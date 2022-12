[VIDEO] ¡Qué peligro! Dos hombres musculosos armaron tremenda pelea en gimnasio

Dos hombres bastantes musculosos son los protagonistas del video que ahora es muy viral en redes sociales. En este se puede ver cómo inició esta fuerte pelea que al inicio, parecía un juego entre amigos o un entrenamiento de boxeo.

Este video al parecer fue grabado por una mujer que se encontraba en este mismo gimnasio y ella misma asegura que creía que era una broma cuando comenzaron a lanzarse puños, pero esta pelea con los segundos fue aumentando y cada vez, se daban más duro.

Lo más chistoso de la grabación y más comentado por usuarios es que en medio de ellos, una mujer trata de detenerlos, pero claramente pasa desapercibida.

Pasado un rato, cuando el resto de personas se percatan de esta gran pelea, unos cuatro hombres, también muy ‘grandes’ tratan de separarlos, pero hasta ellos, les costó.

Fight breaks out in gym during peak hours‼️😳 pic.twitter.com/BTECVViXEf

— Daily Loud (@DailyLoud) December 2, 2022