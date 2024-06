Alfredo Arias sobre el rendimiento del DIM sigue siendo crítico y no se guarda nada ni maquilla el mal momento que está viviendo el ‘Poderoso’.

El estratega habló al término del partido contra Alianza en el que fueron derrotados 2-0 y con el que ajustaron 13 goles recibidos en 4 partidos en condición de visitante.

Para el entrenador solo hay una forma de salir de la situación que tiene preocupado a los hinchas.

“La única manera es jugar mejor”, dijo el estratega al tiempo que se quejo por las anotaciones que ha recibido tempranamente.

“Cuando un equipo repite los patrones de ponerse en desventaja al minuto de juego y recibir un segundo gol antes del minuto 11 o 12, nos ha pasado no una vez ya van tres o 4 veces, es difícil jugar”, dijo el entrenador.

Los dolores de cabeza de Alfredo Arias sobre el rendimiento

Cada partido que el DIM ha perdido fuera de casa ha traído un dolor de cabeza especial, en este caso dos específicamente.

A los goles tempraneros le agregó que “le sumamos que quedamos con uno menos y erramos un penal”, por lo que insistió en que hay que reforzar el trabajo con el grupo.

Arias explicó que “jugar mejor no solo es cuando tenés la pelota, sino justamente cuando no la tenés defender mejor”, deficiencia del ‘Poderoso’ que no se ha podido corregir.

Sobre la forma de salir de esta crisis de resultados, el entrenador señaló que “se sale, entrenando más, poniéndole más actitud, no rindiéndose, yo soy el primero que no me voy a rendir”.

Finalmente Arias agregó que “hay que entrenar más, hay que trabajar más, hay que tener más actitud y corregir los errores”, puntualizó.

El ‘Poderoso’ ahora se prepara para enfrentar en el Atanasio Girardot al Deportivo Pasto este jueves 29 de febrero desde las 7:45 de la noche.

