«Tenía sueños inmensos»: doloroso relato de la esposa de uno de los soldados asesinados en Frontino

in

La esposa de uno de los soldados que murió en el ataque con explosivos perpetrado en Frontino, Antioquia, habló sobre el hecho y, en medio de su dolor, reveló cómo se enteró de su muerte.

Lo que dijo la esposa de uno de los soldados asesinados

En declaraciones para Caracol Radio, la esposa del soldado profesional -Edwar Fernando Agudelo Castaño- rompió el silencio y entre llanto relató que él «tenía sueños inmensos, sueños grandes con nosotros, con su familia. Cosas de la vida, ya no se podrán realizar, pero yo tengo fe en Dios que él me va a ayudar desde el cielo», dijo.

La esposa de este soldado que llevaba 16 años en el Ejército cuenta que cuanto se enteró del ataque «me arrodillé ante Dios y le pedí que por favor él estuviera bien, pero no sabía que había sido un momento tan duro, una explosión tan fuerte», señaló.

El soldado deja tres hijos de 5, 10 y 16 años, quienes ahora preguntan por su papá. «Yo sentía tanta impotencia, yo no sabía cómo le iba a decir a mi hija, y anoche me decía «mamá, yo quiero ver a mi papa»», relata su esposa entre lágrimas.

Edwar Fernando estaba solo a un mes de cumplir 34 años y aunque deja un vacío enorme en su familia, su esposa habla del perdón y pide que no haya más guerra, «solo hay un Dios que puede perdonar, y que por favor ya no haya más guerra, ya no más», dijo.