Gustavo Petro denunció un presunto plan para entorpecer las elecciones

in

El candidato presidencial, Gustavo Petro, realizó una grave denuncia durante su cierre de campaña en la cuidad de Cali, tras asegurar que sus detractores estarían planeando una estrategia para sabotear la jornada electoral del 29 de mayo.

“Ya están delirando los que se quieren perpetuar en el poder, los adictos al poder y a la muerte que no pueden soportar perder las elecciones, que no pueden soportar un triunfo popular. Ya están conspirando en reuniones secretas para ver cómo se suspenden las elecciones, como se pueden pasar por encima de las más altas cortes de la justicia, del juez de la república, para que no se produzca el día de la libertad el día del 29M ya se sienten derrotados”, expresó Gustavo Petro.

Es el único que podría ganarle a Petro en segunda vuelta.https://t.co/5D2kHCifYO — Minuto30.com (@minuto30com) May 19, 2022

En ese sentido, el exalcalde de Bogotá le pidió a sus seguidores que mantengan la calma ante un eventual «golpe de Estado» durante la jornada electoral. «Lo que intenta la parte más delirante de la corrupción que nos gobierna es desatar un estallido social violento para tener la excusa para suspender definitivamente las elecciones y perpetuarse en el poder a saber que son un minoría en el poder», expresó Gustavo Petro.

Para leer más noticias, haga clic Aquí