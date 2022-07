Hidroituango: El vertedero en peligro

El dictamen técnico oficial de la máxima autoridad ambiental ANLA, es el informe de Pöyry 2021. De él saldrán todas las decisiones sobre Hidroituango. Ni siquiera en la Alcaldía de Daniel Quintero se quiere soltar la verdad sobre Hidroituango, ni los asombrosos y silenciosos sobrecostos que seguirán ocurriendo. Los riesgos de Hidroituango siguen siendo grandes y ocultos. Dice PÖYRY que hay altísimo riesgo en la seguridad de la Presa. Incertidumbre en la recuperación de la obra. Alarmas en el embalse por el deterioro del macizo rocoso. Y riesgos muy graves en el Vertedero. Todo, por errores de diseño, ingeniería y construcción.

El Vertedero, es el único canal por donde sale todo el caudal del rio Cauca, y es la mayor preocupación de técnicos, de asesores internacionales y del Anla. “Es el problema más angustiante”, por unanimidad. “El río Cauca tiene un caudal promedio histórico de 1.010 m3/s, con una crecida máxima probable (CMP), de duración de 30 días de 25.300 m3/s” anota PÖYRY.

PÖYRY dice “El problema más complejo y más crítico de Hidroituango es el uso continuo del Vertedero” El vertedero no se construyó para trabajar 24 horas al día todos los días. A ciencia cierta, no se sabe el estado real del vertedero y su entorno, pues lleva casi tres años soportando el caudal total del bravío río cauca. Es un misterio asegurar si podría derrumbarse o no. No hay nada científico capaz de explicar las consecuencias de su uso continuo por que no se puede inspeccionar mientras funciona. Mucha incertidumbre.

El único consenso que existe en todas las visitas técnicas es que el Vertedero está en emergencia y debe desviarse el caudal del cauca por otro lado, lo más pronto, para revisar la estructura del vertedero y que no vaya a causar una tragedia.

“La operación continua del vertedero es una situación imprevista, no contemplada en el diseño hidráulico y estructural original… En general, se opera un vertedero permitiendo siempre un tiempo suficiente para la inspección y mantenimiento. Dado que el vertedero en este momento es el único elemento de evacuar los caudales del ingreso al embalse… Ya se observaron agrietamientos en la losa y los muros… Destrucciones locales sin atención adecuada e inmediata pueden provocar daños severos en la estructura hacia una falla completa” (Pag 72). “Hoy en día no existe la posibilidad de hacer un mantenimiento o una reparación del vertedero debido a la operación continúa”

El problema del Vertedero no está resuelto. Como EPM no tiene permiso del ANLA para terminar el proyecto sino para salir de la crisis, se está trabajando como única opción desviar una parte del Cauca por las dos turbinas que se están instalando, y así analizar qué pasa con el Vertedero. Eso es un alivio muy pequeño. Para que el vertedero quede casi libre hay que poner a funcionar las 8 turbinas, y eso puede demorar hasta después del 2025. Cada vez que se instale una turbina para generar energía, solo se le quita al vertedero un caudal promedio de 170 mts3/s. El problema de desocupar el Vertedero para repararlo, no se va a resolver ni este año ni el otro; y eso no se dice. En este momento la única forma de reducir el peligro asociado al vertedero es poner las OCHO turbinas en operación lo más pronto posible. Avanzando muy rápido, el vertedero podría estar despejado después del 2025.

PÖYRY también asegura que “fallas en el vertedero ponen en peligro todo el proyecto, dado que una destrucción del mismo puede resultar en la erosión de la presa. Además, cualquier socavación o erosión local que destruye la rápida (descarga) no puede ser atendida ni percibida, dado que el tiempo para reparaciones hoy en día es insuficiente. También se mostró que hay una escasez de tiempo de reparaciones con menos de 8 unidades en operación” (Pág. 73)

PÖYRY coloca como ejemplo el Vertedero de Oroville en EEUU, que en 2017 tuvo una falla y se rompió en la mitad

PÖYRY dictamina otro riesgo grande. El deterioro del Cuenco Amortiguador del vertedero. En la página 75 dice que no existe posibilidad de monitorear o inspeccionar la integridad del cuenco amortiguador. Por esa razón no se ha podido terminar la excavación del cuenco hasta su cota final del fondo. Se observó que se erosionó el talud lateral de control izquierda y hay deposición de sedimentos en el cauce del río. Tampoco existe la medida de monitorear o controlar el avance de erosión en el fondo ni la inspección de los taludes. “La erosión descontrolada del cuenco pone en peligro la estabilidad de los taludes laterales con la consecuencia de destrucción parcial de este talud afectando los accesos correspondientes. Masas de derrumbe causadas por erosión del cuenco podrían también bloquear o dañar la parte inferior del vertedero, con la consecuencia de desviar todo o parte

del caudal vertido hacía el cuerpo de la presa, causando inestabilidades”.

“No hay forma de inspeccionar los taludes del cuenco ni detectar fallas debido a una erosión descontrolada por estos chorros de agua producto de la operación continua del vertedero. Una erosión descontrolada tiene como consecuencia una desestabilización de los taludes poniendo en peligro la integridad estructural del vertedero, así como la operación correcta del cuenco…Pueden producirse deslizamientos importantes con consecuencias imprevistas”

Y algo gravísimo e irresponsable. PÖYRY encuentra que los cálculos para evacuar por el vertedero los caudales máximos están errados. Dice en la página 72, que si llegase a ocurrir el Crecida Máximo Probable, CMP, del Río Cauca, el Vertedero no tiene la capacidad de evacuar todo el agua, y el caudal se desbordaría por encima de la Presa, “con el peligro de la destrucción de la Presa debido a una posible rotura de la presa con impactos severos aguas abajo”. Si llegase a ocurrir el Caudal Máximo CMP colapsa la Presa. Esto es irresponsable cuando está de por medio la vida de la gente. Con la vida de los colombianos no se puede jugar por un error de ingeniería.