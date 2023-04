“Inhabilitadas”: los habitantes de la zona de influencia volcánica del Nevado del Ruiz están preocupados por las rutas de evacuación

in

En los últimos días las comunidades de la zona de influencia volcánica del Nevado de Ruiz han estado en una continua preocupación por una posible erupción.

Hasta el momento, la emergencia está en alerta naranja para todo el departamento de Tolima, pero también se declaró la alerta roja en la red hospitalaria.

Pese a que las autoridades han publicado rutas de evacuación, varios ciudadanos se han quejado de que algunos tramos que han puesto como posible vía de escape no son una opción.

Este es el caso de Villahermosa y otras zonas, donde la comunidad llamó «inhabilitadas” algunas rutas por el invierno que ha tenido azotado a Tolima. Además, hicieron una solicitud de apoyo al gobierno departamental.

No desinformen la comunidad @GoberCaldas @LuisCarlosGober @viascaldas por favor no transitar por la vía enea el arbolito antigua Via al nevado del Ruiz esa vía que además es una de las rutas de evacuación en caso de una emergencia con el volcan nevado, esta INHABILITADA. pic.twitter.com/YmsDkf63TF — Nani201255 (@Nani2012551) March 29, 2023

Hay que informar bien a la comunidad con información real, la enea el arbolito antigua Via al nevado del Ruiz esta INHABILITADA no es transitable se requiere de un mantenimiento para la carretera. Recuerden es una de las rutas de evacuación en caso de una emergencia con el volcan pic.twitter.com/q5iAY6EOXC — Nani201255 (@Nani2012551) March 27, 2023

Frente a estas quejas, la directora de ambiente y Gestión, Andrea Mayorquin, declaró: «El volcán del Ruiz y el Machín no hará erupción en cualquier momento, no vamos a correr porque con mucho tiempo de anticipación vamos a saber por parte del Servicio Geológico Colombiano en qué momento tenemos que evaluar, no es tan notorio ni baja el riesgo si tenemos las vías hasta pavimentadas».

Según informó Mayorquin, así se tenga las vías pavimentadas en el departamento, lamentablemente la situación del volcán será la misma.

