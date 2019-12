‘Historia de un matrimonio’ lidera nominaciones a los Globo de oro 2020

La cinta ‘Historia de un matrimonio’, protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, lidera las nominaciones a los Globo de oro 2020 con 6 opciones a levarse el galardón.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood anunció los nominados a los Golden Globes 2020 y sorprendió con la gran oportunidad que tiene Netflix de triunfar en estos premios, catalogados como la antesala de los Óscar. ‘Marriage Story‘, un drama de un matrimonio contemporáneo a punto de acabar es la cinta más nominada de la lista, con seis opciones a triunfar en categorías como Mejor película de drama, Mejor actriz de drama con Johansson y Mejor actor de drama con Driver, quien compite junto a Joaquin Phoenix por su interpretación en ‘Joker‘.

‘The Irishman‘ con Robert de Niro y Al Pacino y ‘Once Upon a Time in Hollywood‘ con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt tienen cinco opciones a llevarse el globo de oro junto a ‘Joker‘ y ‘The Two Popes‘.

En cuanto a televisión, las series que reinarán son ‘The Crown‘ de Netflix, ‘The Morning Show‘ protagonizada por Jennifer Aniston, ‘Big Little Lies‘ que tuvo a Meryl Streep como invitada en su segunda temporada, ‘Killing eve‘ cuya protagonista Jodie Comer se llevó el Emmy y ‘Succession‘ de HBO.

Aquí la lista de nominados:

Mejor película – Drama

1917

The Irishman

Joker

Marriage Story

The Two Popes

Mejor película – Musical o comedia

Dolemite Is My Name

Jojo Rabbit

Knives Out

Once Upon a Time in Hollywood

Rocketman

Mejor película – idioma extranjero

The Farewell

Les Miserables

Pain and Glory

Parasite

Portrait of a Lady on Fire

Mejorbanda sonora – película

Alexandre Desplat, Little Women

Hildur Guðnadóttir, Joker

Randy Newman, Marriage Story

Thomas Newman, 1917

Daniel Pemberton, Motherless Brooklyn

Mejor canción original – película

“Beautiful Ghosts” (Cats) — Taylor Swift & Andrew Lloyd Webber

“I’m Gonna Love Me Again” (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin

“Into the Unknown” (Frozen 2) — Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez

“Spirit” (The Lion King) — Beyoncé Knowles-Carter, Timothy McKenzie & Ilya Salmanzadeh

“Stand Up” (Harriet) — Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

Mejor serie dramática de televisión

Big Little Lies (HBO)

The Crown (Netflix)

Killing Eve (BBC / HBO)

Morning Show (Apple TV +)

Succession (HBO)

Mejor actor de reparto en película

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Mejor actor en película – musical o comedia

Daniel Craig, Knives Out

Taron Egerton, Rocketman

Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Eddie Murphy, Dolemite Is My Name

Mejor película animada

Frozen 2

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Missing Link

Toy Story 4

Lion King

Mejor director – película

Bong Joon Ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Todd Phillips, Joker

Martin Scorsese, The Irishman

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Mejor actor en película -drama

Christian Bale, Ford v Ferrari

Antonio Banderas, Pain and Glory

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, The Two Popes

Mejor actriz en película – musical o comedia

Ana de Armas, Knives Out

Cate Blanchett, Where’d You Go Bernadette?

Beanie Feldstein, Booksmart

Emma Thompson, Late Night

Awkwafina, The Farewell

Mejor actriz de serie dramática

Jennifer Aniston – The Morning Show (Apple TV +)

Jodi Comer – Killing Eve (BBC)

Nicole Kidman – Big Little Lies (HBO)

Reese Witherspoon – The Morning Show (Apple TV +)

Olivia Colman – The Crown (Netflix)

Mejor actor de serie dramática

Brian Cox – Succession (HBO)

Kit Harington – Game of Thrones (HBO)

Rami Malek – Mr. Robot (USA Network)

Tobias Menzies – The Crown (Netflix)

Billy Porter – Pose (FX)

Mejor serie de comedia o musical

Barry (HBO)

Fleabag (Amazon Prime Video)

El método Kominski (Netflix)

La maravillosa Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

The Politician (Netflix)

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Christina Applegate – Muertos para mí (Netflix)

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag (Amazon Prime Video)

Natasha Lyonne – Muñeca Rusa (Netflix)

Kirsten Dunst – Llegar a ser un dios en Florida (Showtime)

Rachel Brosnahan – Maravillosa Señorita Maisel (Amazon Prime Video)

Mejor actor de serie de comedia o musical

Ben Platt – The Politician (Netflix)

Paul Rudd – Living With Yourself (Netflix)

Rami Yousef – Rami (Hulu)

Bill Hader – Barry (HBO)

Michael Douglas – El método Kominski (Netflix)

Mejor serie limitada o película televisiva

Trampa 22 (Hulu)

Chernobyl (HBO)

Fosse/Verdon (HBO)

La voz más alta (Showtime)

Creedme (Netflix)

Mejor actriz de serie limitada o película televisiva

Michelle Williams – Fosse/Verdon (HBO)

Helen Mirren – Catalina la Grande (Sky / BBC)

Merritt Wever – Creedme (Netflix)

Kaitlyn Dever – Creedme (Netflix)

Joey King – The Act (Hulu)

Mejor actor de serie limitada o película televisiva

Chris Abbott – Trampa 22 (Hulu)

Sacha Baron Cohen – El espía (Netflix)

Russell Crowe – La voz más alta (Showtime)

Jared Harris – Chernobyl (HBO)

Sam Rockwell – Fosse/Verdon (HBO)

Mejor actriz de reparto de una serie, serie limitada o película televisiva

Meryl Streep – Big Little Lies (HBO)

Helena Bonham Carter – The Crown (Netflix)

Emily Watson – Chernobyl (HBO)

Patricia Arquette – The Act (Hulu)

Toni Collette – Creedme (Netflix)

Mejor actor de reparto de una serie, serie limitada o película televisiva

Alan Arkin – El método Kominsky (Netflix)

Kieran Culkin – Succession (HBO)

Andrew Scott – Fleabag (Amazon Prime VIdeo)

Stellan Skarsgård – Chernobyl (HBO)

Henry Winkler – Barry (HBO)