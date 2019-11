Gustavo Petro y otras personas divulgaron falsa información sobre un periodista de Caracol que fue amenazado por eso

En todo un drama se convirtió la vida de Luis Eduardo Maldonado, periodista del canal Caracol, luego de que en redes sociales varios activistas políticos, e incluso el senador Gustavo Petro, lanzaran un comentario basado en falsa información, en el que aseguraban que el reportero había dicho al aire en un noticiero que “con uno que maten ya se calman”, en referencia a los disturbios ocurridos en Bogotá, lo que causó una ola de amenazas en su contra.

Fue en el mismo noticiero que el canal tuvo que salir a aclarar la situación, pues el primero medio que atacó a Caracol fue la reconocida cuenta de Twitter @Movnaranja3, quien a través de un trino indicó: “Periodista de @NoticiasCaracol detrás de cámara dijo: Con uno que maten, el resto se calman. Así de hpta es la prensa de este país”.

Más adelante, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, replicó comentarios de ciudadanos en los que criticaba el supuesto accionar del canal, y un día después, publicó en su cuenta de Twitter: “Miren como la prensa del Poder intenta dividir la movilización social. Ayer uno de sus periodistas sin darse cuenta que estaba en público pidió que mataran algún manifestante. El movimiento social es autónomo y debe darse sus formas organizativas”.

El periodista implicado salió a desmentir la situación, afirmando que “ningún integrante de Caracol hizo ese comentario”. Sobre las amenazas, comentó que fue su hijo quien se enteró de la situación: “yo me entero esta mañana porque mi hijo, un muchacho de 19 años se despierta asustado diciendo que me están amenazando, que me van a matar. Están publicando la dirección de mi casa”.

Ante esto, varios sectores que velan por el periodismo han demostrado su voz de apoyo con el colega, y le piden a las cuentas que realizaron la falsa divulgación que se retracten. El senador Gustavo Petro ratificó que fue un periodista quien pidió que mataran a un manifestante, mientras que la cuenta Movimiento Naranja ha sido más temeraria y afirma que lo del video sí lo hizo alguien de Caracol, por lo que el canal aseguró tomar las acciones legales pertinentes.