Henríquez no oculta sentimiento hacia Caldas, pero reitera compromiso con Nacional

Minuto30.com- Previo a la final de Copa Águila, el capitán de Atlético Nacional no oculta que tiene muchos sentimientos de afecto con Manizales y en particular con Once Caldas, pero sabe que ahora se debe al conjunto ‘Verdolaga’ y reiteró su compromiso con el club antioqueño.

El ‘Blanco’ y el ‘Verde’ tendrán tres partidos trascendentales entre ellos. El primero será este miércoles a las 7:00 de la noche, en el Estadio Palogrande, en el primer round de la mencionada final.

El zaguero analizó las fortalezas del adversario, que este semestre cumple una campaña sobresaliente.

Video reportaje