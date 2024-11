Harvey Weinstein «perdonado en Nueva York»

El que fuera rey midas cinematográfico Harvey Weinstein fue «perdonado en Nueva York» pero seguirá en la cárcel.

Hollywood acaba de estremecerse y el mundo del showbiz, ante la decisión de una corte en Nueva York, que le retira proceso de violación a Harvey Winstein. Fue hace cuatro años que, había sido condenado por acto sexual criminal en primer grado y violación en tercer grado en un tribunal de la ciudad de la gran manzana. Generándole 23 años de prisión y en una Corte de California, lo condenó imputándole otros cargos. Por lo que sigue vigente 16 años de cárcel.

Acusaciones de Weinstein

Con una edad 72 años, se recuerda que había sido procesado por practicarle sexo oral a la fuerza a una mujer en el 2006 y de violar a otra mujer en el 2013. Generando otras revelaciones por parte de estrellas que hicieron parte de sus películas como productor. Este «perdón» fue al parecer por la gestión de su abogado Arthur Aidala, quien había afirmado que Harvey Weinstein «no había tenido un juicio justo». Ya que no se tuvieron en cuenta las pruebas de la defensa sino motivados por su solo nombre.

Recordemos que los crímenes de este productor hicieron eco del movimiento femenino conocido como «Me Too«. Ahora no se sabe si habrá un nuevo juicio y fueron las redes sociales además de artistas como Salma Hayek , Lupita Nyong’o y Ryan Gosling. Quienes sumados a mujeres anónimas y otras que dieron la cara las que compartieron experiencias de acoso con exigencias «sexuales» y toques inapropiados.

Esta noticia será la central de este día seguramente en los medios americanos y del mundo por la connotación que parece increíble esta decisión. Al quitarle a Harvey Weinstein el manto de «inocencia» a pesar de las acusaciones registradas en medios y redes sociales.







