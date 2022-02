Un hombre iraní exhibió la cabeza decapitada de su esposa de 17 años por las calles después de decapitarla. Según medios locales, la mujer había huido a Turquía antes de que su padre y su esposo la trajeran de regreso a Irán.

La víctima se llamaba Mona y era menor de edad. Ambos vivían en la ciudad iraní de Ahvaz, donde el esposo mostró su cabeza cortada por las calles antes de ser detenido el pasado fin de semana.

El hombre caminaba con la cabeza de la que sería esposa en una mano mientras que en la otra llevaba un machete con el que habría hecho la decapitación.

Mona, de 17 años, sospechosa de adulterio, fue decapitada el domingo por su marido y su cuñado en Ahvaz, capital de la provincia de Jozestán, en el suroeste del país, informó la agencia de noticias Isna.

Las autoridades arrestaron al esposo, quien al parecer sería primo de la víctima, y al hermano del presunto asesino, quien habría ayudado con el crimen.

Según testigos e imágenes difundidas, el hombre caminaba sonriente con la cabeza de su mujer.

Always sad to see honor killings committed by #Iranian Arab minority. 17yrs old girl who was beheaded by his husband in #Ahvaz is identified as Mona Heidari. She was victim of child marriage. She had fled to #Turkey but his husband captured her,brought her to #Iran & beheaded her pic.twitter.com/eCzTX8u5tz

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 6, 2022