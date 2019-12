¡Haga cuentas! Salario mínimo para 2020 no subiría menos de esta cifra y no se prevé un aumento significativo

Por estos días han empezado a escucharse diferentes posturas sobre la negociación del salario mínimo para el año 2020 y, como es costumbre, hay ‘encontrones’ entre los gremios de trabajadores y empresarios.

Tal y como han planeado expertos, de acuerdo a la inflación acumulada que registra el país durante 2019 se puede estimar que el incremento del salario mínimo para el próximo año no sería menor de 4%, lo que equivaldría a un aumento de 33.125 pesos.

Siendo así, se ha planteado que quedaría establecido en 861.241 pesos para 2020, tal y como se ha planteado en El Tiempo de acuerdo a la consulta de expertos que han analizado el mercado laboral y el panorama económico de cara a la negociación entre empresarios, trabajadores y Gobierno.

“La única manera de subir realmente el ingreso y no generar desempleo es aumentando la productividad laboral, la cual, no tiene que ver con horas trabajadas. La gente trabaja muchas horas, pero no es productiva”, aseguró sobre esta negociación Juan Carlos Guataquí, miembro del Observatorio laboral de la Universidad del Rosario, en el medio citado.