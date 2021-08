EN FOTOS Y VIDEO: ¡Impresionante! Las terroríficas imágenes que deja terremoto de 7.2 en Haití

Al noreste de Saint-Louis du Sud, en el sur de Haití, se registró este sábado un terremoto de magnitud 7,2, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Aunque inicialmente se generó una alerta de tsunami, en los últimos minutos el Sistema de Alerta de Tsunamis de EE.UU. anunció que la amenaza de tsunami por el terremoto ha pasado y no hay más amenazas.

Así mismo, las autoridades en Haití confirman que se han reportado varios muertos tras el fuerte sismo, según declaró a la AFP el director de protección civil del país, Jerry Chandler.

“Hay muertos, puedo confirmarlo, pero todavía no tengo el número exacto”, dijo Chandler, al precisar que el primer ministro Ariel Henry estaba de camino al centro nacional de operaciones de emergencia, en Puerto Príncipe.

De acuerdo a la información preliminar del evento, el epicentro del terremoto se localizó a unos 160 km por carretera del centro de Puerto Príncipe, la capital densamente poblada.

El largo temblor se sintió en todo el país y ya se registran daños materiales en las ciudades de Jérémie y Los Cayos.

VIDEOS COMING OUT OF PESTEL HAITI, after the 7.2 earthquake of this morning. #HELPHAITI pic.twitter.com/5r1BL1twVQ

— Laurent Lamothe (@LaurentLamothe) August 14, 2021