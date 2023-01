[VIDEO] Hincha le hizo un particular pedido a Ancelotti

in

Antes de que iniciara el partido entre el Real Madrid y el Athletic Club, Carlo Ancelotti fue protagonista de un curioso momento cuando se disponía a ubicarse en el banquillo.

Un hincha que estaba justo detrás, le hizo una particular petición: que le diera un chicle. El entrenador del conjunto merengue no se negó a dárselo pero no evitó su cara de incredulidad.

El vídeo ya es viral en las redes sociales y muestra una de las escenas más divertidas del duelo entre el cuadro de Valverde y el Real Madrid.

Cabe mencionar que el equipo blanco se quedó con los tres puntos en esta fecha de LaLiga Santander en un encuentro complicado para los de Ancelotti y en los que Karim Benzema y Toni Kroos fueron los goleadores.

