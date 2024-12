Hicieron un velaton por 'Kira' la perrita asesinada en Sogamoso y fue mucha gente

En la noche del 26 de febrero se llevó a cabo una velatón, en Sogamoso, en rechazo por el asesinato de la perrita ‘Kira’.

Esto como símbolo de exigir justicia por la muerte de esta canina indefensa.

La perrita ‘Kira’ fue asesinada por un ex militar quien estaría en presunto estado de embriaguez, esto ocurrió el sábado 24 de febrero.

Las personas que salieron a marchar, levaban un lema «Justicia para Kira».

El velatón se llevó a cabo en la Plaza 6 de septiembre, donde llegaron cientos de personas, con la intención de condenar los actos de violencia contra los animales y además para evitar casos futuros.

A esta manifestación llegaron las personas acompañadas de sus mascotas, velas y gritos de rechazo.

Las personas testigos de este crimen, manifiestan que el ex sargento del Ejército se acercó a la vivienda donde vivía ‘Kira’ y disparó repetidamente contra la canina.

La perrita se encontraba descansando en el patio de su casa cuando le arrebataron la vida.

Sigue al canal de WhatsApp de Orden Público

Inmediatamente, las personas unieron esfuerzos para salvarla, pero no sobrevivió a este vil ataque.

A través de las redes sociales, las personas demostraron el rechazo por el crimen de ‘Kira’

Mensaje de redes por muerte de ‘Kira’:

«Me muero de la tristeza. No entiendo cómo existe gente que pueda hacer eso a una perrita indefensa», Gracias a toda la comunidad de Sogamoso por reunirse por Kira, esos actos ejercen presión y conciencia, lo importante es que no lo dejen libre la exesposa y la familia no está a salvo.

Fotos:

Lea también: Hombre le disparó sin razón a la perrita Kira en Sogamoso

Más noticias de Colombia.