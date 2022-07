Viralizaron hace unos días el video de una pareja teniendo relaciones sexuales de una forma experimentada. A ella la apodaron ‘la Mujer Araña’, por una posición en la que apareció sujetada del techo.

De las críticas y hasta rumores de suicidio se hablaron en las redes sociales, por lo que en los últimos días la ‘Mujer Araña’ y su pareja, hablaron.

En una entrevista para el canal de YouTube que está registrado como ‘Cule man TV’, la pareja barranquillera habló sin tapujos.

Los protagonistas del video

Ella, es una joven de 22 años de edad, dijo que es bachiller y que actualmente estudia en SENA, que para ganar dinero plancha cabellos y hace blower.

Al enterarse que su intimidad fue violada y que lo viral que era el video de ella sosteniendo relaciones sexuales con el hombre con quien vive dijo, «en realidad no le di casi importancia a los comentarios que me hacían, vi unos comentarios apoyándome y también de criticas, si un poquito me afectó, pero le pedí a Dios que me diera fuerzas para que yo pudiera seguir con esta batalla que llevo y así voy».

Él tiene 24 años de edad, es un joven que se gana la vida con el arte que sabe dibujar y que ama a su pareja.

También habló de la posición sexual que los hizo famosos, dijo, «la verdad soy un hombre ‘antojoso’, todo lo que veo lo quiero hacer y la vi en un video (la posición) y la quise hacer, la quise experimentar».

¿Cómo se filtró el video?

Contaron que estaban en una fiesta familiar, que él estaba grabando por lo que tenía el celular a la mano, dice que de repente se dejó llevar por la euforia del momento, «entró en la recocha» y le entregó el celular a alguien que no recuerda quién es.

El celular se perdió, pero su contenido no. El video de los dos sosteniendo relaciones sexuales se viralizó y los comentarios no se hicieron esperar, incluso rumoraron que ella se había suicidado.

Los jóvenes, aseguran que quieren salir adelante, incluso han aprovechado que son ‘famosos’ conocidos como ‘el Hombre y la Mujer Araña’ e iniciarán a crear contenidos en redes sociales con estos mismos nombres.

Vea a continuación la entrevista completa

Le podría interesar:

Vigilantes de un edificio en Santa Marta son asustados por un supuesto fantasma https://t.co/hdIGXrOVER — Minuto30.com (@minuto30com) July 2, 2022

Para leer sobre otros hechos en el país, clic AQUÍ.