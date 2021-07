¡Bien hecho! Hombre irá a prisión por ocultarle a sus parejas que era positivo para VIH

A dos años de prisión fue condenado un hombre de 27 años de edad identificado como Gentry Burns, tras comprobarse que sostuvo relaciones sexuales con al menos tres mujeres, a quienes les ocultó que era positivo para VIH. El hecho ocurrió en Estados Unidos.

Las investigaciones iniciaron en Florida, Estados Unidos, cuando una de sus exnovias contactó a las autoridades en 2019, tras sospechar que había contraído el virus luego de salir con el hombre en 2013.

Según las investigaciones, “la víctima se puso en contacto con otras mujeres que estaban saliendo con Burns en un intento de advertirles”.

Además, el sheriff del condado de Volusia aseguró que “la mujer proporcionó a los detectives nombres de otras mujeres que Burns podría haber infectado con el virus del VIH”.

Por este hecho, fue condenado a dos años de prisión y posteriormente deberá permanecer 12 meses más bajo libertad condicional.

.#portorange man sentenced to two yrs prison, 12 mos probation for having sex with women without telling them he was HIV positive. 27yo Gentry Burns pleaded no contest to one count today. 2 other counts dropped. Burns was first arrested in 2019 when an ex-girlfriend came forward. pic.twitter.com/hNxB4QYYfJ

— claire metz (@clairemetzwesh) July 23, 2021