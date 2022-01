Hasta donde nos ha llevado el virus del miedo al covid 19

He venido hablando del miedo que nos están inculcando los medios de comunicación desde hace muchos años, lo cual está teniendo unas repercusiones muy graves en la salud mental de miles de personas alrededor del mundo. Durante estos 2 años que ya llevamos conviviendo con el virus del Covid 19, he tratado por todos los medios de ayudar a disminuir el impacto del miedo en nuestro subconsciente, a través de los programas virtuales, meditaciones y en vivos que he realizado, transmitiendo siempre un mensaje que ayude a las personas a recuperar su paz mental, a pesar de todo lo que ha sucedido desde que se decretó a nivel mundial esta pandemia, pero desafortunadamente, muchas personas a pesar de saber que hay formas de erradicar el miedo de sus vidas, no han logrado hacerlo.

Cada día vemos todo lo contrario, ya que encontramos a mas personas infestadas del miedo, llegando a cambiar drásticamente comportamientos con sus familias y amigos, debido a este miedo de contagiarse y enfermarse. Es por esto, que durante estos dos años se han aumentado muchas fobias, dentro de las que nos llaman la atención el síndrome de la cabaña(no querer salir a la calle por sentir incertidumbre al relacionarse con los demás), el miedo a espacios fuera de casa, y un miedo que nunca antes habíamos visto, ni imaginábamos que podía existir, y es la hafefobia, que es un miedo exagerado a ser tocado por alguien o por algo o a tocar algo.

Todo esto surge debido al aislamiento al que hemos sido sometidos, donde la distancia social se convirtió en la forma de relacionarnos con los demás y debido a toda la obsesión colectiva que hay por todos los mensajes de contagio del virus y la información continua de cuántas personas hay enfermas y cuántas mueren. Es tal el miedo con el que la gran mayoría de personas están actualmente, que sienten constantemente que el virus los está acechando, como cuando van al supermercado y sienten que al tocar el carro para hacer mercado se van a contagiar, o se encuentran con un amigo y chocan codos, o se tienen que subir al ascensor y deben oprimir el botón o abrir una puerta.

Como será esta obsesión colectiva que los niños que han ido creciendo en medio del aislamiento y el miedo, creen que es un peligro tocar a alguien. Si nos detenemos a pensar, esto puede traer una repercusión a largo plazo, porque «el no tener contacto físico” se puede convertir fácilmente en un estilo de vida. Hoy de manera muy directa y personal quiero que sin engañarte, revises tu diálogo interno cuando sales a la calle y te preguntes: ¿Será que yo soy parte de este grupo de personas obsesionadas con el covid? ¿Realmente soy consciente de cómo me comporto ante él todos los días? ¿Qué ha cambiado en mi vida?

Hace pocos días me llamó una persona muy cercana y me contó que se acababa de contagiar de covid, que no tenía ningún síntoma grave, mas allá de un simple resfriado, pero sentía que estaba en pánico, que se sentía emocionalmente destruido y que tenía demasiado miedo a morir. Yo le dije que debía tranquilizarse, que debía comenzar a afirmar que tenía una muy buena salud y unas grandes defensas y que se visualizara sano y disfrutando de la vida. Fue tal su pensamiento negativo descontrolado y la angustia que eso le generó, que esa noche terminó en el hospital, completamente ahogado y hospitalizado. Así es exactamente como el virus del miedo actúa; él te lleva a convertir un simple resfriado en un problema mucho mas grande, cuando dejas suelto el pensamiento y te enganchas con el miedo al futuro.

Es por todo esto, que hoy te invito a hacer 24 horas de auto observación en silencio para que puedas identificar cómo te estás comportando en ante el virus, la inseguridad, la escasez y la incertidumbre. Quiero que observes lo que sientes cuando sales a la calle: ¿Estás saliendo feliz y tranquilo y disfrutas plenamente? O ¿Sales porque te toca y todo se convierte en un sufrimiento? Recuerda que el cortisol y la adrenalina generados por el miedo, te llevan a un estrés fisiológico que afecta tu sistema inmunológico y es el camino directo a la enfermedad.

Si definitivamente sientes que tu diálogo interior es negativo, donde el miedo es el que prevalece, te invito a que durante las próximas 24 horas, estés alerta, para que puedas cambiar esos pensamientos y emociones negativas por positivas de manera consciente y repite este mantra que te doy a continuación, 3 veces en voz alta, sintiéndolo, cada vez que el miedo llegue a tu mente: Soy el que soy, soy valiente, soy alegría desbordante y encuentro el amor en cada paso que doy.