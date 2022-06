Gustavo Petro asegura que no hay neutralidad por parte de la Registraduría para las elecciones

in

En entrevista con el diario El País de España, el candidato presidencial, Gustavo Petro, se refirió a la segunda vuelta presidencial, asegurando que tiene la certeza de que no hay neutralidad por parte de la Registraduría para la jornada electoral del 19 de junio.

Según el candidato, hay «movimientos sospechosos» por parte de la entidad, y aseguró además que la cúpula de la Registraduría es afín con el otro aspirante a la presidencia, Rodolfo Hernández.

“Tenemos controles sobre la registraduría, que tiene movimientos muy sospechosos. No hay neutralidad en la cúpula de la registraduría. Tiene una afinidad clara con el otro candidato. En las primarias detectamos alteraciones en el software. A nosotros no nos permitieron hacer la auditoría técnica y el registrador incumplió el fallo judicial porque el software no es del Estado, sino alquilado a una empresa privada que ha demostrado que puede ser permeado en unas elecciones. ¿Eso qué significa? Que hay un inmenso peligro, debemos tener nuestros propios controles», expresó Gustavo Petro.

Sobre la supuesta afinidad entre la Registraduría y Rodolfo Hernández, Gustavo Petro señaló que tanto él como su campaña, tienen certeza de que no hay neutralidad en la entidad, pues tanto el candidato de la Liga Anticorrupción como el registrador se han reunido, y «los comentarios que se hacen en esas citas de alto nivel», expresó Gustavo Petro.

