VIDEO. Hombre entró a una casa a robar desnudo y abuso sexualmente de sus victimas

En video quedó como el hombre totalmente desnudo ingresó a una vivienda para robar algunos objetos de valor y luego abusar de las víctimas.

El delincuente ha quedado grabado en varios videos de seguridad, pero aún no han podido capturarlo, detallaron las autoridades de República Dominicana.

Según el testimonio de una de las afectadas, el sujeto ingresa a sus casas gateando sigilosamente con el fin de hurtar objetos de valor y abusar sexualmente de ellas. Además, afirmó que se aplica aceite en su cuerpo para evitar ser agarrado al momento de escapar.

“Veo a este señor en la habitación de mi hija, con mi hija a punta de cuchillo, en ese momento mi hija me dice mami no (…) A punta de cuchillo se la llevó a la sala y volvió a amenazarme con que le haría daño a ella si me movía de ahí”, confesó una de las víctimas a medios locales.

Las autoridades se encuentran en la búsqueda de este “hombre sin ropa” que ha sembrado el terror entre muchas mujeres del sector.

En ‘bola’ y gateando, así entra un ladrón a las casas