[VIDEO] Habitante de calle de Medellín dijo que cayó en las drogas porque su hijo lo metieron a la cárcel

Una mujer en Medellín tomó la decisión de salir de las calles luego de ser encontrada por un joven que se convirtió en su ángel.

Un joven empezó a observar a la mujer, habitante de calle, que siempre le cuidaba el carro y tras conocer su desgarradora historia no dudó en ayudarla.

En sus redes sociales, el joven que se hace llamar Stylacho, compartió la noble acción que hizo por ella. Justo el día que la abordó, la mujer que se identificó como Yesica estaba cumpliendo 36 años de edad y con lágrimas le confesó el triste motivo por el cual había abandonado su vida en Caucasia, Antioquia.

«Mi hijo cayó preso, entonces eso a mi me tiene muy angustiada. No encuentro apoyo ni ayuda de nadie y por eso estoy acá en la calle y consumo lo que consumo», narró la mujer.

Y añadió, «como me lo cogieron a él yo sentí como un vacío, como una soledad».

El joven que la escuchaba se enterneció por sus palabras y lágrimas que solo le dijo, «venga le doy un abrazo que yo también soy hijo».

Yesica, dijo que ha estado habitando las frías calles de Medellín desde hace siete meses y que cuando puede visita a su hijo de 20 años de edad que está recluido en Sabaneta.

En medio de su relato confesó que ya no quiere seguir en las calles, que quería conocer a su nieto, ver a su otra hija y volver con su familia por lo que le pidió ayuda al joven. Él sin dudarlo accedió, le compró ropa, la llevó a la terminal de transportes, le compró un pasaje para Caucasia y la despidió entre abrazos.

Antes de irse, la mujer le prometió que iba a seguir adelante y dejar esa vida por dos razones fundamentales, «primero que todo por Dios que fue el quien me lo colocó a usted en el camino para que usted me ayudara y todo, por mis hijos también que yo no quiero que cojan esta vida».

La mujer en medio del agradecimiento se marchó.

El joven que además creador de contenidos, es conocido por ayudar a otros habitantes de calle de la ciudad y tras a dar a conocer esta historia culminó argumentando que su acción es más que ayudar, «son obras con hechos, son obras con corazón, son misiones que nos encarga nuestro Dios para repartir amor, es simple, me nace hacerlo».

