbolo son los gemelos, representando la dualidad de su naturaleza y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Consejos para géminis

Esta semana te sugiere examinar con detenimiento los patrones emocionales y las estructuras mentales que pueden estar obstaculizando tu progreso. A pesar de que puedes intuirlo, hay situaciones que persisten en tu vida y de las cuales aún no has logrado liberarte. La Rueda de la Fortuna asegura que estás preparado para cambiar el curso de las cosas, pero es esencial que te atrevas a adentrarte en tu interior y te comprometas con tu proceso de transformación a través de alguna forma de terapia o práctica que te resulte atractiva.

Número de la suerte diciembre: 7 y 38

Color: Naranja

Días mágicos: 4, 12, 15 y 27 de diciembre

CÁNCER (21 junio a 22 julio)

Cáncer es el cuarto signo del zodiaco y está regido por la Luna. Las personas nacidas bajo este signo son conocidas por ser emocionales, leales y protectores. La familia y el hogar son aspectos fundamentales en sus vidas, y tienden a tener un fuerte vínculo con sus seres queridos. Los Cáncer pueden ser intuitivos y tienen una naturaleza compasiva. Su símbolo es el cangrejo, representando su capacidad para protegerse a sí mismos mediante su caparazón.

Consejos para Cáncer

El amor está llamando a tu puerta, pero la decisión de dejarlo entrar o no recae en ti. Si te encuentras sin pareja, El Enamorado te anima a abrirte nuevamente a una relación y a no temer al enamoramiento. Atrévete a ser vulnerable y a mostrarte tal como eres. El amor es un regalo, así que deja de preocuparte por si funcionará o no y sumérgete en la experiencia. Si ya estás en pareja, este arcano te insta a reflexionar sobre si han logrado cultivar un amor genuino o si solo es una atracción pasajera. ¿Estás con tu pareja por elección consciente o simplemente por costumbre?

Número de la suerte diciembre: 8 y 2

Color: Magenta

Días mágicos: 2, 4, 17 y 24 de diciembre

LEO (23 julio a 22 agosto)

Leo es el quinto signo del zodiaco y está regido por el Sol. Las personas nacidas bajo este signo son conocidas por ser carismáticas, creativas y tener una fuerte presencia. Les gusta destacar y a menudo buscan la admiración de los demás. Los Leo son apasionados y tienen un deseo innato de liderar. Su símbolo es el león, representando su naturaleza fuerte y valiente.

Consejos para leo

La vibración emanada por el Nueve de Copas te insta a permitirte grandes sueños y a celebrar. En algunos mazos, se le reconoce como la carta de los deseos, ya que simboliza un corazón que, tras perdonar y liberarse de sus cargas, se encuentra listo para dar forma a la vida que anhela. En los próximos días, evita poner en duda o controlar los anhelos de tu corazón; en cambio, escúchalos y respáldalos con tus pensamientos y emociones. Todo es factible si lo crees posible. Aprende a soltar y a confiar, y agradece por todas las bendiciones que posees.

Número de la suerte diciembre: 1 y 19

Color: Blanco

Días mágicos: 5, 14, 22 y 30 de diciembre

VIRGO (23 agosto a 22 septiembre)

Virgo es el sexto signo del zodiaco y está regido por Mercurio. Las personas nacidas bajo este signo son conocidas por ser analíticas, prácticas y perfeccionistas. Tienen una atención especial a los detalles y valoran el orden en su vida. Los Virgo tienden a ser trabajadores y buscan la eficiencia en todo lo que hacen. Su símbolo es la doncella, representando su enfoque metódico y de servicio.

Consejos para virgo

El Emperador te motiva a aportar claridad a situaciones o relaciones en las que quizás sientas que no has logrado expresar tu verdad. Atrévete a comunicar lo que sientes y no cedas tu poder. Lo que está ocurriendo te está brindando la oportunidad de aprender a establecer límites saludables sin necesidad de sentirte culpable. Estos límites pueden ser expresados con amor hacia ti mismo y hacia los demás, contribuyendo a poner orden en lo que pueda estar desorganizado. Asume la responsabilidad de tu parte y permite que los demás asuman la suya.

Número de la suerte diciembre: 7 y 23

Color: Gris

Días mágicos: 10, 15, 20 y 28 de diciembre

LIBRA (23 septiembre a 22 octubre)

Libra es el séptimo signo del zodiaco y está regido por Venus. Las personas nacidas bajo este signo son conocidas por ser diplomáticas, encantadoras y buscar el equilibrio en sus vidas. Valorar la armonía en las relaciones es fundamental para los Libra, y a menudo se esfuerzan por evitar conflictos. Son apreciados por su sentido estético y su deseo de justicia. Su símbolo es la balanza, representando su búsqueda constante de equilibrio.

Consejos para libra

Es probable que hayas experimentado semanas cargadas de estrés, preocupación o incluso enfermedad, y ahora es el momento de centrarte en ti mismo y recuperar energías. Permítete el tiempo necesario para descansar y renovar tus fuerzas. No hay presión para que completes este proceso rápidamente; solo tú conoces tus propios ritmos, así que respeta tus ciclos y haz lo que consideres esencial para sanar, comprender y perdonar. El Cuatro de Espadas te sugiere la meditación, el descanso y la reconsideración de creencias. Pasar tiempo en la naturaleza podría resultarte muy beneficioso.

Número de la suerte noviembre: 18 y 76

Color: Rosa

Días mágicos: 1, 14, 22 y 24 de noviembre

ESCORPIO (23 octubre a 21 noviembre)

Escorpio es el octavo signo del zodiaco y está regido por Plutón (tradicionalmente, también por Marte). Las personas nacidas bajo este signo son conocidas por ser intensas, apasionadas y misteriosas. Tienen una naturaleza profunda y transformadora, a menudo enfrentando la vida con determinación. Los Escorpio son perceptivos y buscan la verdad en las situaciones. Su símbolo es el escorpión, representando su capacidad para enfrentar desafíos con astucia y resiliencia.

Consejos para escorpio

El Papa te anima a ser coherente y a reflexionar sobre si estás alineado con lo que piensas, sientes y dices. La coherencia es un proceso que se cultiva, así que no te des por vencido y aprovecha esta energía para escucharte cada vez más, siendo honesto contigo mismo y con los demás. También es un momento propicio para explorar nuevas fuentes de conocimiento espiritual o para compartir tus dones y sabiduría con aquellos a tu alrededor. Ha llegado el momento de dejar atrás dogmas y dedicarte a fortalecer tu maestría interior.

Número de la suerte diciembre: 11 y 27

Color: Morado

Días mágicos: 3, 17, 23 y 27 de noviembre

SAGITARIO (22 noviembre a 21 diciembre)

Sagitario es el noveno signo del zodiaco y está regido por Júpiter. Las personas nacidas bajo este signo son conocidas por ser aventureras, optimistas y amantes de la libertad. Buscan la expansión de sus horizontes y disfrutan de nuevas experiencias y conocimientos. Los Sagitario son a menudo considerados como personas extrovertidas y entusiastas. Su símbolo es el arquero, representando su búsqueda constante de objetivos y aspiraciones.

Consejos para sagitario

El As de Copas señala que estás en el umbral de un nuevo ciclo emocional. Es el momento de sanar las heridas y liberarte de la identificación con las historias amorosas del pasado. Si has aprendido las lecciones, no repetirás las mismas situaciones ni atraerás a las mismas personas. Si tu corazón está puro y abierto, podrás atraer una relación nueva y emocionante, que resuene con tu ser y comparta tus pasiones y espiritualidad. Te mereces una relación así, y si aún no la tienes, agradece porque está en camino.

Número de la suerte diciembre: 4 y 30

Color: Rosado

Días mágicos: 5, 19, 25 y 29 de diciembre

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Capricornio es el décimo signo del zodiaco y está regido por Saturno. Las personas nacidas bajo este signo son conocidas por ser ambiciosas, disciplinadas y trabajadoras. Valorizan el logro y la estabilidad a largo plazo en sus vidas. Los Capricornio son persistentes y tienen una mentalidad orientada a metas. A menudo, buscan el éxito a través de un enfoque práctico y una planificación cuidadosa. Su símbolo es la cabra, representando su capacidad para escalar las alturas de sus objetivos con determinación.

Consejos para capricornio

Esta semana, todo parece estar en movimiento a tu alrededor. Puede ser que lo que antes considerabas seguro y estable haya perdido esa certeza, ya sea una relación, un trabajo o una amistad. La Casa de Dios te insta a sumergirte en la crisis y enfrentar con confianza el dolor que esta situación pueda generar. Aunque en este momento no puedas verlo o comprenderlo, todo lo que está ocurriendo es para un bien mayor; la vida te está liberando o abriendo nuevas posibilidades que antes no estaban en tu horizonte. Ánimo, valiente.

Número de la suerte diciembre: 17 y 19

Color: Amarillo

Días mágicos: 1, 13, 18 y 28 de diciembre

ACUARIO (21 enero a 18 febrero)

Acuario es el undécimo signo del zodiaco y está regido por Urano (tradicionalmente, también por Saturno). Las personas nacidas bajo este signo son conocidas por ser innovadoras, humanitarias y amantes de la libertad. Buscan el cambio y la progresión en la sociedad y tienden a tener ideas vanguardistas. Los Acuario son percibidos como individuos únicos y a menudo se sienten atraídos por causas sociales. Su símbolo es el aguador, representando su capacidad para compartir conocimientos y promover el bienestar común.

Consejos para acuario

El Paje de Bastos te anima a conectarte con tu espíritu libre y tu creatividad. Estás a punto de iniciar un nuevo proyecto que te entusiasma, así que abraza este momento y este punto de partida. No permitas que la incertidumbre sobre lo que sucederá o la falta de garantías que tu ego pueda necesitar te detengan. Lánzate a la aventura y confía en que tienes todos los recursos necesarios. La vida te respalda, así que mantiene tu fuego interno encendido y avanza con alegría.

Número de la suerte diciembre: 15 y 38

Color: Café

Días mágicos: 7, 18, 23 y 30 de diciembre

PISCIS (19 febrero a 20 marzo)

Piscis es el duodécimo signo del zodiaco y está regido por Neptuno (tradicionalmente, también por Júpiter). Las personas nacidas bajo este signo son conocidas por ser compasivas, intuitivas y creativas. Tienen una naturaleza soñadora y a menudo se sienten atraídas por el arte y la espiritualidad. Los Piscis son empáticos y pueden tener una conexión intuitiva con las emociones de los demás. Su símbolo es dos peces nadando en direcciones opuestas, representando la dualidad de su naturaleza y su conexión con el mundo espiritual y terrenal.

Consejos para piscis

Es probable que esta semana te enfrentes a desafíos en el ámbito laboral o creativo. Sin embargo, evita el impulso de evitar el conflicto, ya que muchas veces es necesario para crecer en conciencia y reconocer estructuras que ya no son efectivas o la necesidad de establecer límites nuevamente. No siempre es necesario estar en una posición de control y claridad; un poco de caos puede sacarte de una zona de confort que ya no te beneficia. Además, es crucial aprender a trabajar en equipo y a ejercer tu liderazgo de manera sabia.

Número de la suerte diciembre: 12 y 22

Color: Rojo

Días mágicos: 8, 15, 20 y 27 de diciembre

Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro aquí en Minuto30. Cada día actualizamos los pronósticos de tu signo del zodiaco para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.