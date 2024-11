¿Vive en Medellín y Bello? EPM programó interrupción de acueducto en estos sectores

Resumen: Lavado de tanques: Se suspenderá el servicio en sectores de El Salvador, La Asomadera, Loreto, San Diego, Los Balsos No. 1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos, Las Lomas No. 2, Altos del Poblado, La Asomadera No. 2, El Mirador, Pachelly, Los Alpes, Altos de Niquía, Quitasol, Hermosa Provincia, Ciudad Niquía, Niquia Bifamiliar, El Ducado, La Aldea y Playa Rica. Fechas: Lunes 6 de mayo: 8:00 p.m. a 4:00 a.m. (martes 7 de mayo). Martes 7 de mayo: 10:00 p.m. a 4:00 a.m. (miércoles 8 de mayo). Jueves 9 de mayo: 9:00 p.m. a 3:00 a.m. (viernes 10 de mayo). Instalación de micromedidor: Se suspenderá el servicio en un sector de La Ladera, La Libertad, Llanaditas, Los Mangos y Trece de Noviembre. Fecha: Martes 7 de mayo: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Más información: EPM (@EPMestamosahi)