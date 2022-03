Gustavo Bolívar volvió a perder la segunda vicepresidencia del Senado contra el voto en blanco

in

Por segunda vez, el congresista Gustavo Bolívar perdió contra el voto en blanco, en el proceso de elección del segundo vicepresidente del Senado, hecho que generó nuevamente una polémica, pues la oposición alega su derecho a un lugar en los cuadros legislativos.

En esta ocasión, la votación quedó muy similar a la registrada el año pasado, pues 48 legisladores (55%) apoyaron el voto en blanco, mientras que 40 congresistas (45%) respaldaron a Gustavo Bolívar.

Ante esto, el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, explicó que, según la sentencia del alto tribunal, los votos en blanco no tienen efecto en este tipo de elecciones, por lo que Bolívar sí quedaría elegido.

“Para este tipo de elecciones, según la sentencia, no aplica el voto en blanco, eso solo es exclusivo para cargos de elección popular. Acá no es aplicable, es lo que dice la esencia del fallo, en consecuencia el voto en blanco no es eficaz porque hay una limitación constitucional”, indicó.

Sin embargo, al momento de ratificar la elección, en la plenaria del Senado no se alcanzó el quórum (cantidad de personas necesarias para tomar una decisión), por lo que el nombramiento quedó sin realizarse.

Al respecto, el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, manifestó que “lo que procede en este caso es buscar la mayor claridad jurídica y revisar ese fallo porque existen normas de carácter constitucional y estatutaria que le dan un tratamiento al voto en blanco y en este caso el fallo no lo está haciendo”.

“Hay que reconocer que la oposición tiene un derecho estatutario a tener la Segunda Vicepresidencia, pero la dificultad está en que la plenaria del Senado no ha acogido el nombre de Gustavo Bolívar para este propósito”, manifestó.

Por su parte, Gustavo Bolívar expresó que “si se insiste en que el voto en blanco tenga mayor validez que la elección del designado por las minorías, pues ahí vamos a interponer demandas o tutelas o desacato a la mesa directiva por no cumplir la orden del Consejo de Estado”.

