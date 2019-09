¿Heredero de Falcao? Tras sus 2 goles ante Brasil, Muriel aseguró que su momento en la Selección ha llegado

El delantero colombiano Luis Fernando Muriel no escondió su alegría después del partido disputado ante Brasil el pasado viernes en el estadio Hard Rock de Miami, en Estados Unidos, debido al doblete que marcó.

A pesar de que se escapó la victoria después del gol de Neymar que decretó el empate, Muriel salió sonriente y destacó que está en su momento en la Selección Colombia después de esperar con paciencia a que le dieran minutos y a tener protagonismo.

Lea también: VIDEO: Marca de Dávinson a Neymar se volvió viral porque el brasileño terminó dándose un totazo

“Todos estos años he trabajado pacientemente, callado, esperando la oportunidad, creo que mi momento ha llegado. He tenido oportunidades, pero no la continuidad que quise. Quiero sentirme parte fundamental del equipo”, aseguró el delantero atlanticense.

Finalmente Muriel resaltó su gratitud con Carlos Queiroz y reconoció que desde su llegada ha podido sumar minutos y le ha reflejado esa confianza con goles, como lo demostró este viernes marcándole 2 al actual campeón de la Copa América.