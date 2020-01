“Gústeles o no yo me la he guerreado mucho”: Luisa W responde a las reacciones por lo que se gana como influencer

La influencer Luisa Fernanda W se descargó en una serie de trinos sobre la polémica que se armó en redes respecto a sus honorarios por post y menciones.

Sobre el particular, se dijo que la joven puede embolsar por un solo posteo hasta 17 millones de pesos, algo que desató las especulaciones y los memes.

Pero ahí no quedó la cosa, la gente llegó a cuestionar la idoneidad de pautar con las figuras de las redes sociales, algo que colmó la paciencia de Luisa.

Al respecto, en tres trinos les dejó las cosas claras sobre su carrera y sobre su trabajo.

Estudié en la universidad, pero desde muy niña vi el crecimiento que iba a tener las redes sociales en el mundo, al inicio no tenía idea que mis videos de 15 segundos en Instagram iban a ser virales, pero con el paso de los días me proyecte y seguí creando CONTENIDO SIN PARAR.

En estos 8 años de carrera lo que jamás me ha faltado es DISCIPLINA, Esa es una de las claves del éxito. Gústeles o no yo me la he guerreado mucho! Y amo disfrutar de mi trabajo. Y a los que les pique mi éxito PUES RÁSQUESE porque que más.

