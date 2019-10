Hombre de 40 años perpetró ataque a cuchillo en centro comercial de Manchester

La Policía antiterrorista británica ha asumido la investigación del ataque con cuchillo cometido este viernes en un centro comercial de Manchester (noroeste de Inglaterra), en el que han resultado heridas cinco personas.

Un hombre de unos 40 años ha sido detenido como presunto autor y afronta cargos por “agresión grave”, informó la Policía del Gran Manchester.

En un comunicado, el cuerpo policial local indica que la Policía contra el terrorismo del noroeste de Inglaterra tomará las riendas de la investigación, si bien se mantiene “la mente abierta” sobre las posibles “motivaciones” del atacante.

Las autoridades han confirmado que cinco personas han sido hospitalizadas con heridas de diversa consideración después de ser apuñaladas por el sospechoso, que, según testigos, entró al centro comercial The Arndale Centre blandiendo un cuchillo de forma aparentemente aleatoria.

Breaking news: VIDEO – Counter-terror police investigating after five people stabbed in Manchester. Man being held by police with a tazer outside the Arndale centre. pic.twitter.com/N4Ur7xWtnO

— 🇬🇧 BNP Bexley 🇬🇧 (@BNP_Bexley) October 11, 2019