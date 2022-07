El lunes 11 de julio, EPM informó sobre algunas interrupciones que se realizarán en algunos sectores de Medellín y Copacabana, con el fin de realizar trabajos de mantenimiento, instalación de equipos, lavado de tanques y empalme de redes.

Aquí les contamos la hora y dónde serán las interrupciones

En Medellín, en sectores de los barrios: Campo Valdés 1, Campo Valdés 2, Manrique Central 1; La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas, entre las 9:00 p.m. del lunes 11 de julio y las 4:00 a.m. del martes 12 de julio.

Incluye 12.530 clientes de las zonas: De Calle 71 hasta calle 72 entre carrera 45 y carrera 46; De Calle 72 hasta calle 77 entre carrera 45 y carrera 48; De Calle 77 hasta calle 78 entre carrera 49 y carrera 45; De Calle 78 hasta calle 85 entre carrera 42A y carrera 49; De Calle 85 hasta calle 86 entre carrera 44 y carrera 49; De Calle 86 hasta calle 88 entre carrera 44 y carrera 46.

En Medellín, en sectores de los barrios: El Velódromo, Las Acacias, laureles, Lorena y Los Pinos, entre las 7:00 p.m. del martes 12 de julio y las 7:00 a.m. del miércoles 13 de julio.

Incluye 7.595 clientes de las zonas: de la calle 38 hasta calle 47D entre carrera 74 y Carrera 80.

En Copacabana, en sectores de los barrios: Machado, La Misericordia, Remanso, Pedregal, Villa Nueva, La Asunción, Simón Bolívar, Tobón Quintero, La Azulita, Las Vegas, El Recreo, El Obrero, Miraflores, Cristo Rey, Fátima, La Pedrera, El Majón, El Tablazo, La María y San Juan, entre las 8:00 p.m. del martes 12 de julio y las 3:00 a.m. del miércoles 13 de julio.

Incluye 17.992 clientes de las zonas de Copacabana: De Calle 46 entre carrera 66A y carrera 69; De Calle 47 hasta calle 50 entre carrera 63 y carrera 69; De Calle 50 hasta calle 53 entre carrera 63 y carrera 63C; De Calle 42 hasta calle 54 entre carrera 55 y carrera 62; De Calle 38 hasta calle 52 entre carrera 49 y carrera 54; De Calle 47A hasta calle 54 entre carrera 43 y carrera 49; De Calle 50 entre carrera 42 y carrera 43; De Calle 49 hasta calle 50 entre carrera 25 y carrera 31; De Calle 50 hasta calle 51 entre carrera 30 y carrera 34C.

En Medellín, en sectores de los barrios: Nazareth (San Cristóbal), Santa Margarita, Pajarito (San Cristóbal), Cucaracho, Monteclaro (San Cristóbal), entre las 10:00 a.m. del miércoles 13 de julio y las 6:00 a.m. del jueves 14 de julio.

Incluye 13.369 clientes de las zonas: de Calle 64B hasta calle 64GG entre carrera 115B y carrera 117; De carrera 97 hasta carrera 117 entre calle 64B y calle 64CC; De Calle 64 entre carrera 103 y carrera 118; De carrera 115 hasta carrera 118 entre calle 63 y calle 64; De carrera 119 hasta carrera 120 entre calle 61 hasta calle 63; De carrera 94B hasta carrera 115 entre calle 64G y calle 65C; Urbanizaciones: Puerta del Sol, Las Flores, La Aurora y Mirador de la Huerta, Villa Campiña Etapa III.

En Medellín, en sectores de los barrios y Corregimiento de Santa Elena: Versalles No. 2 (Sta. Elena), La Cruz (Sta. Elena), Oriente (Sta. Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Sta. Elena), San Jose La Cima No. 1 S.E, La Avanzada (Sta. Elena), Maria Cano-Carambolas S.E, San José La Cima No. 2 S.E, La Salle, El Compromiso (Sta. Elena), La Esperanza No. 2 (Sta. Elena), Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles II – Mirador, entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. del jueves 14 de julio.

Incluye 13.408 clientes de las zonas: De Calle 68 hasta calle 72 entre carrera 25 y carrera 28; De Calle 72 hasta calle 81 entre carrera 24 y carrera 30; De Calle 81 hasta calle 85A entre carrera 24 y carrera 25C; De Calle 85B hasta calle 99A entre carrera 22AA y carrera 31BA; De Calle 99A hasta calle 107ED entre carrera 21B y carrera 28B

EPM tiene habilitada la línea de atención al cliente 604 44 44 115, para consultas e información adicional.