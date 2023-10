Haz lo que te haga feliz

A veces vamos por la vida tratando de complacer a los demás y nos olvidamos de lo que nos hace feliz a nosotros mismos.

O nos enfocamos en el estrés diario, en las metas que cumplir, situaciones que resolver, sin embargo, no nos enfocamos en pensar qué nos hace felices. Cada persona es un mundo. Lo que quiere decir que tal vez lo que te haga feliz a ti, no le hace feliz a otra persona. Eso es lo maravilloso de tener personalidad propia. De definir nuestra personalidad y nuestra identidad. Nada como la individualidad.

A mí, por ejemplo, me hace muy feliz compartir con mi familia, con mis sobrinos y ahijados. Me hace feliz ver una serie que me encanta, irme de compras. Bailar. Viajar, comprarme ropa de ejercicios, entrenar, llevar una vida saludable. Estar en forma. Cuidarme. Trabajar fuerte en mis proyectos.

En momentos de crisis he llegado a tener niveles de estrés jamás imaginados. He aprendido a respirar. A no tomar luchas que no puedo resolver. A dejar que las cosas caigan por su propio peso, tomando acción cuando es pertinente. Una persona muy importante en mi vida me ha enseñado muchas cosas. Una de ellas, meditar. Relajarme. Tomar masaje cuando lo necesito. Escuchar música relajante, ejercitarme en la naturaleza.

Por eso, tanto en momentos de crisis, como en nuestra vida cotidiana, debemos enfocarnos en qué es lo que nos hace felices. La vida es tan corta. Que pensamos que somos inmortales. Tal vez ese viaje que quieres hacer de aquí a dos años no se realice. Pero puedes hacerlo realidad antes.

Yo soy una mujer intensa. Con el paso del tiempo he aprendido a controlar ese fuego, pero no permito nada ni nadie lo apague. Pues esa es mi esencia. Porque ser yo misma me hace feliz. Con mis defectos y virtudes. Te recomiendo que hagas un listado mental o físico sobre las cosas que te hacen feliz. Porque nos enfocamos tanto en la felicidad de otros que olvidamos la nuestra. Mi madre siempre me decía: Hija querida, pampering yourself, es decir, mímate.

Eso te recomiendo. Es parte del amor propio: consentirte. Mientras hagas lo que te hace feliz, vas a ver como te sientes más relajada(o), con menos prisa, te va a importar menos lo que los demás esperen de ti, y vas a disfrutar sin reparos la bendición de estar viva.

La autora es abogada, empresaria y conferencista internacional. Visita su sitio web: www.latinasempowerment.com

