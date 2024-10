Hollywood despide a Louis Gossett Jr. ganador del Oscar que hizo historia en la televisión y el cine ganando como actor secundario.

Colombia recuerda a Louis Gossett Jr. en los años 70 por su actuación en «Raíces«, la serie que transmitió RTI Televisión donde él interpretaba al esclavo que guiaba a Kunta Kinte (LeVar Burton) en su nueva vida en América. Pero fue el año de 1982 donde la película «Reto al Destino» (Un Oficial y un Caballero) al lado de Richard Gere y Debra Winger, le valió el Oscar a Mejor Actor Secundario y el segundo actor de color en ganar la estatuilla en la gala. Eran otros tiempos y Gossett Jr. logró convertirse en un actor protagonista en «Enemigo Mio» una película de ciencia ficción que por su maquillaje, distaba de su rostro pero como extraterrestre le mereció un gran reconocimiento de la crítica en 1985.

«One Vision» de Queen fue el tema central de la película «Iron Eagle» que en 1986, se convirtió en un suceso juvenil ya lograba que Louis Gossett Jr. no se desprendiera de su carácter de militar pero esta vez de entrenador de un joven que quería rescatar a su padre. Jason Gedrick lo acompañó en la dos partes, de lo que muchos llaman el «Top Gun juvenil. Pocos saben que Gossett Jr. partició en cuatro partes de esta saga. «Basada en sucesos reales referidos a los ataques por parte de Estados Unidos contra Libia sobre el Golfo de Sidra, que involucró bombardeos tanto en 1981 como en 1986». Aviones de combate, uniformes militares, acción y el nombre de la Fuerza Aérea, lograron el cóctel perfecto para despertar emociones en la gran pantalla.

A sus 87 años, falleció el actor de quien todos lo recuerdan como un gran hombre, quien nunca se sintió menos preciado en Hollywood ya que siempre era referenciado «como un gran caballero». El Col Ted Masters de ficción estuvo presente en las redes sociales como homenaje y LeVar Burton, su coestrella en Roots (Raíces) lo recordó con la frase: «¡Uno de los mejores que jamás lo haya hecho! Gracias Lou… ¡por todo!». Recordando que fue su primer compañero de actuación. Su familia lo describió como ejemplar esposo, padre y quien «enfrentó al racismo con dignidad y humor«.

