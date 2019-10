Hija de Aída Merlano apareció en entrevista con lujoso reloj Cartier y iPhone de $5 millones, y explicó por qué

Este miércoles la hija de Aída Merlano se apareció en las instalaciones de Blu Radio con un lujoso reloj Cartier y un iPhone 11, y fue cuestionada sobre la procedencia del dinero para comprar dichos objetos de valor.

Al preguntarle sobre el origen de los recursos con los que adquirió el reloj y el celular, tan solo días después de ser liberada tras la fuga de Aída Merlano, la joven aseguró que su mamá tenía otras ocupaciones además de dedicarse a la política.

“Efectivamente tengo un reloj Cartier, un balloon blue, y sí, tengo el iPhone 11. La Fiscalía me incautó mi teléfono anterior y lo que dije fue ‘voy a aprovechar que me tengo que comprar otro y me compro este nuevo y cuando la Fiscalía me entregue el mío, lo vendo”, aseguró la joven en Blu Radio.

Lea también: ¡200 millones! Cuadruplican la recompensa por Aída Merlano

Al hablar sobre las otras actividades a las que se dedicaba su mamá, la joven planteó que no le pedía su declaración de renta ni que le dijera exactamente qué hacía, pero planteó que sabía que ella tenía otros negocios porque en algunos momentos la vio reunida “con otro tipo de gente y hablando de otro tipo de cosas”.

En las últimas horas las autoridades aumentaron a 200 millones de pesos la recompensa por la excongresista, de quien se desconoce paradero alguno, condenada por compra de votos en el Atlántico para conseguir una curul en el Senado en las pasadas elecciones legislativas.